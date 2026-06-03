Alquiler de abuelas: el novedoso proyecto que es furor en Argentina

El alquiler de abuelas genera redes sociales, compañía y sentido de pertenencia, impactando tanto a adultos como a niños

Una comida, una palabra o un gesto de cariño forman parte de los servicios que ofrece el proyecto Se alquila abuela en la Argentina. La iniciativa, que acaba de lanzarse en el país, propone una solución novedosa frente a la falta de vínculos generacionales y apoyo familiar en entornos urbanos. La propuesta permite que mujeres de más de 50 años, habitualmente excluidas del mercado laboral, encuentren una nueva motivación al ofrecer compañía, cuidado y asistencia a familias o adultos que buscan la calidez de una abuela.

El proyecto consiste en conectar a mujeres mayores de 50 años con personas o familias que necesitan respaldo afectivo y tareas de cuidado. A través de una plataforma digital, las interesadas se registran, especifican las tareas que desean realizar y acuerdan una compensación económica, facilitando una relación que brinda tanto acompañamiento como propósito vital para las participantes.

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Valeria Quevedo, fundadora de la iniciativa, relató en Infobae en Vivo A las Nueve cómo su experiencia personal fue el motor del proyecto. “Yo no tengo ni mamá ni abuela y siempre voy medio haciéndome amigas de vecinas, compartir un rato, coser, hacer manualidades”, comentó.

Para Quevedo, la ausencia de esa figura la llevó a preguntarse: “dónde alquilo una mamá, una abuela, alguien que me prepare la torta de cumpleaños, que esté en la familia con esa calidez y los juegos de mesa”. Su trayectoria de quince años seleccionando personal para el cuidado de niños le permitió detectar una demanda creciente en las grandes ciudades.

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El proyecto Se Alquila Abuela conecta a mujeres mayores con familias que buscan compañía y apoyo en Argentina (Freepik)

En pocos días desde el lanzamiento, la reacción fue instantánea y abrumadora. “Fue una locura. En diez días, no sé, fueron como ocho mil likes, reproducciones, entrevistas en canales de televisión, radios”, recordó Quevedo. Consideró que muchas mujeres de más de cincuenta quieren trabajar, sentirse útiles y tener un objetivo, mientras que existe una fuerte necesidad de contacto humano y conversación en quienes buscan el servicio.

Funcionamiento y tarifas

El sistema de Se Alquila Abuela se basa en la verificación de referencias, la experiencia de las postulantes y un proceso de selección cuidadoso. “Tengo toda una base de datos, se chequean referencias, la experiencia, y después hago el match con la familia según lo que están buscando”, explicó Quevedo. El registro se realiza mediante una web y un formulario, donde las abuelas indican si desean cuidar niños, cocinar, cuidar mascotas o brindar compañía.

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El arancel se determina en función de una grilla orientativa para tareas de cuidado y suele equivaler a la tarifa de una niñera o cuidador, aunque esta escala suele estar desactualizada y la familia y la abuela ajustan el valor final de común acuerdo. “Las tareas de cuidado se pagan”, enfatizó la fundadora, marcando una diferencia con el trabajo no remunerado vinculado históricamente a estas tareas.

La repercusión viral, con miles de interacciones y consultas, llevó a modernizar los procesos incorporando formularios digitales y colaboración con otros emprendedores para gestionar la demanda creciente. El objetivo no es solo cubrir una necesidad concreta, sino también reconstruir redes sociales alrededor de los adultos mayores.

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Miles de consultas y reacciones virales posicionan al alquiler de abuelas como un fenómeno social en el país (Freepik)

Abuelas profesionales: quiénes son y qué aportan

El perfil de las abuelas es diverso, aunque prevalece el anhelo de reinsertarse en la vida cotidiana y construir nuevos lazos. “Hay mucha gente que quiere trabajar. Muchas mujeres que buscan sentirse útiles, tener un propósito”, señaló Quevedo. Muchas quedaron fuera del circuito laboral: “Pasados los cincuenta, el sistema va dejando afuera a las mujeres. Le pasó a mi mamá, que era profesional y bilingüe y se quedó sin oportunidades”.

Las tareas incluyen desde cocinar y leer cuentos hasta enseñar o cuidar animales. “Muchas abuelas son profesionales. Hay psicólogas sociales, maestras jubiladas, gente que hace reiki, masajes. Hay de todo”, detalló Quevedo. El ingreso extra o el simple hecho de sentirse necesarias motivan a muchas de ellas a sumarse.

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El proyecto también impacta en quienes buscan el servicio: adultos y familias que perdieron sus vínculos afectivos tradicionales o que no tienen familiares cercanos, incluidos muchos extranjeros que viven en la ciudad. La dinámica facilita no solo el acompañamiento, sino la creación de nuevos círculos sociales y proyectos personales.

“Algunas no tenían motivo para salir de casa y ahora, en encuentros de mujeres, redescubren intereses y amistades”, contó Quevedo. Se generan oportunidades de reunión, arteterapia y la posibilidad de descubrir talentos y expectativas pospuestas.

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El sistema de Se Alquila Abuela verifica referencias y experiencia antes de vincular a las abuelas con las familias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto social y testimonios del proyecto

La viralización del modelo lo volvió tema de conversación en redes sociales y medios, situando el debate sobre la soledad y la necesidad de una red afectiva para niños y adultos. “El servicio es más que un trabajo: genera compañía, redes y sentido de pertenencia”, afirmó su creadora. Para familias sin abuelas biológicas o que viven lejos, representa la posibilidad de compartir fechas importantes y vivencias cotidianas con una figura adulta.

El modelo, sin embargo, abre el interrogante sobre los límites entre lo profesional y lo emocional. Quevedo admitió que el lazo puede superar lo contractual: “Es que eso es lo lindo, que alguien pasa a formar parte de tu familia”.

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La experiencia demuestra que sumar a una abuela profesional no solo añade apoyo y conocimiento, sino que puede propiciar amistades, nuevas rutinas de cuidado y momentos de convivencia que van más allá de cualquier marco laboral.

Para quienes deseen contratar el proyecto o formar parte del mismo, el Instagram es @sealquilaabuela

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