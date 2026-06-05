A cuánto llegarán el dólar y la inflación en 2026, según los principales analistas de mercado

Los analistas que releva el BCRA proyectaron una inflación de 30,5% para diciembre de 2026 y un dólar mayorista de $1.658. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los analistas y expertos que consulta el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en su Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), ajustaron sus estimaciones para el dólar y la inflación para fin de año.

En concreto, los especialistas proyectan que el dólar mayorista cerrará el 2026 en $1.658 y que la inflación acumulada a diciembre llegará al 30,5%. Las proyecciones de fin de año están en línea entre sí: una suba del dólar del 14,5% interanual y una inflación que, aunque en desaceleración mensual, acumula un número todavía elevado, que está muy lejos de los estimado por el Gobierno en el Presupuesto 2026 (10,1%).

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El consenso de mercado anticipa, en definitiva, que los precios seguirán creciendo por encima del ritmo de depreciación cambiaria durante lo que resta del 2026.

El dólar hacia fin de año

Como se mencionó, para diciembre de 2026, la mediana de las proyecciones del REM ubica el tipo de cambio mayorista en $1.658 por dólar, lo que implica una variación interanual esperada del 14,5%. El grupo de los diez pronosticadores con mejor historial de aciertos, denominado Top 10, es algo más moderado en su estimación: proyecta un dólar promedio de $1.596 para el último mes del año.

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Los expertos estimaron que el dólar avanzará más lento de lo proyectado el mes pasado. (difusión)

En el corto plazo, las expectativas descendieron respecto al relevamiento anterior. Para junio, la mediana se ubica en $1.422 por dólar, $15 menos que lo que se anticipaba en el REM de abril. La trayectoria del tipo de cambio, según el conjunto de analistas, sería gradualmente ascendente a lo largo del año: de $1.422 en junio subiría a $1.447 en julio, $1.476 en agosto, $1.516 en septiembre, $1.553 en octubre y $1.597 en noviembre, hasta alcanzar los $1.658 en diciembre.

La inflación, mes a mes

En cuanto a los precios, las estimaciones del REM para mayo arrojan una inflación mensual del 2,3%, sin cambios respecto al relevamiento previo. El Top 10 coincide con ese número, aunque lo redujo en 0,1 puntos porcentuales frente a la encuesta anterior.

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A partir de junio, el consenso anticipa una desaceleración gradual pero sostenida. Para ese mes, la inflación esperada baja a 2,1%, y en julio alcanza el umbral del 2% al ubicarse en exactamente ese valor. En agosto cae a 1,8%, sube levemente a 1,9% en septiembre, vuelve a 1,8% en octubre y cierra la secuencia relevada en 1,7% para noviembre. Este sendero descendente es el que, acumulado, lleva la inflación interanual a diciembre al 30,5% para el total de participantes, y al 31,5% según el promedio del Top 10.

Crecimiento económico

Más allá de la inflación y el dólar, el REM incluye proyecciones sobre otras variables, como la actividad económica. Los analistas estiman que el Producto Bruto Interno (PBI) ajustado por estacionalidad habría crecido 0,3% en el primer trimestre de 2026 y proyectan una expansión de 1,2% para el segundo trimestre, dos décimas por encima de lo anticipado en el relevamiento de abril. Para el tercer trimestre, la estimación de crecimiento trimestral se mantiene en 0,9%.

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Los analistas del REM proyectan que el PIB real de 2026 será 2,9% superior al promedio de 2025. (EFE)

En términos anuales, el promedio del conjunto de participantes indica que el PIB real de 2026 será 2,9% superior al promedio de 2025, una mejora de 0,1 punto porcentual respecto al REM anterior. El Top 10 proyecta una expansión del 2,8% para el año, con una revisión al alza de 0,2 puntos porcentuales frente al informe previo.

Lo llamativo, es que las estimaciones de los analistas encuestados por el BCRA están por debajo de lo que proyectan algunos organismos internacionales. Sin ir más lejos, el Fondo Monetario Internacional (FMI) calcula que el PBI de Argentina tendrá una expansión del 3,5% para este año.

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De todas formas, en cualquiera de los dos escenarios no se cumpliría el pronóstico del Gobierno nacional en el Presupuesto de este año, donde se estimó que el PBI crecería 5%.

Comercio exterior

En materia de comercio de bienes, los participantes del REM proyectan que las exportaciones (FOB) totalizarán USD 98.547 millones en 2026, USD 2.491 millones más que lo estimado en el relevamiento anterior.

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Las importaciones (CIF), por su parte, se ubicarían en USD 78.363 millones, USD 1.187 millones menos que en la encuesta previa. De esa combinación surge un superávit comercial anual esperado de USD 20.185 millones, USD 3.679 millones por encima de lo proyectado en el REM de abril.