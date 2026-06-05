Las hijas de Ramona Medina denuncian que la causa por el femicidio sigue sin avances

El femicidio de Ramona Medina vuelve al foco por un pedido de nuevas medidas de prueba

A cinco meses del femicidio de Ramona Medina, sus hijas Edith y Cintia denunciaron demoras en la investigación y cuestionaron que solo haya un detenido. En una entrevista en el barrio Agua Santa, en Las Termas de Río Hondo, reclamaron avances concretos para determinar si hubo más personas implicadas.

La familia reclamó nuevas medidas de prueba en la propiedad vinculada al imputado, con inspecciones más exhaustivas y excavaciones en sectores específicos ante la sospecha de que aún podrían hallarse restos de la víctima. Edith Medina afirmó: “Hace un mes que se realizaron las aperturas de los celulares y seguimos esperando los informes. Esperamos que sirvan para determinar si hay más personas involucradas”.

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Ramona Medina fue asesinada en enero y sus restos aparecieron desmembrados y parcialmente quemados en inmediaciones del cementerio local. Las hermanas pidieron que se investigue al entorno familiar de el único detenido, identificado como Luis Bustamente alias “Chucky”. “Todos estuvieron ahí. No creemos que una sola persona haya podido hacer todo esto sola”, expresó Cintia Medina. También apuntó contra un cuñado del acusado, a quien considera clave en las horas posteriores al crimen.

El expediente penal está a la espera de informes de apertura y peritajes tecnológicos sobre varios teléfonos celulares secuestrados durante allanamientos. Las hijas de la víctima creen que el cruce de llamadas y los datos de geolocalización pueden permitir identificar a partícipes secundarios. Los cuestionamientos de la familia apuntan de manera explícita al círculo íntimo de Luis Bustamante, y la querella sospecha que varios parientes del acusado estuvieron en la vivienda donde, presuntamente, se realizaron maniobras para ocultar y hacer desaparecer el cuerpo de la mujer.

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Los investigadores hallaron un celular en la casa del acusado y sería de la víctima (Google Maps)

El femicidio de Ramona Medina

Ramona Medina fue vista por última vez la noche del 15 de febrero, cuando salió hacia los festejos de carnaval en el corsódromo en Santiago del Estero. A partir de su desaparición se activó un operativo de búsqueda, hasta que la investigación cambió con la declaración de un remisero. El conductor relató que al llegar a una vivienda ubicada en las calles San Martín e Italia, en el barrio Herrera El Alto, vio a una mujer sentada en la galería de una propiedad y a un hombre que intentaba incorporarla. El remisero desistió del viaje porque creyó que ambos estaban bajo los efectos del alcohol.

Ante la sospecha de que podía tratarse de la mujer desaparecida, el fiscal Gustavo Montenegro pidió un allanamiento de urgencia en esa casa. En ese procedimiento, la Policía detuvo a un hombre de 38 años y secuestró dos teléfonos celulares; uno de ellos sería de Ramona.

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Después de ser trasladado a sede policial, el sospechoso habría confesado el crimen y hasta indicó dónde estaba el cuerpo. Los efectivos lo localizaron en un campo adyacente al cementerio, envuelto en una frazada y con signos de incineración. Al cadáver le faltaban el torso, los brazos y el cráneo.

Bajo custodia y por orden de la fiscal Dahiana Pérez Vicens, el principal acusado por el femicidio de Ramona Emilia Medina, fue sometido el 10 de marzo a una primera pericia psicológica. Una vez terminada la evaluación, el acusado fue llevado de regreso al Centro Único de Detenidos, donde permanece alojado. La fiscalía pretende que el acusado siga preso mientras incorpora pruebas médicas y psicológicas para definir su situación procesal.

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Mientras tanto, la defensa oficial solicitó la excarcelación del imputado con el argumento de que no existirían elementos probatorios suficientes en su contra. Sin embargo, el juez de Control y Garantías Silvio Salice rechazó ese planteo, hizo lugar al pedido de la fiscal Pérez Vicens y dispuso la prórroga de la detención. La resolución judicial se apoyó en la existencia de indicios que, a criterio del tribunal, justifican que el hombre siga bajo custodia mientras continúa la investigación.