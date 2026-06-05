Economía

A cuánto llegarán el dólar y la inflación en 2026, según los principales analistas de mercado

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA reveló un cambio en las proyecciones de los expertos. Las estimaciones sobre actividad, comercio exterior y la trayectoria mensual de los precios

Guardar
Google icon
Varios billetes de pesos argentinos y dólares estadounidenses apilados sobre una mesa de madera rústica, mostrando la coexistencia de ambas monedas.
Los analistas que releva el BCRA proyectaron una inflación de 30,5% para diciembre de 2026 y un dólar mayorista de $1.658. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los analistas y expertos que consulta el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en su Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), ajustaron sus estimaciones para el dólar y la inflación para fin de año.

En concreto, los especialistas proyectan que el dólar mayorista cerrará el 2026 en $1.658 y que la inflación acumulada a diciembre llegará al 30,5%. Las proyecciones de fin de año están en línea entre sí: una suba del dólar del 14,5% interanual y una inflación que, aunque en desaceleración mensual, acumula un número todavía elevado, que está muy lejos de los estimado por el Gobierno en el Presupuesto 2026 (10,1%).

PUBLICIDAD

El consenso de mercado anticipa, en definitiva, que los precios seguirán creciendo por encima del ritmo de depreciación cambiaria durante lo que resta del 2026.

El dólar hacia fin de año

Como se mencionó, para diciembre de 2026, la mediana de las proyecciones del REM ubica el tipo de cambio mayorista en $1.658 por dólar, lo que implica una variación interanual esperada del 14,5%. El grupo de los diez pronosticadores con mejor historial de aciertos, denominado Top 10, es algo más moderado en su estimación: proyecta un dólar promedio de $1.596 para el último mes del año.

PUBLICIDAD

El dólar es un buen refugio financiero en tiempos de inflación.
Los expertos estimaron que el dólar avanzará más lento de lo proyectado el mes pasado. (difusión)

En el corto plazo, las expectativas descendieron respecto al relevamiento anterior. Para junio, la mediana se ubica en $1.422 por dólar, $15 menos que lo que se anticipaba en el REM de abril. La trayectoria del tipo de cambio, según el conjunto de analistas, sería gradualmente ascendente a lo largo del año: de $1.422 en junio subiría a $1.447 en julio, $1.476 en agosto, $1.516 en septiembre, $1.553 en octubre y $1.597 en noviembre, hasta alcanzar los $1.658 en diciembre.

La inflación, mes a mes

En cuanto a los precios, las estimaciones del REM para mayo arrojan una inflación mensual del 2,3%, sin cambios respecto al relevamiento previo. El Top 10 coincide con ese número, aunque lo redujo en 0,1 puntos porcentuales frente a la encuesta anterior.

A partir de junio, el consenso anticipa una desaceleración gradual pero sostenida. Para ese mes, la inflación esperada baja a 2,1%, y en julio alcanza el umbral del 2% al ubicarse en exactamente ese valor. En agosto cae a 1,8%, sube levemente a 1,9% en septiembre, vuelve a 1,8% en octubre y cierra la secuencia relevada en 1,7% para noviembre. Este sendero descendente es el que, acumulado, lleva la inflación interanual a diciembre al 30,5% para el total de participantes, y al 31,5% según el promedio del Top 10.

Crecimiento económico

Más allá de la inflación y el dólar, el REM incluye proyecciones sobre otras variables, como la actividad económica. Los analistas estiman que el Producto Bruto Interno (PBI) ajustado por estacionalidad habría crecido 0,3% en el primer trimestre de 2026 y proyectan una expansión de 1,2% para el segundo trimestre, dos décimas por encima de lo anticipado en el relevamiento de abril. Para el tercer trimestre, la estimación de crecimiento trimestral se mantiene en 0,9%.

Los analistas del REM proyectan que el PIB real de 2026 será 2,9% superior al promedio de 2025. (EFE)
Los analistas del REM proyectan que el PIB real de 2026 será 2,9% superior al promedio de 2025. (EFE)

En términos anuales, el promedio del conjunto de participantes indica que el PIB real de 2026 será 2,9% superior al promedio de 2025, una mejora de 0,1 punto porcentual respecto al REM anterior. El Top 10 proyecta una expansión del 2,8% para el año, con una revisión al alza de 0,2 puntos porcentuales frente al informe previo.

Lo llamativo, es que las estimaciones de los analistas encuestados por el BCRA están por debajo de lo que proyectan algunos organismos internacionales. Sin ir más lejos, el Fondo Monetario Internacional (FMI) calcula que el PBI de Argentina tendrá una expansión del 3,5% para este año.

De todas formas, en cualquiera de los dos escenarios no se cumpliría el pronóstico del Gobierno nacional en el Presupuesto de este año, donde se estimó que el PBI crecería 5%.

Comercio exterior

En materia de comercio de bienes, los participantes del REM proyectan que las exportaciones (FOB) totalizarán USD 98.547 millones en 2026, USD 2.491 millones más que lo estimado en el relevamiento anterior.

Las importaciones (CIF), por su parte, se ubicarían en USD 78.363 millones, USD 1.187 millones menos que en la encuesta previa. De esa combinación surge un superávit comercial anual esperado de USD 20.185 millones, USD 3.679 millones por encima de lo proyectado en el REM de abril.

Temas Relacionados

DólarInflaciónREMExpectativasIPCPBIBCRAÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

De cuánto es la PUAM de ANSES en junio 2026

El cronograma se ordena por terminación del DNI para escalonar los pagos, con continuidad del bono extraordinario y depósito adicional del aguinaldo para adultos mayores

De cuánto es la PUAM de ANSES en junio 2026

ANSES: cuándo cobro en junio 2026 si mi DNI termina en 2

Las prestaciones de este mes llegan con haberes actualizados, refuerzo extraordinario y medio sueldo anual complementario, según cada beneficio y el ingreso que corresponda a cada persona

ANSES: cuándo cobro en junio 2026 si mi DNI termina en 2

Las tasas de los plazos fijos en pesos cayeron hasta el 15%, pero el dólar por ahora sigue haciendo la plancha

Los rendimientos de los depósitos son cada vez más negativos en términos reales, pero, hasta el momento, la dolarización sigue acotada. La dinámica del tipo de cambio podría cambiar en el segundo semestre, a partir de la menor oferta de divisas del campo

Las tasas de los plazos fijos en pesos cayeron hasta el 15%, pero el dólar por ahora sigue haciendo la plancha

Cómo va a seguir el programa de compra de reservas del Banco Central hasta fin de año

A principios de junio, la entidad ya cumplió la meta de adquisición de divisas, pero para el ministro de Economía, Luis Caputo, el límite anual podría superar los USD 17.000 millones

Cómo va a seguir el programa de compra de reservas del Banco Central hasta fin de año

Nadie quiere hacer el pago mínimo: el financiamiento con tarjetas de crédito cayó por quinto mes consecutivo

En un escenario de mora creciente, consumo frenado y límites de compra bajos, los consumidores esquivan el dinero plástico para financiarse

Nadie quiere hacer el pago mínimo: el financiamiento con tarjetas de crédito cayó por quinto mes consecutivo

DEPORTES

Franco Colapinto afrontará las primeras prácticas libres del GP de Mónaco: hora, TV y todo lo que hay que saber

Franco Colapinto afrontará las primeras prácticas libres del GP de Mónaco: hora, TV y todo lo que hay que saber

Qué es el Sanfigol, el invento de Sanfilippo que perfeccionó la definición de varias figuras: “Si le errás al arco sos un burro”

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias del 5 de junio, listas de convocados, partidos amistosos y todas las perlitas

Watkins analizó su trayectoria y su gol en la Eurocopa: “Siempre aspiré a superarme, nunca pienso que ya llegué”

Mundial 2026: todas las nuevas reglas que prometen transformar el fútbol para siempre

TELESHOW

Las mejores fotos de la gran noche del periodismo digital

Las mejores fotos de la gran noche del periodismo digital

Las fotos de los ganadores del Premio Martín Fierro de Portales Web 2026

Luis Ventura habló de una posible conducción entre Wanda Nara y la China Suárez en los Martín Fierro de Turquía

Las chicanas de Mario Pergolini a Rada en su vuelta a Otro día perdido: “Es difícil sacar estas marcas en la relación”

Todos los premiados de Infobae en los Martín Fierro de los Portales Web 2026

INFOBAE AMÉRICA

José Daniel Ferrer: “Cuba vuelve a estar en el centro de una peligrosa tormenta geopolítica”

José Daniel Ferrer: “Cuba vuelve a estar en el centro de una peligrosa tormenta geopolítica”

Rusia lanzó un nuevo ataque con misiles y más de 200 drones contra varias regiones de Ucrania: al menos siete muertos

“Misión Génesis”: Japón y Estados Unidos lanzaron una alianza de investigación en inteligencia artificial de USD 1.000 millones

En plena invasión a Ucrania, Rusia reconoció que su déficit presupuestario de 2026 será mayor al previsto

Marco Rubio reafirmó el respaldo de EEUU a Kuwait y condenó el ataque iraní contra su aeropuerto