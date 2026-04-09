Crimen y Justicia

Tiroteo en San Cristóbal: imputaron como partícipe secundario al otro adolescente detenido

Se trata del joven de 16 años arrestado días después del ataque. La Justicia determinó que tuvo un “rol activo”

Guardar
Ian Cabrera, la víctima del tiroteo en una escuela de San Cristóbal
Ian Cabrera, la víctima del tiroteo en una escuela de San Cristóbal

La Justicia de Santa Fe imputó este jueves a N.C., de 16 años, como partícipe secundario del homicidio agravado de Ian Cabrera y de la tentativa de homicidio de otros ocho estudiantes en el tiroteo ocurrido en la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 de San Cristóbal.

Se trata del adolescente arrestado días después del episodio, cuando la investigación ya estaba en curso. Su acusación formal fue realizada en una audiencia desarrollada a las 10 de la mañana ante la jueza Laura Lencina, con la intervención de la fiscal de Menores Carina Gerbaldo.

N.C. había sido detenido bajo la acusación de encubrimiento en el asesinato de Ian Cabrera. Sin embargo, las pruebas reunidas en las últimas horas modificaron el escenario: la Policía Federal identificó que el joven tuvo un “rol activo” durante el ataque.

Por ese motivo, la fiscalía elevó la calificación penal y lo imputó por “homicidio agravado por el uso de arma de fuego” y “doble tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego”, todo en concurso real —es decir, que se le atribuyen varios delitos juntos.

Asesinaron a un chico en San Cristobal, Santa Fe - Ian Cabrera
La escuela que fue blanco del tiroteo en San Cristóbal. Foto: Leo Galletto

En la audiencia, según fuentes judiciales, se detalló que N.C. tenía conocimiento directo del ataque perpetrado en la escuela.

En las últimas horas, las autoridades dieron nuevos detalles de cómo fue planeado el tiroteo: confirmaron que el tirador formaba parte de una cultura digital creada tras la masacre de Columbine y contaron cómo llegaron a su “cómplice”.

Los detalles de la planificación los brindó el jefe del departamento de investigación antiterrorista de la Policía Federal Argentina, a cargo de las tareas, quien explicó que la clave fue el peritaje al celular del tirador.

“De ese análisis que nosotros hacemos en nuestro laboratorio forense de la Sublindancia de Investigaciones Federales, empezamos a observar la estrecha vinculación del tirador activo con otro menor. En este caso, identificamos, en principio, determinados usuarios, que respondían a estas características que teníamos del tirador, y puntualmente a otro menor", especificó el comisario.

Tras identificar a este segundo involucrado, se realizó un trabajo coordinado con la fiscalía y con la policía investigaciones de la policía de Santa Fe, que derivó en un allanamiento en su domicilio.

“Durante esta tarea, el menor egresa de la casa junto a sus padres. En forma inmediata, la policía de investigaciones de Santa Fe procede a hacer la detención en la vía pública de este menor, sindicado como estrecho colaborador del tirador activo", dijo.

“Posteriormente, el fiscal ordena los allanamientos sobre el domicilio de este menor, en el lugar donde se proceden a realizar el secuestro de diferentes aparatos electrónicos y simbología referente al tema que nos trata”, continuó en su explicación el comisario.

Temas Relacionados

Tiroteo en San CristóbalSan CristóbalÚltimas noticiasSanta Fe

Últimas Noticias

Desesperada búsqueda de una menor desaparecida en Merlo: investigan si fue inducida a irse y temen que la saquen del país

Maitena Luz Rojas Garófalo dejó su casa para ir a clases, estuvo en la puerta de la escuela, pero no entró. Desde entonces nada se sabe de ella. Un análisis a su celular reveló una pista inquietante

Desesperada búsqueda de una menor desaparecida en Merlo: investigan si fue inducida a irse y temen que la saquen del país

“¡La c... de la gorra, wacho!”: el violento funeral de un motochorro menor de edad que terminó con un detenido

El velatorio de Walter Maldonado, que murió tras ser perseguido por la Policía Bonaerense, se volvió viral tras una transmisión en Instagram. Un joven de la Villa Trapito de Ricardo Rojas fue arrestado por disparar al aire junto al coche fúnebre

“¡La c... de la gorra, wacho!”: el violento funeral de un motochorro menor de edad que terminó con un detenido

El desgarrador llanto del papá del nene que murió en Comodoro Rivadavia: “Lo mataron, quiero justicia”

En el funeral del menor, fallecido el lunes a la noche cuando estaba con su mamá, el hombre se mostró desconsolado y reclamó el esclarecimiento del hecho

El desgarrador llanto del papá del nene que murió en Comodoro Rivadavia: “Lo mataron, quiero justicia”

Quién es “Tati” Leclercq, la residente del Hospital Rivadavia investigada por el caso del propofol

Aunque no está imputada en la causa por la muerte de Alejandro Salazar, este miércoles fue allanada y le secuestraron el celular. Qué se sabe sobre ella

Quién es “Tati” Leclercq, la residente del Hospital Rivadavia investigada por el caso del propofol

Florencio Varela: asesinaron a tiros a una jubilada de 79 años durante una entradera

Ocurrió anoche en la localidad de Zeballos. La víctima, identificada como Flora Ignacia Benítez, fue hallada sin vida por sus familiares

Florencio Varela: asesinaron a tiros a una jubilada de 79 años durante una entradera
DEPORTES
Los Pumitas anuncian la lista definitiva para el torneo M20 ante Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda

Los Pumitas anuncian la lista definitiva para el torneo M20 ante Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda

Comenzó el debate en la Fórmula 1 para modificar el reglamento ante el malestar de los pilotos: los “ajustes” en estudio

Un histórico del Real Madrid confesó que cambiaría sus cinco Champions League por un Mundial con su selección

Revelaron la desagradable costumbre de Brian Sarmiento en los vestuarios de fútbol: “No podía ser real”

Se confirmaron los últimos amistosos de la selección argentina antes de su debut en el Mundial 2026

TELESHOW
Quiénes serán los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

Quiénes serán los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

Quién es Laura Zapata, la hermana de Thalía que podría ingresar a Gran Hermano en el intercambio con Solange Abraham

Mica Viciconte contó cómo impactó el escándalo con Nicole Neumann en su vínculo con Fabián Cubero: “Hay límites”

Anna del Boca le respondió a su padre Ricardo Biasotti: “Decir que me lavaron el cerebro es subestimarme”

Floppy Tesouro se encuentra nuevamente internada: todos los detalles de su cuadro de salud

INFOBAE AMÉRICA

Cuál es la variedad de café que desafía al cambio climático y podría cambiar la historia de Brasil

Cuál es la variedad de café que desafía al cambio climático y podría cambiar la historia de Brasil

Vladimir Putin decretó un alto el fuego de dos días en Ucrania por la Pascua ortodoxa

La OTAN alertó sobre la amenaza de Rusia y China en Groenlandia y pidió fortalecer la defensa de la alianza en el Ártico

Presidente Asfura incrementa fondos para alcaldías y acelera la descentralización en Honduras

Nóvaya Gazeta, último diario opositor de Rusia, fue allanado por agentes enmascarados en Moscú