Crimen y Justicia

Reincidente serial: las seis condenas de Tomás Sobre, el ladrón que suplicó por su vida tras ser baleado

El delincuente de 28 años fue procesado por el juez Darío Bonanno tras intentar asaltar en Núñez a un mensajero que llevaba más de $24 millones: su víctima le disparó en una pierna

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Video: el asalto que terminó con un disparo a Sobre

El 1° de abril último a las 14:05, un mensajero en moto fue emboscado a punta de pistola por tres motochorros en la calle Vedia al 2100, barrio de Núñez. Los delincuentes iban por un gran premio: intentaron quitarle al delivery un paquete que llevaba, cargado con $24,6 millones de pesos.

Así, dos motos rodearon a la víctima, de 53 años de edad. El robo parecía bien planeado. Sin embargo, los ladrones omitieron un detalle. El hombre que habían elegido como blanco era un policía retirado de la fuerza porteña; además de los $24 millones, llevaba un revolver Taurus Tracker .357, literalmente un cañón de mano.

Un delincuente intentó forcejear con el mensajero. Rápidamente, tomó su arma y le disparó al ladrón en una de sus piernas. Sus dos cómplices huyeron. Sangrando, le suplicó al mensajero por su vida.

La propia Policía de la Ciudad a la escena llegó poco después, alertada por un transeúnte que oyó el disparo. El paquete con el dinero terminó incautado; el delivery -que colaboró con la investigación tras identificarse como efectivo retirado- tenía el arma en regla con su credencial de legítimo usuario. El dueño del dinero apareció; entregó la plata a los investigadores él mismo.

Imagen de CCTV: tres hombres en una acera mojada, dos en motocicleta, uno con casco. Un tercero calvo, de espaldas, a la derecha. Coches y árboles visibles
Este es el momento en que el delivery fue aboradado por dos motochorros armados

El ladrón fue trasladado bajo consigna policial al hospital Pirovano, sin riesgo de muerte. Allí, fue identificado como Tomás Nahuel Sobre, de 28 años. Le encontraron un celular Motorola y un punzón rompevidrios en el bolsillo, típica herramienta de un ladrón con experiencia.

En las últimas horas, Sobre fue procesado con prisión preventiva por el juez Darío Bonanno, tras una investigación a cargo del fiscal José Campagnoli, con jurisdicción en la zona del hecho. La calificación que aplicó el magistrado es la de “robo en grado de tentativa doblemente agravado por haber sido perpetrado mediante el empleo de un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse de ningún modo por acreditada y por su comisión en poblado y en banda”, según la resolución, a la que accedió Infobae.

En su razonamiento para justificar la prisión preventiva, Bonanno invocó una serie de datos clave, aportados por el Registro Nacional de Reincidencia y la División Antecedentes Penales de la Policía Federal. Sobre había salido de prisión a fines de enero de este año: su ficha revela que acumula causas condenas desde su adolescencia,.

La lista de Sobre

  • El primer expediente en su contra en territorio porteño data de 2015, elevado a juicio en el Tribunal Oral de Menores N°2. El delito: otra vez, robo en poblado y en banda.
  • El Tribunal Oral Criminal y Correccional N° 14 lo condenó en 2021 a dos años de prisión en suspenso al sumar dos casos de robo simple y tentativa de robo qie databan de 2017. El acusado debía observar reglas de conducta por dos años.
  • El 6 de septiembre de 2018, el Tribunal Oral Criminal y Correccional N° 29 le dio otros tres meses por el delito de tentativa de robo simple.
  • En octubre de 2018, el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 31 lo condenó a un mes de prisión por resistencia y desobediencia a la autoridad.
  • Sobre sumó otra causa en su contra en 2019 por ser el miembro de una asociación ilícita dedicada a robos reiterados. Fue condenado finalmente en diciembre de 2021 a tres años y seis meses por el Tribunal N°4. Así, terminó preso en un penal federal. Su condena venció en febrero de 2024.
  • Robó apenas salió. Le dieron siete meses más en abril de 2024 por otro hecho, con un juicio en el Tribunal N°28. Su pena venció el 13 de octubre de ese año.
  • Lo atraparon otra vez al año siguiente. Aceptó su culpa en un juicio abreviado en el Tribunal N°16, que le dio tres más el 29 de octubre de 2025 por otro robo simple. Quedó libre el 26 de enero de este año. Nuevamente, no tardó mucho en volver a robar.

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