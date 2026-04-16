Crimen y Justicia

Los alumnos de la escuela de San Cristóbal regresarán hoy a clases a dos semanas del tiroteo y tras el fuerte temporal

El establecimiento reabrirá sus puertas con un cronograma de reincorporación gradual. El regreso estaba previsto para este miércoles, pero las tormentas registradas afectaron el cronograma

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Asesinaron a un chico en San Cristobal, Santa Fe - Ian Cabrera
El colegio reabrirá sus puertas luego de dos semanas de permanecer cerrado por el ataque (Leo Galletto)

Los alumnos de la Escuela Nº 40 Mariano Moreno de San Cristóbal regresarán hoy a las aulas tras el tiroteo ocurrido a principios de mes. Debido al ataque, un estudiante de 13 falleció, otros ocho resultaron heridos y el autor de los disparos -un adolescente de 15- quedó imputado.

En principio, el retorno iba a ser este miércoles, pero debido a un fuerte temporal de lluvia, donde cayeron mas 200 mm en varias provincias del país, especialmente en Santa Fe, debieron postergarlo.

Según informó Rosario3, el establecimiento abrirá nuevamente sus puertas para el reencuentro presencial de los alumnos, luego de que las autoridades escolares mantuvieran reuniones informativas con padres y madres durante la jornada.

El cronograma de reinicio contempla un regreso progresivo por etapas, con un acompañamiento especial para los estudiantes y el personal docente. De acuerdo con el reporte de El Tres, la comunidad educativa busca restablecer la rutina escolar bajo estrictas medidas de seguridad, después del 30 de marzo donde Ian Cabrera perdió la vida.

Asesinaron a un chico en San Cristobal, Santa Fe - Ian Cabrera
Ian Cabrera falleció en el ataque (Leo Galletto)

Durante las últimas dos semanas, el edificio permaneció bajo vigilancia policial mientras se completaban las tareas de investigación. Las autoridades escolares y el equipo directivo coordinaron trabajos de limpieza y reacondicionamiento para habilitar nuevamente el uso cotidiano del colegio, que estuvo preservado como escena del crimen.En los días previos, se entregaron las pertenencias que habían quedado dentro del inmueble tras el hecho.

La delegada regional de Amsafé, Patricia Vallejos, describió el estado emocional del cuerpo docente en declaraciones a El Tres: “Las palabras que usan muchos docentes es que estamos rotos, estamos desarmados, tristes y con miedo. Así está el docente hoy en San Cristóbal”. Vallejos subrayó que, más allá de la recuperación edilicia, el principal desafío será restaurar la confianza y la seguridad en la escuela. “A veces el docente se da cuenta de que a un alumno le pasa algo, pero no tenemos las herramientas ni la facultad para intervenir solos. El equipo socioeducativo de la regional no da abasto para todo el departamento”, indicó.

En tanto, el equipo directivo de la escuela Mariano Moreno comunicó a las familias que el proceso de reintegración será paulatino y con horario reducido durante la próxima semana.

Ian Cabrera, la víctima del tiroteo en una escuela de San Cristóbal
Ian Cabrera, la víctima del tiroteo en una escuela de San Cristóbal

Respecto al episodio ocurrió el 30 de marzo, a las 7.30 de la mañana, la Justicia de Santa Fe imputó también a un chico de 16 años, identificado como N. C. Está acusado de ser partícipe secundario en el homicidio agravado de Ian Cabrera y en la tentativa de homicidio de otros ocho alumnos durante el tiroteo ocurrido en la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 de San Cristóbal. La acusación, formalizada ante la jueza Laura Lencina, contó con la intervención de la fiscal de Menores Carina Gerbaldo.

El adolescente había sido detenido inicialmente acusado de encubrimiento tras el tiroteo. Sin embargo, las pruebas modificaron la hipótesis principal. Según la Policía Federal Argentina, el joven cumplió un “rol activo” en el ataque, lo que motivó a la Fiscalía a recalificar la acusación y avanzar con cargos de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego” y “doble tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego”, en concurso real, lo que implica la atribución de varios delitos en simultáneo.

Durante la audiencia, fuentes judiciales indicaron que N. C. tenía conocimiento directo del plan del agresor para perpetrar el ataque dentro del establecimiento educativo. El avance de la investigación permitió reconstruir cómo se organizó el tiroteo y la relación entre el principal agresor y su cómplice. Las autoridades confirmaron que el tirador formaba parte de una cultura digital inspirada en la masacre de Columbine, lo que aportó elementos para identificar a otros involucrados.

Durante el operativo, N.C. fue detenido en la vía pública mientras salía de su casa acompañado por sus padres. En el procedimiento se secuestraron dispositivos electrónicos y elementos vinculados a la temática del caso.

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