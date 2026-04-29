Desbarataron una banda que estafó a más de 800 personas bajo la fachada de páginas oficiales

Las fuerzas de seguridad secuestran armas y tecnología en operativos contra banda criminal en Mendoza (X: @MercedesRus1)

Cuatro integrantes de una banda dedicada a estafas digitales fueron detenidos en San Rafael, provincia de Mendoza, tras una serie de operativos realizados por la División Delitos Económicos de la Policía provincial. Los arrestados están acusados de haber perjudicado a más de 800 personas utilizando datos de tarjetas de crédito y cuentas “mulas” para transferir fondos mediante criptomonedas.

Entre los elementos secuestrados en los allanamientos, realizados en Cañada Seca, figuran armas de fuego —incluida una pistola calibre 22 y escopetas—, equipos tecnológicos como computadoras, teléfonos celulares y dispositivos de almacenamiento, así como criptomonedas USDT, que fueron transferidas al Ministerio Público Fiscal.

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Una investigación policial identifica modus operandi de red de estafas virtuales en Argentina

Según informó la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, el grupo simulaba páginas oficiales para obtener datos personales de las víctimas y concretar operaciones fraudulentas, actuando con una estructura definida y roles diferenciados.

“No son hechos aislados. Son redes que se organizan, se profesionalizan y buscan perjudicar a los vecinos desde cualquier lugar, incluso detrás de una pantalla”, afirmó Mercedes Rus. La investigación, encabezada junto a la Fiscalía de Delitos Económicos e Informáticos a cargo de Gabriela García Cobos, permitió identificar la metodología y a los presuntos miembros de la organización.

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La causa, caratulada como defraudación con tarjetas y asociación ilícita, sigue su curso, y las autoridades no descartan nuevas detenciones, de acuerdo con la información a la que accedió el medio local Los Andes.

Según subrayó la ministra, el resultado del operativo es producto de meses de investigación y responde a una política de “prioridad absoluta en materia de seguridad” para la provincia.

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La ministra informó sobre desmantelamiento de organización vinculada a fraudes con criptomonedas

Hace pocas semanas, efectivos de Delitos Tecnológicos Zona Sur detuvieron a dos hombres en San Rafael tras identificarlos como autores de estafas virtuales mediante falsas transferencias en Mercado Pago. En el operativo, realizado en la madrugada del domingo, les decomisaron más de 2 kilos de cocaína, según la información del Ministerio de Seguridad.

Todo comenzó con una denuncia registrada el 21 de marzo, después de que un comercio de avenida Urquiza recibiera como pago un falso comprobante por $94.000. Posteriormente, una segunda víctima denunció el 4 de abril una operación similar en un local comercial de avenida El Libertador. En este caso, el estafador presentó comprobantes que no fueron acreditados de un monto que ascendió a $135.900.

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La investigación avanzó luego de detectar que, tras concretar maniobras fraudulentas en comercios, uno de los sospechosos se alojaba en un complejo de cabañas del distrito Las Paredes y tenía previsto asistir a un local bailable de la zona, lo que permitió su localización y posterior arresto. El procedimiento incluyó el secuestro de un Volkswagen Polo, dispositivos electrónicos, prendas de vestir nuevas y cuatro teléfonos celulares, de acuerdo a las medidas dispuestas por la Unidad Fiscal Departamental San Rafael.

Durante un allanamiento en el alojamiento de los implicados, las fuerzas incautaron dos ladrillos de una sustancia blanquecina que, tras el análisis, resultó ser cocaína y pesó más de 2 kilogramos. Según el medio Los Andes, también se retuvo un Ford EcoSport y otros elementos vinculados a las compras fraudulentas.

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Cómo evitar las estafas virtuales

Las “mulas de dinero” virtuales son personas que, de manera consciente o engañada, permiten que sus cuentas bancarias o billeteras digitales sean utilizadas para recibir y transferir fondos de origen ilícito. Muchas veces, los titulares de las cuentas reciben una comisión a cambio o son reclutados bajo falsas promesas laborales, mientras que en otras ocasiones desconocen que están participando en una actividad delictiva. Según especialistas, existen señales y acciones clave para protegerse:

Una mano entrega una tarjeta bancaria ante una barrera de peaje digital, mientras cables y símbolos de advertencia emergen de una pantalla de computadora que simula un sitio falso de Telepase, ilustrando el riesgo de ciberfraude. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desconfiar de llamadas desde números ocultos, desconocidos o con prefijos internacionales.

No brindar datos personales, bancarios ni códigos de seguridad por teléfono. Ninguna entidad oficial pide claves, tokens ni números completos de tarjetas durante una llamada.

Cortar la comunicación ante cualquier pedido urgente de información o si el interlocutor presiona para tomar decisiones rápidas.

Instalar aplicaciones de identificación de llamadas para bloquear números reportados como spam.

No seguir instrucciones para instalar aplicaciones ni presionar teclas durante la llamada.

Estar atentos ante intentos de suplantación de identidad mediante imitaciones de voz utilizando inteligencia artificial

Desconfiar de ofertas laborales o anuncios en redes sociales que prometen ganancias rápidas por recibir y transferir dinero.

Antes de aceptar cualquier propuesta, investigar a la empresa o persona y consulta fuentes oficiales

En el caso de detectar movimientos sospechosos en tu cuenta, es recomendable comunicarse de inmediato con tu banco y realizar la correspondiente denuncia.