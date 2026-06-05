Crimen y Justicia

Un niño de 11 años recibió un disparo accidental en la cabeza y sigue en terapia intensiva en Santa Fe

Permanece internado en terapia intensiva luego de resultar herido en la frente cuando cazaba con amigos. Mientras tanto, la policía intenta determinar con precisión cómo se produjo el hecho

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El chico fue operado de urgencia en Reconquista, donde extraerle el balín resultó clave para estabilizarlo (Fuente: Rosario3)
El chico fue operado de urgencia en Reconquista, donde extraerle el balín resultó clave para estabilizarlo (Fuente: Rosario3)

Un nene de 11 años permanece en terapia intensiva tras recibir un disparo accidental con un aire comprimido en el norte de Santa Fe. El menor de edad fue operado en el Hospital Central de Reconquista para extraer un balín que quedó alojado en la cabeza.

El niño, oriundo de la localidad santafesina Alejandra, en el departamento San Javier, recibió el impacto del balín mientras estaba con un grupo de amigos, de acuerdo con Rosario3. El niño había salido a cazar junto a otros chicos de su edad cuando, por causas no precisadas, recibió el impacto accidental de un calibre 5,5 milímetros. El proyectil ingresó por la frente y obligó a una intervención médica.

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El accidente ocurrió la tarde del martes 2 de junio, y tras el disparo, fue asistido en el Hospital de Alejandra antes de ser trasladado de urgencia al Hospital Central de Reconquista, centro de referencia para emergencias pediátricas en la región. La intervención quirúrgica para extraer el proyectil alojado en la cabeza se realizó durante la noche, apenas el menor llegó al hospital. El estado de salud sigue siendo grave aunque estable, y las próximas horas resultan decisivas para evaluar su evolución clínica y neurológica, según informaron fuentes médicas y allegados a la familia.

El episodio generó una fuerte movilización en la comunidad local, donde familiares, amigos y vecinos impulsaron cadenas de oración y mensajes de acompañamiento para el niño y sus seres queridos, mientras la investigación se centra en esclarecer el episodio. Hasta el momento, las circunstancias del hecho se desconocen y permanecen bajo investigación, ya que no trascendió cómo se produjo el disparo ni quién accionó el aire comprimido.

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Un niño de 10 años quedó en medio de una balacera en Córdoba

El miércoles por la mañana, un niño de 10 años resultó herido durante una balacera en las inmediaciones de la escuela primaria Juan XXIII, ubicada en barrio Avellaneda, al sudeste de la ciudad de Córdoba. El hecho ocurrió alrededor de las 8, cuando el menor y su madre se dirigían hacia el colegio tras comprar materiales escolares.

Durante una pelea entre dos adultos, uno de ellos, en aparente crisis psiquiátrica, disparó con una escopeta. El niño recibió varios impactos de perdigones en la cabeza y las piernas. Otro hombre, que acompañaba a una niña a la escuela, sufrió una herida en el pecho y permanece internado en estado reservado.

La madre del niño relató que, apenas escuchó los disparos, intentó protegerlo: “Agarré a mi hijo de la mochila y lo revoleé para el lado de la vereda”. El menor le advirtió que sentía dolor y al revisarlo, descubrió que tenía sangre en la cabeza. “Mi hijo me dice: ‘Mami, me duele, mami, me pegaron’. Ahí lo veo y tenía sangre en la cabeza. Me desesperé porque es un disparo, se me cruzó todo por la cabeza, pensé que me lo habían matado“, contó.

El niño fue trasladado al Hospital de Niños, donde quedó internado en observación y fuera de peligro. Presenta tres perdigones alojados, uno en la cabeza y dos en las piernas. Mi hijo está bien, está tranquilo, se va a quedar toda la noche en observación. Le quedó un perdigón en la cabeza y uno en cada pierna, pero está bien, nunca se desvaneció ni nada", expresó la mamá.

El acusado de efectuar los disparos fue detenido poco después, tras atrincherarse en una vivienda. La policía debió intervenir con armamento menos letal y gas pimienta para reducirlo. En la vivienda secuestraron una escopeta calibre 16/70, cartuchos y proyectiles calibre 22 largo, además de frascos con cannabis. El hombre quedó detenido y bajo evaluación psiquiátrica.

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