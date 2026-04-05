Chocó contra una casa, atropelló a un adolescente y escapó corriendo: todo quedó registrado en video

Ocurrió en Metán, Salta. El conductor del vehículo intentó escapar a pie pero fue detenido. Tenía 1.55 gramos de alcohol por litro de sangre

Un violento accidente de tránsito ocurrido en la madrugada del sábado en la localidad salteña de Metán dejó como saldo a un adolescente de 15 años herido, luego de que un conductor en estado de ebriedad perdiera el control de su vehículo, se incrustara en una vivienda y lo atropellara. El impactante hecho quedó registrado por cámaras de seguridad y las imágenes ya forman parte de la investigación judicial.

El siniestro tuvo lugar alrededor de las 2:00 en la intersección de las calles Rivadavia y Santa Fe, en el barrio Nuevo Hogar. Según las primeras reconstrucciones realizadas por El Tribuno, el hombre conducía un Renault 18 a alta velocidad cuando, por motivos que aún se intentan determinar con precisión, perdió el control del auto, chocó contra el lateral de una casa y terminó dentro de la propiedad, provocando importantes destrozos estructurales.

Dentro de la vivienda se encontraban descansando una mujer y su hijo, quienes se despertaron abruptamente por el estruendo del impacto. Como consecuencia del choque, el menor quedó atrapado entre una de las puertas del vehículo y una estructura interna de la casa, sufriendo heridas de consideración, principalmente en uno de sus brazos.

Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad muestran además el momento posterior al choque: el conductor logró salir del vehículo a través de una de las ventanillas y escapó corriendo del lugar, intentando evadir la responsabilidad por lo ocurrido.

Este es el Renault 18 que chocó contra una casa y atropelló a un adolescente de 15 años

El joven fue asistido de inmediato y trasladado de urgencia al Hospital del Carmen, donde recibió atención médica. Fuentes sanitarias indicaron que, pese a la violencia del impacto, se encuentra fuera de peligro.

Por su parte, vecinos de la zona señalaron que, momentos antes del siniestro, el vehículo involucrado habría estado participando en picadas sobre la calle Rivadavia, circulando a gran velocidad.

Tras un operativo policial, el sospechoso fue localizado a pocas cuadras del lugar y detenido. Se trata de un hombre de 27 años, quien en un primer momento intentó justificar el hecho alegando un supuesto desperfecto mecánico.

Sin embargo, el test de alcoholemia realizado posteriormente arrojó un resultado de 1.55 gramos de alcohol por litro de sangre, superando ampliamente el límite permitido. Esto confirmó que conducía bajo los efectos del alcohol al momento del choque.

La fiscalía interviniente ordenó la detención del conductor, el secuestro del vehículo y la realización de pericias para esclarecer completamente la mecánica del hecho. La causa avanza mientras se analizan las imágenes de video y otros elementos probatorios clave para determinar las responsabilidades.

Un hecho similar, pero en el barrio porteño de Palermo

Esa misma madrugada del sábado, pero en el barrio porteño de Palermo, se produjo un hecho similar que tuvo como protagonista al conductor de un utilitario que chocó contra la fachada de un edificio.

El accidente ocurrió en la intersección de la avenida Directorio y la calle Curapaligüe y, pese a la magnitud del impacto, no se registraron heridos.

Según informaron fuentes policiales, el siniestro se produjo cuando el conductor perdió el control del vehículo y terminó chocando de lleno contra la puerta de vidrio del inmueble, que quedó completamente destruida. La violencia del impacto fue tal que también desplazó un tótem de seguridad ubicado en el ingreso del edificio.

De acuerdo a las primeras versiones, el hombre se habría quedado dormido al volante producto del cansancio, lo que derivó en el accidente. Afortunadamente, resultó ileso y no hubo víctimas entre los vecinos, quienes a esa hora se encontraban descansando.

Además de la puerta de blindex destruida, se registraron destrozos en mobiliario del hall, como una mesa, una silla y parte del sistema de seguridad.

Personal policial y de emergencias trabajó en el lugar para asegurar la zona y constatar que no existiera riesgo estructural. Horas más tarde, la camioneta fue retirada y trasladada a un costado de la avenida.

Las autoridades iniciaron actuaciones para determinar las responsabilidades del hecho, mientras crece la preocupación de los vecinos por la reiteración de accidentes en esa esquina.