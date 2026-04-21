Los violentos antecedentes del acusado de desmembrar y enterrar a su pareja en Claypole

Brian Lesta, principal sospechoso en el crimen de Gisela Ruocco, tras ser detenido por la Policía Bonaerense en Merlo

Brian Leandro Lesta, acusado de matar, desmembrar y enterrar a Gisela Ruocco, su pareja, fue detenido ayer por personal de la Policía Bonaerense en la zona de Merlo. Un vecino lo reconoció mientras caminaba a cara descubierta por la esquina de Juncal y Balbín. Así, el hombre dio aviso a los efectivos de la Comisaría 1° de la zona.

Lesta, de 30 años, enfrentará en las próximas horas a la fiscal Marcela Juan, titular de la UFI N°17 de Lomas de Zamora, que lo investiga por la brutal muerte. El relato del crimen, cometido en Claypole, es espeluznante. La propia hermana de Ruocco, alertada por el hijo de la víctima, un chico de 12 años, encontró un brazo en un pozo en el fondo de la casa de Gisela. De inmediato, reconoció un tatuaje de la mujer, que llevaba días desaparecida.

La investigación a cargo de la DDI de Lomas de Zamora reveló que la pareja se encontraba envuelta en un consumo problemático de drogas. Ruocco, madre de seis hijos, no estaba a cargo de ninguno de ellos, dada su situación. Víctima y presunto victimario, a pesar de tener un domicilio, se encontraban en situación de calle, en diversos puntos de la ciudad de Buenos Aires. Lesta, por su parte, tenía antecedentes penales.

Brian Lesta en una de sus últimas detenciones porteñas

Infobae accedió a su ficha completa en territorio porteño, descubierta en la Justicia en las últimas horas. Lesta, que estuvo preso en un penal federal de acuerdo a documentos relevados, acumula causas en su contra hace diez años. El perfil de estos delitos lo aleja de la figura de un simple lumpen callejero: para la Justicia porteña, el supuesto descuartizador de Claypole es un ladrón y un pistolero.

Lesta, de 30 años, con un domicilio fijado en Balvanera, registró su primera causa en 2016, un expediente por robo en poblado y en banda radicado en el Juzgado N°44 que terminó elevado a juicio en el Tribunal N°1. La víctima fue un ciudadano peruano.

En 2017, fue acusado de hurto y resistencia a la autoridad, también por otro robo a mano armada. Su nombre apareció en el Boletín Oficial ese año, cuando el Juzgado N°27 lo declaró rebelde en otro expediente por asalto a punta de pistola.

Gisela Ruocco, la víctima

Volvió a robar, supuestamente, en 2020. Los datos de la Justicia porteña revelan que la víctima que lo denunció fue una joven boliviana, con un expediente en el Juzgado N°47. Fue acusado de asaltar a otra mujer en 2023, como siempre, a mano armada, en otra causa que fue elevada a juicio y terminó archivada

La Policía de la Ciudad tiene su propia ficha con respecto a Lesta. La fuerza porteña lo detuvo ocho veces en los últimos ocho años. El último arresto ocurrió este año, por ser parte de una riña que terminó con lesiones leves. Cayó dos veces en 2023, por ejemplo. Los delitos no sorprenden: robo y portación de armas.