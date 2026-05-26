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Preocupación en Alpine por el rendimiento de Pierre Gasly en las últimas carreras de F1: el contraste con Colapinto

El equipo francés hizo un relevamiento para encontrar un mejor rendimiento en el A526 del francés

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Pierre Gasly reconoció que las mejoras en su auto no le cayeron bien en las últimas fechas (David Kirouac-Imagn Images)
Pierre Gasly reconoció que las mejoras en su auto no le cayeron bien en las últimas fechas (David Kirouac-Imagn Images)

El octavo puesto de Pierre Gasly con Alpine en Montreal le permitió sumar en Canadá, pero no cerró la incógnita sobre la caída de rendimiento que arrastra desde Miami y que el propio piloto vincula a un cambio en el comportamiento del A526 tras la introducción de mejoras.

Ese resultado quedó además condicionado por una carrera con muchos abandonos, y en el equipo persiste la preocupación porque los problemas que aparecieron en los últimos dos fines de semana siguen sin resolverse. El caso contrasta con el salto que Alpine dio en 2026 y con el nivel que Gasly había mostrado en las primeras rondas.

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La señal más visible del retroceso estuvo en clasificación: Gasly fue superado por su compañero Franco Colapinto en cuatro sesiones consecutivas a lo largo de los dos fines de semana con sprint disputados en Miami y Montreal. El francés detectó una pérdida de confianza en la tracción a baja velocidad, un rasgo que le dificulta llevar el coche al límite.

Gasly explicó que el problema no apareció de forma gradual, sino desde el inicio del trabajo en pista en Miami. “Es lo mismo desde la primera vuelta en los entrenamientos en Miami. Lo vemos en los datos, tenemos bastante claro lo que está pasando y solo tenemos que entender exactamente de dónde viene, y va a ser parte del trabajo que tendremos que hacer de cara a Mónaco”, dijo Gasly ante los medios, entre ellos Motorsport.

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Pierre Gasly estuvo complicado en Canadá y en Miami (REUTERS/Jennifer Gauthier)
Pierre Gasly estuvo complicado en Canadá y en Miami (REUTERS/Jennifer Gauthier)

Cabe recordar que, en los Estados Unidos, el galo quedó afuera por un choque de Liam Lawson (Racing Bulls) en la competencia dominical. Sin embargo, en Alpine detectaron datos de un cambio de comportamiento del A526 que afecta a Gasly, sobre todo en tracción lenta, mientras del otro lado del garaje Colapinto ha rendido con más confianza desde la llegada de las mejoras en Miami.

Después de una clasificación Sprint muy mala en la que Gasly fue 19º, Alpine retiró su coche del parque cerrado para probar varios cambios de reglaje. El equipo abrió además un proceso de eliminación para identificar la causa y el piloto llegó incluso a volver a una versión anterior del piso.

En la clasificación del Gran Premio, el panorama volvió a torcerse por un incidente ajeno al análisis técnico puro. Gasly golpeó una marmota en la Q1, sufrió daños y quedó eliminado en la Q2, mientras Colapinto sí avanzó a la Q3.

Ese episodio también ayuda a entender por qué Gasly y Alpine no dieron demasiada relevancia al hecho de haber sido obstaculizados por Lewis Hamilton. Esa situación pudo incluso haber evitado una penalización en la parrilla para el piloto de Ferrari.

Pierre Gasly junto a Franco Colapinto (Prensa Alpine)
Pierre Gasly junto a Franco Colapinto (Prensa Alpine)

La lectura interna en Alpine no apunta a un fallo general del paquete nuevo. Según el texto fuente, las mejoras aerodinámicas parecen rendir como estaba previsto, algo que el equipo observa en el auto de Colapinto desde Miami.

Ese contraste abrió otra línea de trabajo: que la actualización haya modificado algún aspecto del comportamiento del coche que Gasly rechaza o con el que todavía no logra adaptarse. La diferencia entre ambos pilotos no invalida la mejora, pero sí complica aislar si el origen está en una pieza, en el reglaje o en la interacción entre ambos factores.

Gasly confirmó que el equipo tocó elementos del paquete introducido desde Miami para hacerlo funcionar mejor. “Hemos hecho algunos ajustes con nuestras mejoras desde Miami que hacen que funcionen ahora, así que creo que estamos bastante contentos con eso. Por mi parte hemos probado bastantes cosas, en cuanto a piezas en el sprint, y también hoy volví a usar el piso antiguo”, concluyó el piloto francés de 30 años.

Pierre Gasly pudo puntuar en cuatro de las cinco fechas corridas y cosechó 20 de las 35 unidades que logró Alpine hasta el momento. El galo buscará recuperarse en el Gran Premio de Mónaco, que será del 5 al 7 de junio.

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