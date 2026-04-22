Detuvieron a un boxeador de La Plata tras ser acusado de fracturarle el maxilar a un hombre en un torneo de fútbol

La zona en donde el acusado fue detenido este martes

Un boxeador de categoría amateur fue detenido en La Plata, luego de haber sido acusado de provocar lesiones graves a otro hombre durante un partido de fútbol. El episodio, ocurrido el 8 de noviembre de 2025, derivó en una investigación que permitió identificar y capturar al sospechoso en las últimas horas del martes.

El hecho tuvo lugar durante un encuentro disputado en un predio ubicado en la zona de la Ruta 36 y 32. De acuerdo con la denuncia, el agresor mantuvo una actitud violenta a lo largo del partido y había insultado de manera constante a la víctima.

Hacia el final del encuentro, el atacante se acercó por detrás al otro jugador y, sin mediar palabra, le aplicó un golpe de puño en el rostro, lo que le causó la fractura del maxilar. Como resultado del ataque, la víctima, de 27 años, fue trasladada de urgencia al Hospital San Martín.

De acuerdo con la información publicada por el medio platense 0221, allí, recibió atención médica por la gravedad de la lesión, que requirió intervención inmediata. En paralelo, las autoridades identificaron al agresor a partir de las tareas realizadas por la Policía local y la obtención de diversos testimonios presentes en el lugar.

La víctima fue atendida en el Hospital San Martín, tras haber sido atacado por la espalda

De esta manera, el sospechoso, cuya identidad no fue difundida, fue localizado en la zona de la calle 162 y 63 mientras realizaba un entrenamiento. Por disposición de la Justicia, los efectivos policiales concretaron su detención y lo pusieron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11 de La Plata.

Desde el momento cero de la investigación, la causa fue caratulada como “lesiones graves agravadas por alevosía” y permanece bajo investigación del Ministerio Público local. Asimismo, se dio a conocer que el acusado cuenta con antecedentes en competencias de boxeo a nivel local y provincial.

Brutal ataque a una nena de 6 años en un centro infantil de La Plata

Una nena de seis años fue víctima de una agresión física y amenazas dentro de la Casa de Niños Padre Cajade en la ciudad de La Plata, según consta en la denuncia a la que accedió Infobae. La madre de la menor, Ximena, relató que las intimidaciones eran frecuentes, pero el jueves 9 de abril la situación escaló, derivando en una golpiza por parte de cuatro compañeras.

El ataque ocurrió por la mañana, cuando la niña intentó ingresar al baño y fue impedida por un grupo de chicas que se maquillaban. Minutos después, al regresar sola, fue sorprendida y llevada por la fuerza al interior del sanitario, donde la tiraron al suelo, le arrancaron cabellos y la patearon. Durante la agresión, se escucharon risas de las atacantes mientras la golpeaban en la cabeza y las costillas.

Una niña de 6 años recibe atención médica en el hospital tras ser brutalmente agredida en una casa de menores de La Plata, cuya colorida fachada se muestra a la derecha

Tras el incidente, el padrastro de la víctima retiró a la niña y a su hermana del establecimiento sin ser notificado de lo sucedido. Notó que la menor llevaba ropa diferente y había sido bañada. Más tarde, en la Escuela N° 23 Merceditas de San Martín, la secretaria de la institución se comunicó con la madre para advertir que la niña presentó en la institución dolores de cabeza, vómitos y fiebre de 39 grados.

Solo horas después, la encargada de la Casa de Niños informó a la familia mediante un mensaje que la menor había sido hallada en el piso del baño, llorando y con signos de agresión. La madre de la niña relató que, luego de recibir el mensaje, llamó de inmediato a la encargada para exigir explicaciones.

Durante la conversación, la menor volvió a vomitar y mostró signos de malestar, con los labios violáceos. Fue en ese momento cuando la niña pudo narrar a su madre la secuencia de la golpiza y las amenazas que había sufrido. “Le dijeron que le iban a meter la cabeza adentro del inodoro y que la iban a matar”, contó la mujer sobre las amenazas que recibió su hija.

Al conocer los detalles, la mujer trasladó a la niña al Hospital de Niños de La Plata, donde los médicos dispusieron su ingreso a terapia intensiva por 48 horas. Unas 48 horas después, la madre, acompañada por su abogado Ignacio Barrios, formalizó una denuncia penal contra la Casa de Niños Padre Cajade por omisión de auxilio, abandono de persona y lesiones.

Desde ese momento, la investigación tramita en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 7 departamental, bajo la fiscalía de Virginia Bravo y el Juzgado de Garantías N° 5 de La Plata. Hasta el momento, la menor permanece internada en terapia intermedia, con cuello ortopédico y en evolución favorable de los politraumatismos sufridos.