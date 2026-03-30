Hincha de River y con una pelota en sus pies desde bebé: quién era Ian Cabrera, el chico asesinado en San Cristóbal

La camiseta de River Plate y de la Selección las vestía desde chiquito, en una pasión por el fútbol que creció con él. “Cómo vuela el tiempo”, era la frase que acompañaba su papá en cada posteo que hacía en redes sociales de los avances de su hijo en las inferiores del Club Independiente del San Cristóbal, en Santa Fe. Lo llamaba “enano” a ese sueño de arquero que esta mañana quedó trunco y adormeció con un dolor inconmensurable a la familia de Ian Cabrera, el chico de 13 años asesinado por un alumno en la Escuela N°40 “Mariano Moreno”.

Ver las redes sociales de los papás de Ian es un viaje durísimo al vacío del alma de ese hombre y esa mujer que llenaban su muro de fotos de su niño nacido el 2 de enero de 2013 en San Cristóbal. Él es trabajador municipal, ella docente.

“Uuuuuuu, campero va a ser mi hijo”, respondió el papá a una foto en la que se los ve a caballo. “Falta el casco y listo para salir, te amo, hijo”, escribió la madre junto a una imagen del pequeño Ian en un cuatriciclo de plástico. Ella le decía “mi bebé”.

Dicen que era fanático de Enzo Fernández el adolescente que cursaba el primer año en la escuela “Mariano Moreno” y que fue asesinado por un chico de 15 que llevó la escopeta de su abuelo en una funda de guitarra y comenzó a disparar para todos lados. Otros ocho adolescentes resultaron heridos, se salvaron de milagro. Ian, no. Murió en el baño del colegio.

Ian junto sus padres en su egreso de la Primaria

En ese contexto, el Club Atlético Independiente de San Cristóbal decretó un día de luto y suspendió todas las actividades programadas para este lunes.

“El Club informa que, debido a los hechos de público conocimiento ocurridos en la ciudad de San Cristóbal, que enlutan profundamente a toda la comunidad y que involucran a un joven que formaba parte de nuestra institución, permanecerá cerrado y sin actividades durante el día de hoy”, informó la Comisión Directiva de la institución. .

Ian de bebé junto a su papá

En el baño donde murió Ian, los policías que llegaron al colegio tras el ataque y que realizaron un relevamiento fotográfico y criminalístico, encontraron dos vainas servidas, una canana con varios cartuchos calibre 12/70 UAB, un taco contenedor de cartucho, una mochila y un buzo de color negro y perdigones varios.

Las autoridades dijeron a Infobae que no hay registro de bullying entre la víctima y el tirador. “Nunca sufrió bullying, porque mucha gente dice: ‘Ah, sufría de bullying’, lo que sea, pero no, nunca. Nunca le hicimos bullying ni sufrió nada”, dijo uno de los amigos del adolescente que quedó a disposición de la Justicia de menores de Santa Fe.

Ian era arquero del club Independiente de San Cristóbal

Por su parte, José Goity, titular de la cartera de Educación en Santa Fe, aseguró que el tirador no cuenta con antecedentes de violencia en el sistema educativo. “Transitó nivel inicial, primario y ya se encontraba cursando el nivel secundario. No tenemos elementos que hayan surgido”, explicó.

Durante su presentación, el funcionario informó que el atacante padece una situación familiar compleja. "Sabemos que sufría una situación intrafamiliar, en el ámbito privado, muy compleja que atravesaba a la madre y a la familia", puntualizó.

La foto de Ian que recorre los medios y las redes sociales con un mensaje de despedida