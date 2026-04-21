Crimen y Justicia

El Servicio Penitenciario Bonaerense abrió una nueva inscripción de cadetes

La convocatoria para la carrera de oficiales dictada en la Escuela del SPB en La Plata continúa hasta el 15 de mayo. Cuáles son los requisitos

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La Unidad N°6 de Dolores, una de las cárceles insignias del SPB
La Unidad N°6 de Dolores, una de las cárceles insignias del SPB

El Servicio Penitenciario Bonaerense, que controla las cárceles y alcaidías de la provincia, lanzó su nueva convocatoria para la preinscripción a su carrera de oficiales, que se dicta en la Escuela de Cadetes de La Plata. La convocatoria continuará hasta el 15 de mayo. La inscripción podrá realizarse de manera online en el sitio web del Servicio.

Cursar la carrera, que tiene una duración de dos años, implica una salida laboral inmediata en un destino del SPB -que depende del Ministerio de Justicia bonaerense- así como un título oficial, con el rótulo de Tecnicatura Superior en Gestión Penitenciaria para la Inclusión Social.

Quienes egresen, además, serán incorporados al SPB con la jerarquía de Oficial Adjutor del Escalafón General. El título es emitido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, con el aval de la Dirección General de Cultura y Educación.

Los candidatos, desde ya, deberán superar un proceso de selección antes de ingresar a la Escuela de Cadetes “Inspector General Baltasar A. Iramain”, que funciona en el Instituto Superior de Formación Técnica N° 6001, situado en la calle 44 al 2000.

Los requisitos para postularse a la carrera de oficial en el SPB son los siguientes, de acuerdo a un reciente comunicado del Servicio:

. Haber nacido entre el 5 de abril de 2003 y el 31 de diciembre de 2009.

. Ser argentino, nativo o por opción.

. Tener el certificado de estudios secundarios completos.

. No poseer antecedentes penales.

. Entregar la documentación en tiempo y forma. La inscripción deberá ser formalizada de manera presencial entre el 18 de mayo y el 19 de junio en la propia Escuela en La Plata. Tras el proceso de preinscripción, el SPB realizará pruebas eliminatorias con exámenes psicotécnicos, de aptitud física, conocimientos generales y salud, así como una entrevista personal con oficiales jerárquicos.

El SPB -que enfrenta problemas como el uso de celulares para delinquir entre sus internos, lo que generó fuertes polémicas en la Justicia- controla 60 penales en toda la provincia, así como 19 alcaidías ubicadas en el conurbano bonaerense y en la periferia de La Plata. De acuerdo a estadísticas del Sistema Nacional de Ejecución de la Pena, registraba más de 55 mil detenidos en 2024, 25 mil de ellos sin condena en primera instancia, la última estadística oficial disponible. El 39% de estos detenidos son varones de 25 a 34 años. Más de la mitad de los detenidos no participan de programas educativos o de capacitación laboral. El 91% de los detenidos no cometió infracciones disciplinarias en aquel año.

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