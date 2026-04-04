Caballito: un conductor se quedó dormido, perdió el control de su camioneta y se incrustó en un edificio

Así quedó el hall de entrada del edificio

La tranquilidad de la madrugada de este sábado para los vecinos de un edificio del barrio porteño de Caballito se vio abruptamente interrumpida, luego del violento choque de una camioneta utilitaria contra el hall de entrada. El vehículo rompió completamente la puerta de vidrio del inmueble. Por el momento, no se reportaron heridos.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que todo ocurrió en la esquina de la avenida Directorio y la calle Curapaligüe. El choque fue de tal magnitud que hasta desplazó un tótem de seguridad que estaba instalado en el lugar.

Según confirmaron a este medio, “el conductor se quedó dormido producto del cansancio y colisionó con el blindex de la fachada de un edificio”. El hombre resultó ileso, el vehículo ya fue removido de la entrada y lo ubicaron a un costado de la avenida Directorio. “No hay riesgo de derrumbe”, señalaron.

“La verdad que nos levantamos a la madrugada, escuchamos un golpe y estaba el auto ahí, en el hall de entrada. Acá son seguidos los choque porque en la curva vienen muy rápido. Y hoy nos encontramos con este regalito”, relató un vecino al canal de noticias A24.

El frente de una camioneta negra presenta daños severos tras chocar contra el hall de un edificio en el barrio de Caballito, Buenos Aires, como se observa en la imagen. (Captura de video)

Rubén, otro vecino, dijo que el propio conductor admitió que se quedó dormido. “Fue muy fuerte el choque. Desplazó la mesa del encargado, la silla y el tótem de seguridad. Debería haber una imagen. Nosotros no la pudimos verificar porque, el panel, la computadora, quedó abajo”, añadió el vecino.

Triple choque en San Cristóbal

Esta semana, nueve personas sufrieron lesiones como consecuencia de un triple choque entre un colectivo de la línea 84, un camión y un automóvil en el barrio porteño de San Cristóbal. El accidente, registrado en la intersección de Combate de los Pozos y Constitución, provocó la interrupción total del tránsito durante el operativo desplegado por las autoridades.

Según confirmó el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) a la agencia de noticias NA, cinco mujeres, dos hombres y otras dos personas cuyas identidades no fueron confirmadas resultaron con heridas de distinta consideración.

Cinco ambulancias llegaron a la zona para asistir a seis de los afectados, mientras que el resto fue trasladado a hospitales cercanos para recibir atención médica especializada.

Una joven de 39 años fue derivada al Hospital Penna. Otras dos mujeres, de 56 y 44 años respectivamente, fueron trasladadas al Hospital Ramos Mejía. El parte médico inicial no precisó el estado de gravedad de las víctimas, aunque todos permanecen bajo observación.

El impacto dejó visibles daños materiales. El paragolpes y el limpiaparabrisas del interno del colectivo, así como la parte trasera del vehículo marca Peugeot, quedaron destrozados. Las causas del siniestro se encuentran bajo investigación.

Durante el operativo, las fuerzas de seguridad mantuvieron bloqueado el acceso vehicular en el cruce de Combate de los Pozos y Constitución. Las tareas de remoción de los vehículos involucrados y la limpieza de la calzada demandaron varios minutos, ocasionando demoras en el tránsito habitual de la zona.

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