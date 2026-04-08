Crimen y Justicia

Confirman que el tirador de la escuela de San Cristóbal formaba parte de una cultura digital que nació en la masacre de Columbine

Los detalles del ataque se conocieron en una conferencia de prensa encabezada por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro

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Un hombre joven con cabello rizado y rubio rojizo, vistiendo una camisa de vestir negra. Su rostro está pixelado. Fondo de cortinas claras y plantas
C.G., identificado como el tirador de San Cristóbal, aparece en esta imagen, con su rostro pixelado para proteger su identidad.

A poco más de una semana del tiroteo fatal en la Escuela Normal Superior N° 40 “Mariano Moreno” de San Cristóbal -a donde un adolescente llevó una escopeta, mató a un estudiante e hirió a otros ocho- se conocieron detalles impactantes sobre cómo fue planificado el ataque. Además, confirmaron que el tirador formaba parte de una cultura digital que venera delitos violentos y que nació tras la masacre de Columbine.

El trasfondo de la investigación se conoció en el marco de una conferencia de prensa encabezada este miércoles por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

“Quiero decir con claridad que no fue un brote psicótico de este adolescente y que no tiene que ver con el bullying que podría haber tenido o haber sido víctima, que tampoco eso está probado o materializado en la investigación”, aclaró el mandatario provincial.

Y subrayó: “Sí se pudo detectar que este joven de la localidad de San Cristóbal, este adolescente, participaba de una red internacional, de una subcultura digital, que se denomina TCC, y desde ese lugar, parten de la veneración a delitos violentos, asesinatos violentos, y, en algunos casos, llegan también a la imitación de la comisión de este tipo de delitos".

Una cámara de seguridad captó el momento en el que los alumnos del colegio comenzaron a huir cuando escucharon los disparos en la planta alta del establecimiento.

Los detalles de la planificación del tiroteo los brindó el jefe del departamento de investigación antiterrorista de la Policía Federal Argentina, a cargo de las tareas en la causa, quien explicó cómo lograron confirmar la participación del atacante en estas redes. La clave fue el peritaje a su celular

“De ese análisis que nosotros hacemos en nuestro laboratorio forense de la Sublindancia de Investigaciones Federales, empezamos a observar la estrecha vinculación del tirador activo con otro menor. En este caso, identificamos, en principio, determinados usuarios, que respondían a estas características que teníamos del tirador, e identificamos puntualmente a otro menor, que, asimismo, lo identificamos en forma real", especificó el comisario.

Tras identificar a este segundo involucrado, se realizó un trabajo coordinado con la fiscalía y con la policía investigaciones de la policía de Santa Fe, en el que se implantó una consigna policial sobre el domicilio de este menor, hasta que se procedan a realizar los allanamientos allí.

Así ingresaba el alumno herido con perdigones en el cuerpo, derivado desde la ciudad de San Cristóbal, donde un alumno disparó dentro de la escuela Normal Mariano Moreno. Créditos: Mario Galoppo

“Durante esta tarea, el menor egresa del domicilio junto a sus padres. En forma inmediata, la policía de investigaciones de Santa Fe procede a hacer la detención en la vía pública de este menor, sindicado como estrecho colaborador del tirador activo. Posteriormente, el fiscal ordena los allanamientos sobre el domicilio de este menor, en el lugar donde se proceden a realizar el secuestro de diferentes aparatos electrónicos y simbología referente al tema que nos trata", continuó en su explicación el comisario.

El vínculo del tirador con la subcultura digital “TCC”

Según explicó el comisario, en este caso se comprobó que el tirador tenía un acceso puntual a armas y formaba parte de la subcultura digital TCC. “Esto es algo transnacional, no es un un hecho aislado de la República Argentina. Es transnacional, es multifacético, descentralizado”, detalló.

En este sentido, dijo que se trata de una comunidad digital que cumple diferentes facetas y cuyo rango etario va entre los 13 y los 19 años.

“En principio, estas personas, lo que hacen es una investigación sobre crímenes verdaderos, fascinados por diferentes tiradores seriales. Se origina en el año 1999, a fines del año de la década del 90, con la masacre que se desarrolla en la escuela secundaria de Columbine en Colorado, donde 2 tiradores activos matan a otros 12 menores estudiantes, 2 profesores, para luego suicidarse”, comenzó enumerando.

“La segunda faceta que que ellos cumplen, y sobre la cual nosotros tenemos que estar preparados para ir detectando estos indicadores, es que empiezan a compartir este material y a glorificarlo a través de diferentes plataformas digitales, como pueden ser foros o páginas de Internet”, siguió.

Y sumó: “Posteriormente, en una tercera etapa, pasan a grupos cerrados, como pueden ser discos Discord o Telegram. Dentro de esa esas plataformas, empiezan, no solamente a compartir material, sino a a glorificar a estos perpetradores. Empiezan a imitarlos".

Existe una cuarta etapa que es a la que se llegó en este caso: “La principal preocupación es la emulación hasta una cuarta etapa, donde empiezan a planificar ataques, porque ellos quieren imitarlos. Estos chicos pasan a ser héroes. Esa es la la gran preocupación y lo que nosotros tenemos que detectar en forma temprana”.

Investigan si también formaba parte del movimiento Incels

El comisario dijo en la conferencia de prensa que en este caso, los dos menores involucrados también responden a otra subcultura digital, que son el movimiento incels. “Tal cual se vio en la serie Adolescencia, en este caso, se dan todos los indicadores. Como se sabe, el movimiento incel es célibres célibes involuntarios, en la cual estos estos chicos, posiblemente heterosexuales, odian a las mujeres, considerándola de determinada forma, y odian también a los varones que obtienen relaciones románticas felices”, contextualizó.

Y continuó: “En este caso, llegan a tal odio que cometen masacres contra esa persona, puntualmente. Si bien esta causa está en investigación, se pudieron detectar estos indicadores”.

“Este caso no es un hecho aislado, sino también más allá de los trabajados en los últimos 2 años, donde se detectaron 15 casos similares, tenemos 4 investigaciones en trámites bajo las mismas características”, contó el agente.

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