Crimen y Justicia

Rescataron a un nene de 11 años con autismo que estaba encerrado en una jaula en La Plata

La Policía halló al menor en estado de vulnerabilidad dentro de una casilla de madera. El padre fue detenido

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Un camino rural o suburbano de asfalto rodeado de árboles y vegetación seca y verde, bajo un cielo azul claro en un día soleado
Vista de la calle en La Plata donde tuvo lugar el rescate de un nene con autismo que había quedado encerrado en una caja (Google Maps)

Un impactante caso de violencia infantil sacudió a la ciudad de La Plata tras el rescate de un niño de 11 años con autismo que, según informaron fuentes policiales a 0221.com.ar, permanecía encerrado en una jaula de madera dentro de su vivienda.

El episodio, que tuvo lugar en el barrio Lisandro Olmos, provocó una inmediata reacción de la Justicia y de los organismos de Niñez, mientras la comunidad local expresa su consternación.

La intervención policial se originó por un llamado anónimo que alertó sobre la situación del menor. Testigos señalaron que, desde el interior de la casa ubicada en la calle 168 entre 41 y 42, se escuchaban gritos persistentes pidiendo ayuda. Este aviso desencadenó un operativo urgente, en el que los efectivos decidieron ingresar a la propiedad sin demoras al constatar la gravedad de los hechos.

De acuerdo a lo informado por el portal 0221, al ingresar a la vivienda, los policías hallaron al niño encerrado en una casilla de reducidas dimensiones, construida con materiales improvisados y asegurada con trabas desde el exterior.

Según describieron los agentes, el menor estaba sin remera, descalzo y con un pañal de tela, evidenciando un notorio estado de vulnerabilidad y angustia. La escena fue descrita como extrema, ya que el niño presentaba dificultades para expresarse y mostraba signos de un profundo malestar emocional.

En el domicilio se encontraba un hombre que se identificó como el padre del niño. Según su declaración ante la Policía, mantenía al menor encerrado “por cuestiones de seguridad”, y argumentó que el niño padecía un trastorno del espectro autista. No obstante, los agentes procedieron de inmediato a detenerlo por su presunta responsabilidad en el caso.

Durante la inspección de la vivienda, los efectivos solicitaron información sobre la presencia de armas. El acusado entregó voluntariamente una escopeta calibre 12 y municiones, que fueron incautadas como parte de la investigación. El hallazgo incrementó la gravedad del expediente y sumó cargos al proceso judicial.

La causa fue caratulada como “privación ilegal de la libertad agravada por tratarse de un menor de edad” y “tenencia ilegal de arma de guerra”.

El expediente quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 de La Plata, que ya tomó declaración a los involucrados y coordina las próximas diligencias.

Tras el rescate, el niño fue entregado a su madre y puesto inmediatamente bajo la protección de los organismos de Niñez. Desde la intervención estatal, se informó que el menor recibirá asistencia especializada para atender tanto sus necesidades médicas como emocionales y garantizar su contención.

Ahora, la investigación judicial sigue en curso y se centra en determinar la responsabilidad penal del padre, así como las circunstancias que rodearon el aislamiento del menor. Los peritos buscan establecer desde cuándo el niño era sometido a esa situación y si existían antecedentes de denuncias previas en el entorno familiar.

Además, se investiga la posible existencia de otros responsables y no descarta el llamado a declarar a testigos del barrio. Mientras tanto, el padre permanece detenido y enfrenta cargos que podrían derivar en una condena severa, dada la concurrencia de privación de libertad agravada y tenencia ilegal de armas.

Una escopeta negra de estilo táctico con una empuñadura de pistola y cuatro cartuchos rojos de escopeta alineados sobre una superficie oscura
Un arma de fuego fue incautada en el domicilio del hombre acusado de mantener a su hijo con autismo encerrado en una caja en La Plata (0221.com)

Liberaron a un menor encerrado en un departamento de Córdoba

A fines del mes de enero pasado, un nene de 8 años fue encontrado solo y encerrado en un departamento de la ciudad de San Francisco, en la provincia de Córdoba.

El episodio ocurrió en un inmueble ubicado sobre la calle Suipacha al 440, donde el personal policial llegó después de haber recibido una alerta por un menor que estaba sin la compañía de un adulto responsable.

Al llegar a la vivienda, los efectivos constataron que el chico se encontraba solo en el interior y que la puerta de entrada estaba cerrada con una cadena y un candado, lo que impedía que pudiera salir.

Según informaron fuentes policiales, los policías dialogaron con el menor para tratar de entender lo que sucedía. De acuerdo a lo que el propio nene les contó a los uniformados, vive con su abuela, quien en ese momento se encontraba trabajando fuera del domicilio.

Ante la situación, la Fiscalía de turno tomó intervención y ordenó el traslado del menor a sede judicial para los trámites de rigor.

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