Crimen y Justicia

Golpe en un taller clandestino de La Plata que funcionaba como desarmadero de motos

Hay un ciudadano paraguayo imputado por el delito de encubrimiento con ánimo de lucro y el lugar fue clausurado

Una imagen del taller clausurado
En un operativo realizado en la localidad de Melchor Romero, partido de La Plata, personal del Grupo Táctico Operativo de la Comisaría 14ª de la Policía Bonaerense desmanteló un desarmadero de motos robadas y procedió a la clausura de un taller mecánico sin habilitación, ubicado en la intersección de las calles 166 y 527.

La intervención, ejecutada este jueves, derivó en la aprehensión de un ciudadano paraguayo de 41 años, a quien se le imputa infracción al artículo 289 del Código Penal, encubrimiento con ánimo de lucro, además de violaciones a la Ley 13.081 y la Ley 25.761, según el acta oficial.

La inspección permitió detectar que el taller funcionaba sin la documentación exigida para su actividad comercial. Además, en el lugar se halló un gran acopio de partes de diferentes motos destinadas a su reutilización, lo que constituye una clara infracción a la normativa vigente.

Durante el procedimiento, la policía secuestró 25 motocicletas de distintas marcas y modelos —entre ellas Honda, Yamaha, Gilera y Motomel—, todas carentes de la documentación que acreditara su procedencia. Algunas de estas unidades estaban incompletas, ya que les faltaban motores o diversas piezas mecánicas.

Además, se incautó una moto ensamblada a partir de partes de diferentes rodados, con el motor marca Mondial y la numeración suprimida, así como un cuadro sin marca visible ni numeración.

El inventario de elementos secuestrados incluyó, entre otros, dos asientos de motovehículo de 110 cc, plásticos estéticos correspondientes a varias marcas —Yamaha, Zanella, Honda y Gilera—, diez caños de escape, diez barrales, cinco tanques de nafta, veinte tapas de cilindro y cinco llantas.

Según el reporte oficial, la cantidad de repuestos y rodados, junto con la ausencia de documentación habilitante, motivó la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 11 del Departamento Judicial de La Plata y del Juzgado de Faltas de la ciudad de La Plata.

Consultada la UFI N°11, se dispuso la incautación de todos los elementos hallados en el taller, aunque el immputado quedó en libertad.

El procedimiento se realizó en el marco de los operativos orientados a combatir el desguace ilegal y la venta de repuestos sin control en la región, informaron las fuentes policiales.

