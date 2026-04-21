Detuvieron al novio de Giselle Rouco, la mujer que fue hallada muerta y enterrada en el patio de su casa en Claypole

El novio de Giselle Rouco

La Policía Bonaerense detuvo a Brian L., de 30 años, señalado como el principal sospechoso del femicidio de Gisela Alejandra Ruocco, quien fue hallada muerta y enterrada en el patio de su vivienda en Claypole, partido bonaerense de Almirante Brown. El caso salió a la luz este último domingo cuando el hijo menor de la víctima, de solo 12 años, descubrió el cuerpo al remover tierra en la casa de su madre, ubicada en la calle Nardo al 5800.

El procedimiento policial que llevó a la detención de Brian L. se produjo en la intersección de Juncal y Balbín. Un transeúnte que circulaba por la zona reconoció al hombre por la difusión de su imagen en canales televisivos. Ante este dato, efectivos policiales lo aprehendieron en el lugar, cumpliendo con la orden emitida por la Unidad Fiscal de Instrucción N° 17 de Lomas de Zamora, que dispuso la detención de urgencia y su traslado a sede judicial.

La investigación comenzó el sábado 18 de abril, cuando una tía del menor se comunicó con el 911. La mujer relató que su sobrino había estado removiendo tierra en el fondo de la propiedad y se topó con un brazo. El niño identificó de inmediato a su madre por un tatuaje. Efectivos del Grupo Táctico de Operaciones, la DDI de Lomas de Zamora y personal de Casos Especiales acudieron a la vivienda, una casa prefabricada de una sola planta, y comprobaron la presencia de restos humanos enterrados en el patio trasero.

Los peritos, al culminar la excavación, extrajeron el cuerpo de una mujer en avanzado estado de putrefacción, con un trapo en la boca, según confirmaron fuentes policiales.

La víctima

El expediente judicial detalla que la última vez que el niño estuvo en la vivienda fue el 2 de abril. Aquel día, fue recibido por la pareja de su madre, quien le dijo que la mujer se había ido y que se encontraba en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Al día siguiente, el menor regresó a la casa y el hombre repitió la misma versión, agregando que “no la iba a volver a ver más”.

El chico, sin respuestas y con la sospecha generada por la tierra removida en el fondo, decidió excavar él mismo. Así, realizó el hallazgo que movilizó a la familia y a las fuerzas de seguridad.

La causa quedó en manos de la fiscalía de turno de Lomas de Zamora, que intervino de inmediato para activar las primeras medidas judiciales y policiales. El relato del menor y los testimonios de los familiares resultaron determinantes para orientar la investigación.

Las autoridades descartaron la hipótesis de un robo y se enfocaron en el contexto de violencia de género. La autopsia será determinante para establecer la causa de muerte y la data del fallecimiento, así como para confirmar oficialmente la identidad de la víctima.

El lugar donde fue hallado el cuerpo de Giselle

Tanto la víctima como el sospechoso tenían antecedentes penales, información que ya forma parte del expediente. Mientras tanto, la Justicia y la Policía continuaron trabajando en la reconstrucción de los últimos movimientos de Gisela Alejandra Ruocco y del acusado.

El objetivo de la investigación es esclarecer la secuencia de los hechos y reunir pruebas que permitan reconstruir con precisión lo ocurrido.

El caso mantiene la atención de las fuerzas de seguridad y del sistema judicial, que aguardan los resultados de las pericias forenses y la autopsia para sumar elementos concluyentes al expediente. El proceso judicial sigue bajo la supervisión de la Unidad Funcional de Instrucción N° 17 de Lomas de Zamora. El expediente, que fue calificado como homicidio en contexto de género, continúa con la toma de declaraciones y la recolección de pruebas, mientras la familia de la víctima permanece bajo contención y acompañamiento.