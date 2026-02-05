Crimen y Justicia

Tres jóvenes fueron atacadas a golpes por un grupo de mujeres cuando iban a bailar en Mar del Plata

Una de las víctimas sufrió un corte profundo en un brazo provocado con una copa de vidrio. Las agresoras quedaron detenidas

Guardar
Tres mujeres fueron detenidas por
Tres mujeres fueron detenidas por agredir a un grupo de jóvenes en Mar del Plata

Tres jóvenes sufrieron una violenta agresión por parte de un grupo de mujeres cuando se dirigían a bailar en la zona de boliches de Playa Grande, en la ciudad de Mar del Plata, durante la madrugada de este jueves.

Como consecuencia del ataque, una de las víctimas, de 23 años, terminó con un corte profundo en el brazo izquierdo provocado con una copa de vidrio. Las tres agresoras fueron detenidas.

El hecho ocurrió cerca de las 3:10, en las inmediaciones del Pasaje Victoria Ocampo y La Escalinata, mientras las jóvenes caminaban rumbo a un local bailable.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, ellas fueron sorprendidas por tres mujeres que, sin motivo previo, iniciaron una discusión que derivó en la golpiza.

Una de las acusadas tras
Una de las acusadas tras la detención

Durante el altercado, una de las atacantes usó una copa de vidrio y le produjo una herida profunda a una de las chicas.

Tras la agresión, a las víctimas, de 23, 22 y 26 años, todas vecinas de la ciudad, se acercaron agentes policiales pertenecientes a la sección Restablecimiento del Orden Público (ROP) que, en el marco del Operativo Sol a Sol, realizaban recorridas de vigilancia en la zona.

Así, esperaron la llegada de personal médico, que les brindó a las chicas asistencia inmediata y trasladó a la joven lastimada al Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) N°2.

La agresión se produjo en
La agresión se produjo en la zona de boliches en Playa Grande

Con los datos aportados, las autoridades organizaron un operativo y ubicaron a las acusadas cuando intentaban entrar a otro boliche cercano.

Las mujeres arrestadas tienen 29, 31 y 33 años; una de ellas es de nacionalidad peruana. De acuerdo al reporte policial, durante el procedimiento, una reaccionó de forma agresiva ante la Policía y llegó a autolesionarse, pese a las advertencias de los efectivos.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Flagrancia del Departamento Judicial de Mar del Plata, a cargo de Mariana Baqueiro, quien dispuso la aprehensión de las tres mujeres por el delito de lesiones y su traslado a la sede judicial.

Las fuentes consultadas informaron que ninguna de las detenidas tenía impedimentos legales previos.

El violento episodio se suma a otro que ocurrió en los últimos días en la zona norte de la ciudad balnearia, donde dos hombres se enfrentaron a golpes dentro del Museo Provincial de Arte Contemporáneo (MAR), ante la presencia de numerosos visitantes.

La pelea se habría producido a raíz de un conflicto amoroso.

Ese hecho se produjo el domingo pasado por la tarde, cuando una pareja que recorría el museo se cruzó con el ex novio de la mujer. Todo empezó con un intercambio de palabras que fue subiendo de tono hasta que los dos hombres terminaron peleándose a golpes de puño.

La escena quedó registrada en un video que se viralizó rápidamente en redes sociales. Tal como se observa en las imágenes, la situación escaló rápidamente entre gritos, forcejeos y la intervención de varias personas que intentaron separar a los involucrados, mientras uno de ellos terminó cayendo al suelo.

Desde el espacio cultural informaron que el personal de seguridad del lugar intervino y la situación fue controlada rápidamente. No hubo que lamentar heridos de gravedad.

Temas Relacionados

Mar del PlataViolencia urbanaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Los fiscales de San Juan comenzarán a usar chalecos antibala

La medida se enmarca en la estrategia de reforzar la integridad física y las condiciones de seguridad de quienes desarrollan tareas sensibles dentro del sistema judicial, especialmente, durante investigaciones complejas y operativos en territorio

Los fiscales de San Juan

Un policía de un grupo especial de Córdoba quedó detenido tras balear a una mujer que sufría una crisis

Es un sargento y está acusado de lesiones graves. Intervino tras el llamado de la hija de la mujer, con problemas psiquiátricos. La herida está estable

Un policía de un grupo

Declaró la policía que atropelló a un ladrón que quiso robar en el Acceso Sudeste: cómo sigue su situación judicial

La agente se presentó este miércoles ante la fiscalía de Quilmes y amplió su testimonio sobre lo ocurrido

Declaró la policía que atropelló

Atropelló, mató y se fugó en Pilar: detuvieron a un sospechoso de 19 años

El siniestro vial ocurrió esta madrugada en la localidad de Presidente Derqui. La víctima, que tenía 21 años, murió en el acto

Atropelló, mató y se fugó

La Plata: rescataron a tres niños y un bebé que eran explotados por una red de trata infantil

Los menores tienen 11, 8, 5 y un año y quedaron a resguardo. Tres adultos fueron detenidos acusados del delito de explotación laboral de menores

La Plata: rescataron a tres
DEPORTES
Deportivo Riestra le ganó 1-0

Deportivo Riestra le ganó 1-0 a Deportivo Maipú y avanzó a los 16avos de la Copa Argentina: así quedó el cuadro

Argentina ya conoce los detalles para el debut de Paola Suárez en la Billie Jean King Cup: sede, fecha y todo lo que hay que saber

Polémica en los Juegos Olímpicos de invierno con la patinadora Jutta Leerdam, pareja de Jake Paul: “Su comportamiento es horrible”

Vestuario blindado, hambre de gloria y motivación: la fórmula de Zinedine Zidane como entrenador del Real Madrid

Los goles de Giuliano Simeone y Thiago Almada para el triunfo 5-0 del Atlético de Madrid por la Copa del Rey

TELESHOW
La plácida vida de Calu

La plácida vida de Calu Rivero y Aíto de la Rúa junto a sus hijos en la naturaleza de José Ignacio: mar, playa y caballos

El cambio de look de Sofía Gonet que sorprendió a todos en MasterChef Celebrity: “Había que redoblar la apuesta”

Silvina Escudero mostró su indignación con MasterChef luego de que despostaran medias reses: “Lo vi y empecé a llorar”

Marixa Balli enfrentó a Esteban Mirol y contó la verdad de su pelea: “Me invitó a salir dos veces y se sintió muy rechazado”

Juana Repetto reveló sus peores miedos antes de la cesárea por el nacimiento de Timoteo: “Todo me asusta”

INFOBAE AMÉRICA

Agua, fuego y caídas extremas:

Agua, fuego y caídas extremas: así se vivió el lanzamiento del HONOR Magic8 Lite en México

Millicom compró Telefónica Colombia por USD 214 millones

No son los cárteles los que preocupan a Claudia Sheinbaum

Irán incautó dos petroleros extranjeros en el Golfo Pérsico

Selección de Panamá jugará dos amistosos en África antes de su debut en el Mundial 2026