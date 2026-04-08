Desarticularon un desarmadero de motos en La Plata y hay tres hombres detenidos

Tres personas fueron detenidas en una comisaría de La Plata, acusadas de operar un desarmadero clandestino de motos, con numerosas piezas desmanteladas y un arma incautadas (0221)

La Policía Bonaerense desarticuló un desarmedero de motos en la zona sur de La Plata. En el marco de los operativos, detuvieron a tres hombres. La red criminal operaba desde marzo.

El operativo fue resultado de una investigación que buscaba terminar con una estructura dedicada al robo y comercialización ilegal de motocicletas, bajo la coordinación de la comisaría Novena y la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 1.

La pesquisa se inició tras una serie de denuncias por sustracción de motos en distintos barrios del casco urbano. Este tipo de delitos había generado enorme preocupación entre los vecinos, quienes reportaban la rápida desaparición de los vehículos y la escasa recuperación de los mismos. La investigación permitió detectar patrones de circulación y puntos de destino frecuentes, lo que derivó en una vigilancia sostenida sobre zonas estratégicas de la ciudad.

De acuerdo con lo informado por el portal 0221, con los elementos reunidos, la Justicia autorizó tres allanamientos simultáneos en viviendas de 89 bis y 1, una chatarrería ubicada en 90 entre 1 y 2, y un domicilio en 116 bis y 604. En estos lugares se incautaron cuadros de motos, ruedas, caños de escape, chapas patentes y diversas autopartes que presentaban irregularidades.

En total, la Policía recuperó diez cuadros de motos, de los cuales seis tenían pedido de secuestro activo y cuatro presentaban la numeración suprimida.

Uno de los elementos incautados más relevantes es una carabina calibre 22 marca Mahely, motivo por el cual se sumó el cargo de tenencia ilegal de arma de uso civil a la imputación original de robo y encubrimiento agravado. Las autoridades informaron que la totalidad de los elementos secuestrados será sometida a peritaje para determinar su origen y posible vinculación con otros hechos delictivos.

La investigación determinó que los tres detenidos, de 25 a 42 años, tenían funciones diferenciadas dentro de la organización. Uno de ellos se especializaba en conseguir motos robadas a bajo precio. Una vez obtenidos los vehículos, eran entregados a un segundo miembro, quien se dedicaba al desarme y separación de las piezas que luego serían comercializadas.

El tercero, apodado “el chatarrero”, era el encargado de vender las autopartes en el mercado ilegal. Esta estructura permitía que los vehículos sustraídos fueran rápidamente desguazados, dificultando su recuperación y facilitando la circulación de piezas ilegales en la ciudad y alrededores.

Según la pesquisa, la zona de Diagonal 690 y calle 117 era un punto clave para la recepción y redistribución de rodados robados, donde se concentraron las tareas de vigilancia y análisis de cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas.

Los detenidos ahora permanecen a disposición de la Justicia y se investiga su posible vinculación con otros robos de motos ocurridos en el casco urbano y zonas aledañas de La Plata.

La policía desmanteló un desarmadero ilegal de motos y autos en La Plata, deteniendo a tres sospechosos durante el operativo (0221)

A fines del mes de enero y en un operativo realizado en la localidad de Melchor Romero, también en el partido de La Plata, personal del Grupo Táctico Operativo de la Comisaría 14ª de la Policía Bonaerense desmanteló un desarmadero de motos robadas y procedió a la clausura de un taller mecánico sin habilitación, ubicado en la intersección de las calles 166 y 527.

La intervención derivó en la aprehensión de un hombre de nacionalidad paraguaya de 41 años, a quien se le imputa infracción al artículo 289 del Código Penal, encubrimiento con ánimo de lucro, además de violaciones a la Ley 13.081 y la Ley 25.761, según el acta oficial.

La inspección permitió detectar que el taller funcionaba sin la documentación exigida para su actividad comercial. Además, en el lugar se halló un gran acopio de partes de diferentes motos destinadas a su reutilización, lo que constituye una clara infracción a la normativa vigente.

Durante el procedimiento, la Policía secuestró 25 motocicletas de distintas marcas y modelos —entre ellas Honda, Yamaha, Gilera y Motomel—, todas carentes de la documentación que acreditara su procedencia. Algunas de estas unidades estaban incompletas, ya que les faltaban motores o diversas piezas mecánicas.

Además, se incautó una moto ensamblada a partir de partes de diferentes rodados, con el motor marca Mondial y la numeración suprimida, así como un cuadro sin marca visible ni numeración.

El inventario de elementos secuestrados incluyó, entre otros, dos asientos de motovehículo de 110 cc, plásticos estéticos correspondientes a varias marcas —Yamaha, Zanella, Honda y Gilera—, diez caños de escape, diez barrales, cinco tanques de nafta, veinte tapas de cilindro y cinco llantas.