Tiroteo en San Cristóbal: imputaron como partícipe secundario al otro adolescente detenido

Ian Cabrera, la víctima del tiroteo en una escuela de San Cristóbal

La Justicia de Santa Fe imputó este jueves a N.C., de 16 años, como partícipe secundario del homicidio agravado de Ian Cabrera y de la tentativa de homicidio de otros ocho estudiantes en el tiroteo ocurrido en la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 de San Cristóbal.

Se trata del adolescente arrestado días después del episodio, cuando la investigación ya estaba en curso. Su acusación formal fue realizada en una audiencia desarrollada a las 10 de la mañana ante la jueza Laura Lencina, con la intervención de la fiscal de Menores Carina Gerbaldo.

N.C. había sido detenido bajo la acusación de encubrimiento en el asesinato de Ian Cabrera. Sin embargo, las pruebas reunidas en las últimas horas modificaron el escenario: la Policía Federal identificó que el joven tuvo un “rol activo” durante el ataque.

Por ese motivo, la fiscalía elevó la calificación penal y lo imputó por “homicidio agravado por el uso de arma de fuego” y “doble tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego”, todo en concurso real —es decir, que se le atribuyen varios delitos juntos.

La escuela que fue blanco del tiroteo en San Cristóbal. Foto: Leo Galletto

En la audiencia, según fuentes judiciales, se detalló que N.C. tenía conocimiento directo del ataque perpetrado en la escuela.

En las últimas horas, las autoridades dieron nuevos detalles de cómo fue planeado el tiroteo: confirmaron que el tirador formaba parte de una cultura digital creada tras la masacre de Columbine y contaron cómo llegaron a su “cómplice”.

Los detalles de la planificación los brindó el jefe del departamento de investigación antiterrorista de la Policía Federal Argentina, a cargo de las tareas, quien explicó que la clave fue el peritaje al celular del tirador.

“De ese análisis que nosotros hacemos en nuestro laboratorio forense de la Sublindancia de Investigaciones Federales, empezamos a observar la estrecha vinculación del tirador activo con otro menor. En este caso, identificamos, en principio, determinados usuarios, que respondían a estas características que teníamos del tirador, y puntualmente a otro menor", especificó el comisario.

Tras identificar a este segundo involucrado, se realizó un trabajo coordinado con la fiscalía y con la policía investigaciones de la policía de Santa Fe, que derivó en un allanamiento en su domicilio.

“Durante esta tarea, el menor egresa de la casa junto a sus padres. En forma inmediata, la policía de investigaciones de Santa Fe procede a hacer la detención en la vía pública de este menor, sindicado como estrecho colaborador del tirador activo", dijo.

“Posteriormente, el fiscal ordena los allanamientos sobre el domicilio de este menor, en el lugar donde se proceden a realizar el secuestro de diferentes aparatos electrónicos y simbología referente al tema que nos trata”, continuó en su explicación el comisario.