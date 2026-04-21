Crimen y Justicia

Amenazas de tiroteos en escuelas: provincias y municipios buscan cobrar a las familias el costo de los operativos

Así lo definió Santa Fe, Corrientes y Mar del Plata. Las nuevas disposiciones apuntan a prevenir hechos de intimidación en las instituciones educativas. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció medidas

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Una de las amenazas identificadas en las escuelas. Un niño se mostró en redes sociales portando armas
Una de las amenazas identificadas en las escuelas. Un niño se mostró en redes sociales portando armas

Ante la ola de amenazas de posibles tiroteos en las escuelas, varios distritos resolvieron hacer cargo a las familias por los costos de los operativos de seguridad y los perjuicios que generan.

El gobierno de Santa Fe tomó esa decisión, al calcular que el esfuerzo económico de un despliegue policial en un establecimiento operativo oscila entre los cinco y seis millones de pesos por procedimiento.

No se trata de una broma, se trata de un delito”, sostuvo el ministro de Seguridad y Justicia provincial, Pablo Cococcioni, quien precisó que, una vez comprobada la responsabilidad, los involucrados o sus familias deberán afrontar los gastos generados por la movilización de recursos policiales, bomberos y equipos de emergencia.

En la provincia, la semana pasada se registró un pico de amenazas en establecimientos educativos de la provincia, con 65 denuncias en un solo día, la mayoría mediante carteles en baños escolares. Cococcioni recordó que estos hechos son punibles, y que ya hay varios detenidos a disposición de la Justicia tras los allanamientos realizados el pasado viernes. Además, señaló que pueden dejar antecedentes negativos para los involucrados para solicitar permisos de viaje o certificados.

Infografía que muestra un pasillo escolar con cinta policial y señales de advertencia, detallando las sanciones de provincias argentinas por amenazas en escuelas.
Varias provincias argentinas imponen multas a familias por amenazas escolares, mientras que la Ciudad de Buenos Aires refuerza protocolos y la responsabilidad adulta sin sanciones económicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Ante cada denuncia, las fuerzas de seguridad intervienen de manera coordinada con la Fiscalía”, señaló el titular del área Seguridad de Santa Fe, en una rueda de prensa. “Los procedimientos incluyen aprehensiones, allanamientos y secuestro de celulares y dispositivos electrónicos con el objetivo de identificar a los responsables”, agregó. El funcionario apuntó sobre la existencia de un “efecto copycat”, una dinámica por la que la viralización de amenazas dificulta distinguir entre falsas alarmas y casos verosímiles, lo que obliga a mantener el nivel de alerta.

La provincia de Corrientes dio el aviso que avanzará con una medida del mismo tenor. La jefatura de Policía emitió un comunicado tras recientes amenazas en escuelas, subrayando que no tolerarán intimidaciones ni incitaciones a la violencia. La fuerza remarcó que estos hechos serán investigados bajo el artículo 149 bis del Código Penal Argentino y que los padres o tutores pueden ser responsables civiles por los daños ocasionados por menores, según el artículo 1754 del Código Civil y Comercial.

Según ese texto legal, “los padres son solidariamente responsables por los daños causados por los hijos que se encuentran bajo su responsabilidad parental y que habitan con ellos, sin perjuicio de la responsabilidad personal y concurrente que pueda caber a los hijos”.

Imagen de un comunicado oficial de la Policía de Corrientes y el Ministerio de Seguridad, con escudos institucionales y texto sobre amenazas escolares
La Policía de Corrientes y el Ministerio de Seguridad publican un comunicado sobre amenazas escolares, detallando las consecuencias legales para quienes las realicen y la responsabilidad de padres o tutores

Desde la Policía correntina se explicó que la gravedad de cada caso determinará la aplicación de sanciones en los ámbitos penal, civil o contravencional. “Estamos viendo una situación de emergencia y la Policía mantiene una postura de tolerancia cero”, sostuvo el jefe de la Policía de Corrientes, Miguel Ángel Leguizamón.

En ese marco, anticipó que la edad de los involucrados no exime la intervención del sistema judicial. “La mayoría son menores de edad, pero eso no los coloca fuera de las consecuencias. Los padres tampoco están ajenos a lo que ocurre con sus hijos”, consideró Leguizamón.

Días atrás, la Justicia de Mar del Plata también dispuso que los padres de estudiantes identificados como autores de amenazas en escuelas deberán afrontar los gastos de los operativos policiales y posibles daños. La medida fue adoptada por el fiscal general Fabián Fernández Garello y comunicada a los fiscales del Departamento Judicial de Mar del Plata.

La intención era evitar que el ciclo escolar continúe afectado por estos episodios. “Queremos empezar el lunes de otra forma”, dijo el fiscal.

Según contó Infobae, hasta el momento había al menos 10 episodios registrados y ya fue imputado un adolescente de 17 años por el delito de intimidación pública. Se investiga si hay relación con retos virales.

Las medidas en la Ciudad de Buenos Aires

Fuentes del gobierno porteño indicaron a este medio que no se aplicaron sanciones económicas para padres o tutores de los niños y adolescentes que hayan protagonizado amenazas en los últimos días. Sí desplegaron otro tipo de acciones y medidas coordinadas con la Justicia.

En conferencia de prensa, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció esta mañana que desde el primer momento la Ciudad aplicó el protocolo del Ministerio de Educación para estos casos.

No vamos a naturalizar que las amenazas de violencia alteren la vida y el ritmo escolar. Generar una situación de miedo o pánico es una conducta que tiene consecuencias. No se trata de una broma pesada, es un delito”, sostuvo el alcalde capitalino.

Ante las alertas, Macri convocó a su equipo y se definieron “líneas de acción con el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público Tutelar, la Policía de la Ciudad y el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”. La cartera educativa ya venía aplicando el “Protocolo de Actuación para la protección y el resguardo ante situaciones de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes”, vigente desde el año pasado.

Un hombre de cabello gris en traje oscuro y camisa a cuadros habla desde un podio de Buenos Aires Ciudad. A la izquierda, una mujer rubia con blazer sostiene papeles
La ministra de Educación, Mercedes Miguel, junto al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en la conferencia de prensa de esta mañana

El Protocolo establece cómo actuar ante las amenazas en las escuelas y tiene como objetivo resguardar la integridad física y psicosocial de la comunidad educativa, garantizar el cumplimiento de la ley y promover intervenciones institucionales basadas en criterios de protección y cuidado colectivo.

“En tres hechos concretos las amenazas derivaron en operativos policiales, incluso uno fuera de la Ciudad. En todos los casos, la Justicia sigue investigando los hechos y la responsabilidad de los alumnos y los padres. Nosotros intensificamos las medidas de supervisión en todas las escuelas y reforzamos el cuidado de la convivencia”, agregó Jorge Macri, en la rueda de prensa a la que asistió la ministra de Educación, Mercedes Miguel, y al fiscal general, Martín López Zavaleta.

“Como ya lo dijimos cuando abordamos el problema de la ludopatía o las apuestas infantiles, hay algo que es irremplazable: la conversación en casa. Necesitamos volver a hablar, volver a preguntar, a escuchar, a involucrarnos en lo que a los chicos les está pasando. No pensemos que un mensaje en un WhatsApp alcanza para preguntarle a nuestros hijos qué les ocurre. Necesitamos el tiempo, la atención, la dedicación, el silencio y la compañía a ellos para que nos hablen", instó Macri.

A su turno, Mercedes Miguel calificó la problemática como “global”, porque ocurre en otros países, y como “una herida que debemos atender”. “Los equipos profesionales del Ministerio acompañan a estudiantes, docentes y familias. Si hay riesgo real, la autoridad policial lo define. Mientras tanto, las clases continúan con normalidad”, explicó la ministra, que hizo un llamado a “las empresas detrás de las redes sociales” que “amplifican estos contenidos en cuestión de horas”.

“No podemos seguir activando protocolos mientras las empresas detrás de las redes sociales no asuman la responsabilidad que les cabe. Son conscientes del daño que se está generando. Cuidar a los chicos también es exigirle a los adultos y a las empresas que estén a la altura”, exigió.

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