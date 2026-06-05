Crimen y Justicia

Las hijas de Ramona Medina denuncian que la causa por el femicidio sigue sin avances

La familia de la víctima señaló que las aperturas de los teléfonos se realizaron hace un mes y que todavía no recibieron los peritajes, que podrían aportar datos para identificar a otros posibles involucrados

Guardar
Google icon
Retrato en primer plano de una mujer de mediana edad con cabello oscuro y flequillo, hombros descubiertos, sonriendo levemente
El femicidio de Ramona Medina vuelve al foco por un pedido de nuevas medidas de prueba

A cinco meses del femicidio de Ramona Medina, sus hijas Edith y Cintia denunciaron demoras en la investigación y cuestionaron que solo haya un detenido. En una entrevista en el barrio Agua Santa, en Las Termas de Río Hondo, reclamaron avances concretos para determinar si hubo más personas implicadas.

La familia reclamó nuevas medidas de prueba en la propiedad vinculada al imputado, con inspecciones más exhaustivas y excavaciones en sectores específicos ante la sospecha de que aún podrían hallarse restos de la víctima. Edith Medina afirmó: “Hace un mes que se realizaron las aperturas de los celulares y seguimos esperando los informes. Esperamos que sirvan para determinar si hay más personas involucradas”.

PUBLICIDAD

Ramona Medina fue asesinada en enero y sus restos aparecieron desmembrados y parcialmente quemados en inmediaciones del cementerio local. Las hermanas pidieron que se investigue al entorno familiar de el único detenido, identificado como Luis Bustamente alias “Chucky”. “Todos estuvieron ahí. No creemos que una sola persona haya podido hacer todo esto sola”, expresó Cintia Medina. También apuntó contra un cuñado del acusado, a quien considera clave en las horas posteriores al crimen.

El expediente penal está a la espera de informes de apertura y peritajes tecnológicos sobre varios teléfonos celulares secuestrados durante allanamientos. Las hijas de la víctima creen que el cruce de llamadas y los datos de geolocalización pueden permitir identificar a partícipes secundarios. Los cuestionamientos de la familia apuntan de manera explícita al círculo íntimo de Luis Bustamante, y la querella sospecha que varios parientes del acusado estuvieron en la vivienda donde, presuntamente, se realizaron maniobras para ocultar y hacer desaparecer el cuerpo de la mujer.

PUBLICIDAD

Los investigadores hallaron un celular en la casa del acusado y sería de la víctima (Google Maps)
Los investigadores hallaron un celular en la casa del acusado y sería de la víctima (Google Maps)

El femicidio de Ramona Medina

Ramona Medina fue vista por última vez la noche del 15 de febrero, cuando salió hacia los festejos de carnaval en el corsódromo en Santiago del Estero. A partir de su desaparición se activó un operativo de búsqueda, hasta que la investigación cambió con la declaración de un remisero. El conductor relató que al llegar a una vivienda ubicada en las calles San Martín e Italia, en el barrio Herrera El Alto, vio a una mujer sentada en la galería de una propiedad y a un hombre que intentaba incorporarla. El remisero desistió del viaje porque creyó que ambos estaban bajo los efectos del alcohol.

Ante la sospecha de que podía tratarse de la mujer desaparecida, el fiscal Gustavo Montenegro pidió un allanamiento de urgencia en esa casa. En ese procedimiento, la Policía detuvo a un hombre de 38 años y secuestró dos teléfonos celulares; uno de ellos sería de Ramona.

Después de ser trasladado a sede policial, el sospechoso habría confesado el crimen y hasta indicó dónde estaba el cuerpo. Los efectivos lo localizaron en un campo adyacente al cementerio, envuelto en una frazada y con signos de incineración. Al cadáver le faltaban el torso, los brazos y el cráneo.

Bajo custodia y por orden de la fiscal Dahiana Pérez Vicens, el principal acusado por el femicidio de Ramona Emilia Medina, fue sometido el 10 de marzo a una primera pericia psicológica. Una vez terminada la evaluación, el acusado fue llevado de regreso al Centro Único de Detenidos, donde permanece alojado. La fiscalía pretende que el acusado siga preso mientras incorpora pruebas médicas y psicológicas para definir su situación procesal.

Mientras tanto, la defensa oficial solicitó la excarcelación del imputado con el argumento de que no existirían elementos probatorios suficientes en su contra. Sin embargo, el juez de Control y Garantías Silvio Salice rechazó ese planteo, hizo lugar al pedido de la fiscal Pérez Vicens y dispuso la prórroga de la detención. La resolución judicial se apoyó en la existencia de indicios que, a criterio del tribunal, justifican que el hombre siga bajo custodia mientras continúa la investigación.

Temas Relacionados

femicidioRamona MedinaSantiago del Esterodenunciaúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un familiar de las dos mujeres asesinadas en Bahía Blanca complicó más al único detenido por el doble femicidio

El dato surgió a partir de unos resultados de ADN que apuntan al tío y primo de las víctimas. Los cuerpos de Myriam Velazquez y Mariana Bustos estaban calcinados dentro de la casa donde vivían

Un familiar de las dos mujeres asesinadas en Bahía Blanca complicó más al único detenido por el doble femicidio

“Vino a defender a sus hijos”: investigan la muerte de un hombre baleado en un conflicto barrial en Entre Ríos

Víctor Ledesma murió tras recibir varios disparos en el pecho al intentar defender a sus hijos. La policía investiga el caso y hay cuatro personas demoradas

“Vino a defender a sus hijos”: investigan la muerte de un hombre baleado en un conflicto barrial en Entre Ríos

Suspendieron a una fiscal de Rosario por demoras en una causa por violencia de género que derivó en un femicidio

A más de un año del crimen de Ailén Ayelén Oggero, la enfermera asesinada en la puerta de su casa frente a sus cuatro hijos, la causa sigue sin tener personas imputadas y/o detenidas

Suspendieron a una fiscal de Rosario por demoras en una causa por violencia de género que derivó en un femicidio

La contadora de La Plata detenida en su casa por asociación ilícita pidió la excarcelación

Natalia Foresio fue beneficiada con prisión domiciliaria en julio del año pasado, pero la defensa volvió a pedir la libertad procesal. Investigan un fraude que supera los $40.000 millones

La contadora de La Plata detenida en su casa por asociación ilícita pidió la excarcelación

Hincha de Instituto y dedicado a la construcción: quién es Osvaldo Fassetta, el segundo detenido por el femicidio de Agostina Vega

El hombre, de 47 años, vivía en la casa donde ocurrió el crimen. Cayó acusado de encubrimiento agravado después de hablar con la prensa y contar detalles de su convivencia con el principal sospechoso

Hincha de Instituto y dedicado a la construcción: quién es Osvaldo Fassetta, el segundo detenido por el femicidio de Agostina Vega

DEPORTES

A 40 años del primer gran gol de Maradona en México 86: empate con Italia y un anticipo de lo que vendría

A 40 años del primer gran gol de Maradona en México 86: empate con Italia y un anticipo de lo que vendría

Papu Gómez, el campeón del mundo olvidado: los dos guiños en redes que se mantienen en medio de su silencio

Cuándo y a qué hora juega Argentina vs Honduras: cómo ver el primer amistoso antes del Mundial 2026

El guiño de Mastantuono y Echeverri a River Plate en medio de los rumores sobre un regreso al Millonario

Joaquín Panichelli dio detalles de la lesión que lo dejó sin Mundial y explicó por qué no podría jugar en Boca Juniors

TELESHOW

Las mejores fotos de la gran noche del periodismo digital

Las mejores fotos de la gran noche del periodismo digital

Las fotos de los ganadores del Premio Martín Fierro de Portales Web 2026

Luis Ventura habló de una posible conducción entre Wanda Nara y la China Suárez en los Martín Fierro de Turquía

Las chicanas de Mario Pergolini a Rada en su vuelta a Otro día perdido: “Es difícil sacar estas marcas en la relación”

Todos los premiados de Infobae en los Martín Fierro de los Portales Web 2026

INFOBAE AMÉRICA

Rusia lanzó un nuevo ataque con misiles y más de 200 drones contra varias regiones de Ucrania: al menos cuatro muertos

Rusia lanzó un nuevo ataque con misiles y más de 200 drones contra varias regiones de Ucrania: al menos cuatro muertos

“Misión Génesis”: Japón y Estados Unidos lanzaron una alianza de investigación en inteligencia artificial de USD 1.000 millones

En plena invasión a Ucrania, Rusia reconoció que su déficit presupuestario de 2026 será mayor al previsto

Marco Rubio reafirmó el respaldo de EEUU a Kuwait y condenó el ataque iraní contra su aeropuerto

El FMI advirtió que la suba del precio del crudo por la guerra de Irán está generando inflación a nivel mundial