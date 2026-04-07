Reabren una causa por abuso sexual vinculada a rituales de iniciación en hockey femenino

El expediente judicial detalla vejaciones y prácticas humillantes sufridas por jugadoras menores durante los bautismos de ingreso al plantel de primera

En las últimas horas, el hockey argentino se vio impactado por una denuncia que involucra a jugadoras del Club Alemán de Mendoza. Según la causa judicial en curso, presentada en 2023, los hechos ocurrieron durante los bautismos de iniciación del equipo femenino, cuando una joven, menor de edad al momento de los incidentes, señaló haber sufrido abusos en el marco de este ritual.

La causa, actualmente caratulada como abuso sexual, se reactivó tras permanecer archivada. De acuerdo al expediente, los episodios habrían tenido lugar exclusivamente en el club mendocino, durante la transición de jugadoras de categorías inferiores al plantel de primera. La denunciante relató en sede judicial que los bautismos incluyeron acciones vejatorias y tratos humillantes hacia las jóvenes incorporadas.

El contenido de la denuncia y los testimonios

En Infobae en Vivo Al Amanecer, Luciana Rubinska aportó detalles del expediente: “Tengo en mis manos la causa judicial”. Rubinska describió el contenido del relato de la víctima: “Había jugadoras que la fueron a buscar, que estaba todo listo en el baño de la cancha de hockey. La llamaron a ella y a otras jóvenes", contó la periodista.

Y prosiguió: “Nos hicieron armar una fila en la puerta del baño para que entráramos de a una. La orden fue de que nos quedáramos en bombacha y de que nos sacáramos el corpiño. En ese momento, una de ellas acotó que podíamos quedarnos con la calza puesta y añadió que teníamos treinta segundos para taparnos los pezones con papeles que nos dejaron en la mesada”.

La denunciante, de solo dieciséis años, describe acciones como la aplicación de ají, decoloración de cabello y humillaciones con objetos durante el ritual de iniciación (Pexels)

Según el relato difundido por la periodista, el bautismo continuó con situaciones de gran incomodidad para las víctimas. “Nos vendaron los ojos con toallas femeninas. En ese momento, a una de las chicas que tiene una fobia hacia los peces, la hicieron oler atún. Ella notificó esto y yo escuché cómo lloraba desesperadamente”, leyó Rubinska.

Y agregó: “Seguían con los ojos vendados. Nos habían dado un hueso de perro para que lo mordiéramos. Escuchaba la voz de una de ellas diciendo: ‘Ponete en cuatro patas y mordé este hueso porque sos un perro’”, leyó Rubinska del expediente.

Las acciones incluyeron, según la denuncia, la aplicación de ají en labios y lengua, provocando reacciones alérgicas en una de las jóvenes. “A mí me ardía mucho, tuve una reacción alérgica, pedí que dejaran de hacerlo. Me ardió al punto que me largué a llorar del malestar que tenía. Mientras tanto, nos untaban mezclas desagradables en el cuerpo. En este punto, yo estaba muy incómoda con la situación, pero me sentí tan vulnerable, humillada y sentí tanto miedo de que reaccionaran mal si les decía que me quería ir, que no pude hablar”, citó la periodista.

La denuncia judicial detalla la participación de varias jugadoras en la ideación y ejecución de estos rituales. Entre otras acciones, los testimonios mencionan que se les decoloró el pelo sin consentimiento y que, en al menos un caso, se utilizó una morcilla en zonas íntimas, así como un profiláctico con yogur para intimidarlas y humillarlas. La víctima tenía dieciséis años al momento de los hechos.

Repercusiones y antecedentes en el deporte

Rubinska señaló que la causa cambió de rumbo después de que, en un primer momento, la denuncia hubiera sido relativizada dentro del ámbito deportivo. Ahora, el expediente cuenta con nuevas pruebas y quedó formalmente reactivado. “Esto vuelve a tomar fuerza en las últimas horas porque en una primera instancia habían relativizado esta denuncia y ahora toma mucho, pero mucho valor este testimonio y esta causa que empieza a tomar un curso diferente”, afirmó.

Es la primera vez que se documentan rituales de iniciación de esta gravedad en el hockey femenino argentino, lo que acapara la atención pública y mediática (Pexels)

La periodista indicó que rituales similares fueron denunciados anteriormente en otros deportes, pero que no existían antecedentes de estas prácticas en el hockey femenino, al menos con la gravedad presentada en esta denuncia. “Es la primera vez que escucho del hockey femenino. Esta es una causa, por eso, que además toma notoriedad, porque no tengo, por lo menos en mi memoria, y busqué antecedentes de este tipo de rituales o de denuncias de rituales”, expresó Rubinska.

El caso generó una reacción dentro y fuera del club. Algunas madres de jugadoras imputadas se manifestaron en defensa de sus hijas, negando los hechos. No obstante, la denuncia avanza en la justicia y el club quedó bajo la expectativa de futuras medidas.

La palabra de la denunciante y próximos pasos judiciales

Durante la investigación, la madre de la joven fue quien formalizó la denuncia ante las autoridades, representando a su hija. De acuerdo al expediente, la denunciante aclaró que no se sintió abusada sexualmente, aunque la carátula judicial sí encuadra el hecho dentro de esta figura. “Ella en un momento de la causa, la joven, dice a través de su mamá, que fue la que realiza justamente y radica esta denuncia, que ella no se sintió abusada sexualmente, pero la carátula sí la encuadra dentro de este concepto”, reconstruyó Rubinska.

La joven abandonó el hockey tras los hechos, como consecuencia del impacto emocional provocado por el ritual de iniciación. Su testimonio remarcó las consecuencias psicológicas y el llamado a erradicar este tipo de prácticas en las instituciones deportivas.

“Lo que piden es que no se hagan más este tipo de rituales. Lo que quieren, en primera instancia, es que el club tome cartas en el asunto, más allá del tiempo que ha pasado, y que después de que prohibieran hacer este tipo de situaciones incómodas para las juveniles, realmente tomen noción de que a muchas chicas les puede generar un daño psicológico importante”, detalló Rubinska.

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