Tres jóvenes fueron atacadas a golpes por un grupo de mujeres cuando iban a bailar en Mar del Plata

Tres mujeres fueron detenidas por agredir a un grupo de jóvenes en Mar del Plata

Tres jóvenes sufrieron una violenta agresión por parte de un grupo de mujeres cuando se dirigían a bailar en la zona de boliches de Playa Grande, en la ciudad de Mar del Plata, durante la madrugada de este jueves.

Como consecuencia del ataque, una de las víctimas, de 23 años, terminó con un corte profundo en el brazo izquierdo provocado con una copa de vidrio. Las tres agresoras fueron detenidas.

El hecho ocurrió cerca de las 3:10, en las inmediaciones del Pasaje Victoria Ocampo y La Escalinata, mientras las jóvenes caminaban rumbo a un local bailable.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, ellas fueron sorprendidas por tres mujeres que, sin motivo previo, iniciaron una discusión que derivó en la golpiza.

Una de las acusadas tras la detención

Durante el altercado, una de las atacantes usó una copa de vidrio y le produjo una herida profunda a una de las chicas.

Tras la agresión, a las víctimas, de 23, 22 y 26 años, todas vecinas de la ciudad, se acercaron agentes policiales pertenecientes a la sección Restablecimiento del Orden Público (ROP) que, en el marco del Operativo Sol a Sol, realizaban recorridas de vigilancia en la zona.

Así, esperaron la llegada de personal médico, que les brindó a las chicas asistencia inmediata y trasladó a la joven lastimada al Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) N°2.

La agresión se produjo en la zona de boliches en Playa Grande

Con los datos aportados, las autoridades organizaron un operativo y ubicaron a las acusadas cuando intentaban entrar a otro boliche cercano.

Las mujeres arrestadas tienen 29, 31 y 33 años; una de ellas es de nacionalidad peruana. De acuerdo al reporte policial, durante el procedimiento, una reaccionó de forma agresiva ante la Policía y llegó a autolesionarse, pese a las advertencias de los efectivos.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Flagrancia del Departamento Judicial de Mar del Plata, a cargo de Mariana Baqueiro, quien dispuso la aprehensión de las tres mujeres por el delito de lesiones y su traslado a la sede judicial.

Las fuentes consultadas informaron que ninguna de las detenidas tenía impedimentos legales previos.

El violento episodio se suma a otro que ocurrió en los últimos días en la zona norte de la ciudad balnearia, donde dos hombres se enfrentaron a golpes dentro del Museo Provincial de Arte Contemporáneo (MAR), ante la presencia de numerosos visitantes.

La pelea se habría producido a raíz de un conflicto amoroso.

Ese hecho se produjo el domingo pasado por la tarde, cuando una pareja que recorría el museo se cruzó con el ex novio de la mujer. Todo empezó con un intercambio de palabras que fue subiendo de tono hasta que los dos hombres terminaron peleándose a golpes de puño.

La escena quedó registrada en un video que se viralizó rápidamente en redes sociales. Tal como se observa en las imágenes, la situación escaló rápidamente entre gritos, forcejeos y la intervención de varias personas que intentaron separar a los involucrados, mientras uno de ellos terminó cayendo al suelo.

Desde el espacio cultural informaron que el personal de seguridad del lugar intervino y la situación fue controlada rápidamente. No hubo que lamentar heridos de gravedad.