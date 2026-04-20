Crimen y Justicia

Detuvieron a un grupo de hombres por una brutal pelea callejera en Mar del Plata, uno de ellos es menor

Los arrestaron en el barrio Las Lilas tras una denuncia al 911 por disturbios en la vía pública

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Una cuadrícula de ocho imágenes de personas, cada una mostrando a un oficial de policía junto a un detenido con rostros pixelados, frente a pancartas de la policía
Agentes de la policía detuvieron a ocho individuos implicados en una violenta pelea callejera que ocurrió en Mar del Plata (0223)

Un violento incidente se registró este domingo al mediodía en el barrio Las Lilas de la ciudad de Mar del Plata. Las autoridades policiales debieron intervenir en una pelea entre varios hombres en la intersección de las calles Almirante Brown y 176.

El hecho, que se registró cerca de las 13:50, movilizó a efectivos tras una denuncia telefónica al 911 que alertaba sobre disturbios y la presunta presencia de armas en plena vía pública.

Los vecinos de la zona reportaron gritos y pudieron observar el tumulto de individuos enfrentados. Al llegar los efectivos debieron separar a los individuos; asimismo fuentes policiales confirmaron que no hallaron armas de fuego ni de armas blancas en el lugar, como habían indicado los primeros reportes.

Más allá de la inexistencia de armas, ocho hombres quedaron detenidos debido a los disturbios, cuyas edades oscilan entre los 17 y 36 años.

De acuerdo a la denuncia inicial y lo informado por el portal 0223, la causa quedó inicialmente bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Flagrancia, a cargo de la Dra. Ana Caro, quien resolvió no adoptar medidas restrictivas inmediatas contra los detenidos y los liberó. Esta decisión se fundamentó en la ausencia de pruebas.

Posteriormente, intervino el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, encabezado por el Dr. Yañes Urrutia, debido a la presencia de un menor entre los aprehendidos. En este caso, la autoridad judicial dispuso la entrega del adolescente a sus progenitores.

A su vez, el Juzgado Correccional N° 1 tomó intervención para avalar el accionar de la policía durante el procedimiento y ordenó actuaciones por infracción al artículo 35 del Decreto Ley 8031/73.

Todos los detenidos recuperaron su libertad pero seguirán ligados al proceso judicial
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Dos grupos de mujeres se pelearon cuando iban a bailar

A principios del mes de febrero tres jóvenes sufrieron una violenta agresión por parte de un grupo de mujeres cuando se dirigían a bailar en la zona de boliches de Playa Grande, también en la ciudad de Mar del Plata. El episodio ocurrió durante la madrugada.

Como consecuencia del ataque, una de las víctimas, de 23 años, terminó con un corte profundo en el brazo izquierdo provocado por una copa de vidrio que una de las agresoras utilizó para golpearla. El hecho tuvo lugar cerca de las 3:10 de la madrugada, en las inmediaciones del Pasaje Victoria Ocampo y La Escalinata, mientras las jóvenes caminaban rumbo a un local bailable. En un momento determinado, fueron sorprendidas por tres mujeres que, sin motivo previo, iniciaron una discusión que derivó en la golpiza.

Tras el ataque, las víctimas de 23, 22 y 26 años, todas vecinas de la ciudad, se acercaron agentes policiales pertenecientes a la sección Restablecimiento del Orden Público (ROP) que, en el marco del Operativo Sol a Sol, realizaban recorridas de vigilancia en la zona.

Debido a los golpes y heridas provocados debieron ser asistidas por personal médico que les brindó asistencia inmediata y trasladó a una de ellas, la más comprometida con los golpes, al Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) N°2.

Con los datos aportados, las autoridades organizaron un operativo y ubicaron a las acusadas cuando intentaban entrar a otro boliche cercano. Las mujeres arrestadas tienen 29, 31 y 33 años; una de ellas de nacionalidad peruana. De acuerdo al reporte policial, durante el procedimiento, una reaccionó de forma agresiva ante la Policía y llegó a autolesionarse, pese a las advertencias de los efectivos.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Flagrancia del Departamento Judicial de Mar del Plata, a cargo de Mariana Baqueiro, quien dispuso la aprehensión de las tres mujeres por el delito de lesiones y su traslado a la sede judicial.

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