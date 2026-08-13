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El Gobierno flexibilizó el crédito en dólares para empresas: “Los bancos podrán prestar hasta el 15% de sus depósitos”

El ministro de Economía, Luis Caputo, precisó cómo funcionará el nuevo esquema de financiamiento en moneda extranjera para compañías. Y aseguró que ellos siempre han sido empáticos con el problema de la mora

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció una flexibilización del crédito en dólares para las empresas. (Foto: Reuters)
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció una flexibilización del crédito en dólares para las empresas. (Foto: Reuters)
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El Gobierno de Javier Milei anunció una flexibilización para el otorgamiento de créditos en dólares para todas empresas, Mediante esta iniciativa, ahora los bancos podrán prestar hasta el 15% de sus depósitos en moneda extranjera y no estará restringido solo para que quienes son generadores esa divisa o cuenta con garantia.

“Hasta ahora los bancos con sus depósitos en dólares le podían prestar a las empresas que generaban dólares o tenían la garantía de empresas que generaban dólares. Hoy estamos extendiendo esa posibilidad a todas las empresas, pero dentro de un marco macroprudencial. Solo van a poder prestar los bancos hasta un 15% de los depósitos en dólares”, detalló Caputo.

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En conferencia de prensa, el ministro de Economía, Luis Caputo, dio los detalles de la medida acompañado por el viceministro de Economía, José Luis Daza y el secretario de Finanzas, Federico Furiase. El viernes, en el Boletín Oficial, se publicará un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en donde se van a oficializar los cambios, a la par de que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) adecuará el marco prudencial para las financiaciones en moneda extranjera.

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El ministro de Economía, Luis Caputo, anuncios los cambios para los créditos en dólares junto con el viceministro de Economía, José Luis Daza y el secretario de Finanzas, Federico Furiase. (Foto: Ministerio Economía).

El titular del Palacio de Hacienda explicó que la medida apunta a que crezca el nivel de crédito y que es una respuesta a los pedidos de las industrias sobre todo de la construcción, que vende en dólares y genera mucho empleo, como también de la automotriz. “Hoy nos parece que es el timing apropiado porque por un lado, las tasas en pesos todavía son altas, y esas tasas altas para muchos de los negocios hacen que sea más dificultoso hacerlo rentable y también es importante por el lado de la Ley de Inocencia Fiscal. El objetivo es que haya un mayor crédito”, sostuvo.

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En cuanto a la manera en que se va a implementar, Caputo aseguró que las empresas que tomen créditos en dólares van a tener la obligación de liquidarlos en el Mercado Único y Libre de Cambio (MULC) y convertirlo en pesos. De esta manera, no se generará el efecto multiplicador y a la par se va a generar un mayor oferta de dólares.

Respecto a la tasa de los créditos en dólares, el ministro Caputo aseguro que es mercado y que “no pueden saber”. “El objetivo es que las empresas tengan una opción de financiamiento a una tasa razonable y que el depositante tenga un interés que le justifique sacar los dólares del colchón. La tasa la determinará el mercado“, marcó.

Las empresas que tomen créditos en dólares van a tener la obligación de liquidar los dólares en el Mercado Único y Libre de Cambios. (Foto: Reuters)
Las empresas que tomen créditos en dólares van a tener la obligación de liquidar los dólares en el Mercado Único y Libre de Cambios. (Foto: Reuters)

La semana pasada, el presidente del BCRA, Santiago Bausili, había adelantado la posibilidad de revisar las exigencias para los créditos en dólares. “Existen marcos normativos prudenciales superrestrictos, bien medibles, que funcionan en otros lugares y que a una sociedad que es naturalmente bimonetaria probablemente le funcionarían mejor o que, por lo menos, vale la pena debatir o considerar algunas flexibilidades adicionales”, afirmó en la conferencia de prensa.

Cambios del marco prudencial

Mientras el ministro Caputo se encontraba en conferencia de prensa, el BCRA publicó los tres cambios en el marco prudencial para las financiaciones en moneda extranjera. En que en materia de capital, el requisito de capital mínimo ahora será equivalente al 125% del aplicable a otras financiaciones de características comparables.

A los efectos de los límites de exposición crediticia, estas financiaciones computarán por 1,25 veces la exposición que correspondería de no encontrarse alcanzadas por este tratamiento específico. A su vez, que las entidades deberán evaluar la capacidad de repago de los tomadores bajo escenarios de variación del tipo de cambio de diferente magnitud. “Estas medidas buscan reforzar la cobertura de los riesgos asumidos por las entidades financieras y establecer límites de exposición más restrictivos para las financiaciones alcanzadas por el nuevo régimen”, marcaron en el comunicado del BCRA.

El problema de la mora

La decisión del Gobierno de flexibilizar el crédito en dólares a las empresas se da en medio de las alertas por el alto nivel de mora en créditos en pesos, que en mayo llegó al 7,7% al sector privado. Y si bien en el Gobierno sostiene que se trata de un “problema entre privados” y que nadie les puso una pistola en la cabeza a aquellas personas que tomaron un crédito que hoy no pueden pagar, el ministro Caputo que ellos siempre fueron empáticos con la problematica.

“En la última reunión que tuvimos (con los bancos), el jueves o viernes de la semana pasada nos dijeron que estaban refinanciando esta mora a tres años a tasa de entre el 20% y 25%. Esto no significa que sea algo que se refleje en los números de inmediato”, sostuvo el ministro. Para quien los bancos tuvieron una muy buena predisposición para solucionar el problema, e incluso llegó a hablar de un “esfuerzo” por parte de las entidades.

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