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Bariloche: partidos nacionales miden fuerzas en una elección local antes de los comicios de 2027

La localidad cordillerana irá a las urnas el 1 de noviembre para elegir a los convencionales que revisarán y reformarán la Carta Orgánica Municipal. El oficialismo provincial, La Libertad Avanza, el PRO y el Partido Justicialista afilan dientes para participar de la contienda, en la previa de las elecciones del próximo año

Walter Cortés y Alberto Weretilneck
Walter Cortés y el gobernador Alberto Weretilneck
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Como antesala de las elecciones generales de 2027, los partidos nacionales y el oficialismo rionegrino medirán fuerzas para el próximo año, con la presentación de candidatos para una elección de alcance local, en la que se elegirá a los convencionales para revisar y reformar la carta orgánica de Bariloche.

A pesar de que se trata de una contienda circunscripta a los límites de la localidad cordillerana, las distintas estructuras partidarias utilizarán a esa elección como una entrada en calor para las elecciones del año próximo, en la que tendrán protagonismo en las distintas disputas electorales.

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El oficialismo rionegrino, representado por Juntos Somos Río Negro, rubricó un acuerdo con el Partido Unión y Libertad (PUL), fuerza a la que pertenece el jefe comunal barilochense, Walter Cortés, a quien las encuestas le dan números en alza.

El flamante presidente de Juntos Somos Río Negro e intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, rubricó un acuerdo con el PUL, con la conformación de la coalición Estamos Haciendo Bariloche. El gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck, se mueve en tándem con el barilochense, con quien podría pactar futuros acuerdos de tinte electoral en 2027.

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La Libertad Avanza, con el senador Enzo Fullone como principal estratega, aglutinó a otras estructuras partidarias –entre las que se encuentra el PRO- para disputar la elección de convencionales, contienda en la que pondrá a rodar el sello amarillo en el territorio rionegrino.

Juan Martín (PRO), a la izquierda, junto al Senador Enzo Fullone (LLA) y representantes de otros partidos
Juan Martín (PRO), a la izquierda, junto al Senador Enzo Fullone (LLA) y representantes de otros partidos

Fullone anunció días atrás el acompañamiento del PRO y de CREO, partido al que pertenece el diputado nacional y potencial candidato a la gobernación Aníbal Tortoriello, junto a otros partidos minoritarios de alcance doméstico.

El acuerdo entre el PRO y LLA tiene antecedentes de corto alcance en la provincia. En las elecciones de medio término de 2025, los representantes de ambas fuerzas habían anunciado un acuerdo para diputar los cargos electivos en juego en la provincia, aunque el pacto quedó trunco cuando fue el momento de elegir los nombres que representarían a esa supuesta lista de unidad.

De cara a 2027, el anuncio reciente de hermandad podría tener fecha de vencimiento, ya que el PRO volvió a reiterar las condiciones del año pasado para compartir el color violeta. “Si el candidato es Tortoriello, vamos con lista propia”, aseguró semanas atrás Juan Martín, presidente del PRO en la provincia.

El peronismo se unificó bajo el paraguas de Fuerza Bariloche, una alianza que involucra al Partido Justicialista, Nuevo Encuentro por la Democracia y la Equidad, Frente Grande, Comunidad Organizada, Incluyendo Bariloche y Tres Banderas Bariloche.

La precandidata a la gobernación por el sector, la intendente roquense María Emilia Soria, podría involucrarse en la elección barilochense para darle impulso a su aspiración provincial. Soria es la única precandidata expresa en carrera para suceder a Weretilneck en el sillón del ejecutivo rionegrino.

El “massismo” también tendrá participación en el comicio barilochense, representada por su armador local y ex legislador rionegrino Alejo Ramos Mejía, quien teje alianzas con partidos locales para protagonizar la elección.

La Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica, que mantienen una alianza con el oficialismo provincial en la Legislatura, decidieron concurrir con un frente propio. La alianza se inscribió como Acuerdo Cívico por Bariloche.

El campo de la izquierda concurrirá fragmentada en dos espacios. Por un lado, Izquierda Socialista y el Partido Obrero formaron una alianza, mientras que el Partido de los Trabajadores Socialistas se presentará junto al Movimiento Socialista de los Trabajadores.

La elección de tinte local servirá para elegir a 30 representantes –15 titulares y 15 suplentes– que tendrán como función revisar y renovar la Carta Orgánica Municipal.

El último proceso de actualización se realizó en 2006, cuando se impuso en las elecciones Arabela Carreras –entonces funcionaria local-, quien luego, impulsada por Weretilneck, llegó a la gobernación rionegrina.

“Es una elección de doméstica, pero de mucho peso para las elecciones municipales y provinciales. Es un trampolín para todas las compulsas de 2027” arriesgan en la ciudad turística.

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