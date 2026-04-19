Crimen y Justicia

Un niño de 12 años encontró el cuerpo de su madre enterrado en la casa: investigan a la pareja de la mujer

El novio de la víctima, un hombre de 30 años con antecedentes penales, permanece prófugo. El chico buscaba a su madre desde hace días

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El patio trasero de la vivienda en Claypole, escenario del hallazgo realizado por el propio hijo de la víctima
El patio trasero de la vivienda en Claypole, escenario del hallazgo realizado por el propio hijo de la víctima

Un niño de 12 años halló el cuerpo de su madre enterrado en el patio de su casa, ubicada en la calle Nardo al 5800, en la localidad de Claypole, partido bonaerense de Almirante Brown, casi en el límite del municipio con San Francisco Solano.

La Policía tomó conocimiento del hecho este sábado por una llamada al 911 hecha por una tía del menor de edad. Al arribar al lugar, los agentes se encontraron con la mujer de 48 años, quien relató que su sobrino había comenzado a remover tierra en el fondo de la propiedad y se topó con un brazo. El chico, según el testimonio de la tía, reconoció un tatuaje que le permitió darse cuenta de inmediato que se trataba de su madre, una mujer de 35 años.

Según informó el medio local De Brown, agentes del Grupo Táctico de Operaciones (GTO), la DDI de Lomas de Zamora y personal de Casos Especiales se presentaron en la vivienda, una casa prefabricada de una sola planta. El personal policial ingresó y constató la presencia de restos humanos enterrados en el patio trasero.

Las fuentes señalaron que, al concluir la excavación, se extrajo el cuerpo de una mujer en avanzado estado de putrefacción. Los peritos confirmaron que la víctima tenía un trapo en la boca.

El principal sospechoso, pareja de la víctima, permanece prófugo mientras avanza la causa
El principal sospechoso, pareja de la víctima, permanece prófugo mientras avanza la causa

La investigación quedó bajo la órbita de la Justicia de Lomas de Zamora, con intervención de la fiscal de turno, y se activaron distintos procedimientos para esclarecer el hecho. Los primeros testimonios recogidos en el lugar resultaron determinantes para orientar las pesquisas. El relato del chico aportó detalles sobre el contexto en el que se produjo el hallazgo.

Según consta en las declaraciones, el niño había ido a visitar a su madre el 2 de abril, fecha en la que fue atendido por la pareja de la mujer, un hombre de 30 años. El sospechoso le dijo al chico que la mujer se había ido y que estaba en la Capital. Pero lo que llamó la atención del menor fue que en el fondo de la vivienda había tierra removida.

Al día siguiente, el niño insistió en saber dónde estaba su madre. El hombre volvió a repetirle que la mujer se había ido y, según el testimonio, le advirtió que “no la iba a volver a ver más”. Ante la falta de respuestas, el chico decidió remover la tierra por su cuenta este sábado y fue entonces cuando hizo el descubrimiento.

Tras el hallazgo, el cadáver fue trasladado para la autopsia, un examen que será clave para determinar la causa de muerte, la data del fallecimiento y confirmar oficialmente la identidad.

La tía del menor da aviso a la Policía tras la dramática escena ocurrida en la vivienda familiar
La tía del menor da aviso a la Policía tras la dramática escena ocurrida en la vivienda familiar

Por estas horas, los investigadores reconstruyen los últimos movimientos de la víctima y el principal sospechoso. La investigación se centra en la hipótesis de un homicidio en contexto de género. La mecánica del hecho y los testimonios descartan la posibilidad de un robo.

El hombre señalado como el principal sospechoso ya fue identificado y permanece prófugo. Tanto él como la víctima tenían antecedentes penales, información que ya fue incorporada al expediente judicial. La prioridad de la Justicia y la Policía en esta etapa es localizar al acusado y esclarecer la secuencia de lo ocurrido.

Actualmente la causa avanza también con distintas medidas judiciales y policiales para reunir pruebas que permitan reconstruir de manera precisa el caso.

El expediente permanece bajo la supervisión de la fiscalía especializada y, hasta el momento, la principal línea de investigación apunta a la pareja de la mujer como autor del crimen. El avance de la autopsia y las pericias forenses serán determinantes para aportar elementos concluyentes a la causa. El hecho mantiene a la Policía y la Justicia abocados a la búsqueda del principal sospechoso.

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