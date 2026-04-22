Crimen y Justicia

Condenaron a perpetua al enfermero que abusó y mató a golpes a su bebé en Mendoza

Gustavo Olguín Ormeño reconoció los crímenes que se le imputan. La madre, en tanto, ya había sido sobreseída, puesto que todo ocurrió cuando ella no se encontraba en el domicilio

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Un hombre con barba y camisa a cuadros abraza a una mujer de cabello oscuro con el rostro pixelado dentro de un ascensor con paredes metálicas
El enfermero de Mendoza, condenado a pena máxima por el abuso de su hija bebé (Diario Uno)

Mediante un juicio abreviado, la Justicia de Mendoza condenó este martes a prisión perpetua a Gustavo Olguín Ormeño por el abuso y asesinato de su hija de dos meses, Emma Pilar Olguín, en agosto de 2023.

El proceso judicial determinó que el condenado, un enfermero de 28 años, fue responsable de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haber sido cometido con alevosía, en concurso real con abuso sexual con acceso carnal agravado. Los hechos ocurrieron en una vivienda de Las Heras, mientras la madre de la víctima no se encontraba en el domicilio.

De acuerdo con lo informado por el portal El Sol, las circunstancias del crimen y las pruebas recabadas durante la investigación llevaron a un fallo unánime. El tribunal consideró la gravedad de los delitos y la documentación médica, que fue determinante para establecer la responsabilidad penal de Olguín Ormeño.

Según se informó, el acusado reconoció los hechos, por lo que aceptó avanzar con un juiico abreviado, que permitió una resolución más rápida del proceso. Dada la gravedad de los hechos, se le impuso una pena de prisión perpetua.

El tribunal también tuvo en cuenta la situación procesal de la madre de Emma. En junio de 2018, la jueza Natacha Cabezas dispuso su sobreseimiento, al considerar que la joven era víctima de violencia de género y que no se encontraba en la casa cuando se produjo el crimen. La joven, que tenía 23 años al momento de la detención, fue liberada tras comprobarse que estaba en el hospital Central por un problema odontológico cuando ocurrió el abuso y la agresión mortal.

Emma Olguín murió el 14 de agosto de 2023 tras ser trasladada al hospital Notti con síntomas compatibles con el síndrome del bebé sacudido (shaking baby). Al examinar a la menor, los médicos hallaron lesiones compatibles con abuso sexual, así como signos de agresiones físicas severas que fueron constatadas durante la autopsia.

Hospital Humberto Notti de Mendoza
El Hospital Humberto Notti de Mendoza donde la víctima recibió las primeras atenciones antes de morir

El Cuerpo Médico Forense (CMF) determinó que la niña presentaba moretones y marcas de golpes en la espalda, tórax, abdomen, brazos, piernas y muslos, algunas de las cuales fueron provocadas con un elemento tipo varilla. Los forenses también registraron un desprendimiento de hígado y daños en el cerebro compatibles con el síndrome del bebé sacudido, además de desgarros y hematomas en la zona genital.

El caso tuvo un giro adicional cuando los restos de Emma fueron cremados por error tras ser entregados a una cochería que no era la asignada. Esta irregularidad generó la renuncia del titular del Cuerpo Médico Forense, Javier Salinas, y provocó cuestionamientos sobre los procedimientos internos del organismo.

Internaron a un bebé de 2 años por consumo de cocaína

A comienzos de semana, un bebé de 2 años fue ingresado al Hospital de Niños Zona Norte en Rosario. El menor dio positivo de cocaína en un análisis de orina tras haber pasado varias horas bajo el cuidado de su padre.

La madre del niño, Luciana, de 21 años, relató el episodio desde la puerta del hospital, acompañada por la tía del menor, Yamila. Ambas aseguraron que el chico pasó el fin de semana con su padre, quien está separado de Luciana y, según su testimonio, es consumidor de drogas. El viernes, el hombre retiró al niño con el compromiso de regresarlo al día siguiente, pero incumplió ese acuerdo y recién lo devolvió el domingo por la noche, tras varias evasivas.

Según informó el portal Rosario3, al recibirlo, la madre notó que el niño estaba en condiciones inusuales: “Me lo trajo sin ropa, solo con el pañal, y parecía recién bañado porque estaba frío. Además, lloraba, estaba apagado, como perdido y también agresivo. No quería que lo tocara nadie y él no es así, siempre está feliz”, describió Luciana.

Ante esto, la mujer creyó que su hijo podría haber sido víctima de abuso, pero las pericias toxicológicas constataron que presentaba una intoxicación por cocaína. Así, planteó que el padre del menor pudo haber suministrado la droga para “calmarlo”.

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