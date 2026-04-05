Crimen y Justicia

Asaltaron a un repartidor de dólares en Núñez y se defendió a tiros: uno de los ladrones suplicó por su vida

El hecho ocurrió en una casa ubicada en Vedia al 2100 cuando la víctima, un ex policía, fue sorprendida por cuatro delincuentes. Buscan a tres cómplices que lograron escapar

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Motochorros emboscaron a un delivery de dólares en el barrio de Núñez y se defendió a los tiros: un delincuente resultó herido

Un violento episodio se registró el miércoles 1 de abril por la tarde en el barrio porteño de Núñez, donde un intento de robo terminó a los tiros y con un delincuente gravemente herido.

El hecho ocurrió alrededor de las 14:30 en la calle Vedia al 2100 y tuvo como protagonista a un hombre de 53 años, que se encontraba realizando la entrega de un paquete de dinero y es ex policía de la Ciudad.

El repartidor se defendió con su arma de fuego tras ser sorprendido por una banda que habría preparado una emboscada para asaltarlo.

De acuerdo a las primeras reconstrucciones, el ex efectivo había llegado al lugar a bordo de una moto para realizar la entrega. Sin embargo, lo que parecía ser una operación habitual terminó convirtiéndose en una situación de extrema violencia.

Según se investiga, los delincuentes se habrían comunicado con la víctima; sospechan que lo hicieron hackeando un celular, haciéndole creer que debía concretar una entrega en ese domicilio.

Imagen de CCTV: tres hombres en una acera mojada, dos en motocicleta, uno con casco. Un tercero calvo, de espaldas, a la derecha. Coches y árboles visibles
Este es el momento en que el delivery de dólares fue aboradado por dos motochorros armados

Al descender del vehículo y acercarse a la vivienda, el hombre fue interceptado por cuatro sospechosos que se movilizaban en dos motos. En ese momento, uno de ellos extrajo un arma de fuego con claras intenciones de robo.

Frente a la amenaza, el ex policía reaccionó rápidamente: logró alejarse unos metros y, en medio de un forcejeo con uno de los atacantes, sacó su revólver Taurus Tracker calibre .357 y efectuó un disparo.

El proyectil impactó en el muslo derecho del agresor, a la altura de la ingle, provocándole una herida de gravedad. El delincuente, de 28 años, cayó tendido en la vereda mientras perdía abundante sangre. Sus cómplices, en tanto, escaparon rápidamente del lugar y son intensamente buscados por las fuerzas de seguridad.

La secuencia, que fue registrada por las cámaras de seguridad que llegaron a captar la detonación y los pedidos de clemencia del ladrón herido, generó momentos de pánico entre los vecinos, quienes relataron escenas de desesperación tras escuchar el disparo. “Fue un estruendo muy fuerte. Salimos sin entender qué pasaba y vimos a un hombre tirado en el piso pidiendo ayuda”, contó un testigo a Canal 13.

Otro vecino describió un clima caótico: “Gritos, personas asomadas por las ventanas y confusión generalizada ante la incertidumbre de si había más disparos o peligro en la zona”.

Ante la gravedad de la situación, algunos vecinos decidieron intervenir para asistir al herido. Una mujer aportó una sábana para intentar frenar la hemorragia, improvisando un torniquete mientras aguardaban la llegada de los servicios de emergencia. Según trascendió, la cantidad de sangre que perdió el delincuente fue considerable, lo que incrementó la tensión en el lugar.

Vista aérea de seguridad de un hombre en una acera mojada con adoquines, árboles y coches aparcados en una calle de ciudad durante el día
La víctima era un expolicía de la Ciudad

Además, se conoció un audio registrado instantes después del hecho en el que se escucha al sospechoso herido pedir clemencia, suplicando que no lo dejaran morir. Ese material, junto con imágenes de cámaras de seguridad de la zona, será clave para reconstruir con precisión la mecánica del episodio.

El delincuente fue finalmente trasladado a un centro de salud bajo custodia policial, donde permanece internado, mientras que la investigación continúa para dar con el paradero de los otros tres involucrados.

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