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Los argentinos pisan fuerte en Roland Garros: 10 triunfos en el debut

Diez de los doce representantes nacionales superaron la primera ronda del Grand Slam parisino, con primeras alegrías para Román Burruchaga, Facundo Díaz Acosta y Solana Sierra en el cuadro principal

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Román Burruchaga Argentina Open 2026
Román Burruchaga consiguió en París la primera victoria de su carrera en un cuadro principal de Grand Slam

Sobre la superficie en la que mejor se asientan los tenistas argentinos, 10 de los 12 representantes nacionales que se presentaron en la primera ronda de Roland Garros lograron el triunfo. Este lunes, la catedral del polvo de ladrillo, Román Burruchaga y Facundo Díaz Acosta consiguieron la primera victoria de sus carreras en el certamen francés, mientras que Juan Manuel Cerúndolo y Francisco Comesaña también avanzaron con autoridad.

En el primer cuatrimestre de la temporada, Díaz Acosta consiguió la regularidad necesaria para formar parte del major parisino. El porteño, actualmente ubicado en el puesto 151 del escalafón mundial, atravesó distintos problemas físicos que lo mantuvieron fuera de la competencia. A raíz de esa circunstancia, retrocedió en el ranking y perdió confianza.

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El zurdo de 25 años, tras caer en la segunda ronda del AAT Challenger Tigre I, puso en duda su participación hasta último momento para presentarse la semana siguiente en el Tigre II. Finalmente, confirmó su presencia en el Club Náutico Hacoaj, encadenó triunfos y se consagró campeón. Ese fue el puntapié para conseguir luego los títulos en São Leopoldo y Francavilla.

En Roland Garros logró superar la clasificación alcanzando tres triunfos y este martes por la primera ronda no tuvo inconvenientes para quitarse de su camino al chino Zhizhen Zhang (224°) con un marcador de 6-1, 6-4 y 6-3.

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Ahora espera por el estadounidense Learner Tien (18°), quien viene de consagrarse campeón en Ginebra el último sábado ante Mariano Navone (38°) y en el debut superó al chileno Cristián Garín (114°) por 6-0, 2-6, 6-0 y 6-2.

“Muy contento y cansado. Jugué bien, el partido estuvo favorable para mí y traté de no pensar tanto en que era mi primera victoria. Traté de empujar a mi rival, de que no juegue con la pelota en la cintura porque juega muy fuerte y saca muy bien. Traté de moverlo y, al principio, atajar todos los bombazos que vinieron”, comentó Díaz Acosta al cierre del partido.

En cuanto a su triunfo, pensó en todo su equipo, en su familia “y en mí, que vengo luchándola desde bastante abajo”, y manifestó: “Estoy acá en Roland Garros y quiero seguir ganando”.

Román Burruchaga (68°) desde el 2025 viene creciendo a pasos agigantados cuando se coronó en los Challenger de Piracicaba, Buenos Aires y Costa do Sauipe. El tenista nacional este año levantó el trofeo en San Pablo y disputó su primera final ATP Tour en Houston que lo llevó a consolidarse en el top 100.

En París, Burruchaga disputó el segundo cuadro principal de Grand Slam de su carrera; el primero también había sido en Bois de Boulogne, en 2024. Sin embargo, esta vez tuvo una sensación especial, ya que consiguió su primera victoria en un Abierto al imponerse sobre su compatriota Sebastián Báez (64°), quien se retiró por molestias físicas en una rodilla cuando el marcador estaba 2-6, 7-5, 6-2 y 2-0 en favor del hijo del exfutbolista.

Por un lugar en la tercera ronda espera por el vencedor del duelo entre el canadiense Felix Auger-Aliassime (6°) o el alemán Daniel Altmaier (54°).

Con el triunfo entre sus manos, Burru sostuvo: “Ganar por primera vez en un Grand Slam es lindo… aunque tocó contra un argentino, que no estaba bien físicamente y le deseo una pronta recuperación a Seba”.

Y admitió: “Me siento jugando bien, con algunos altibajos todavía, y esta calidad de partidos te hace elevar el nivel. El primer objetivo era pasar la primera ronda y lo logré, ahora toca seguir, y sé que si sigo jugando bien van a venir buenas oportunidades para mí”.

Juan Manuel Cerúndolo Argentina Open 2026 2 (Crédito Prensa Argentina Open)
Juan Manuel Cerúndolo derrotó en el debut de Roland Garros al británico Jacob Fearnley (Crédito Prensa Argentina Open)

Por su parte, Juan Manuel Cerúndolo (56°) tuvo una destacada actuación al derrotar al británico Jacob Fearnley (125°) con un marcador de 6-2, 7-6(0) y 7-6(7). El menor de los hermanos Cerúndolo, al igual que en la temporada pasada, se clasificó para la segunda ronda, en lo que significa su mejor performance en París.

En la próxima fase aguarda por el triunfador entre el italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo y principal favorito al título tras la ausencia por lesión del español Carlos Alcaraz (2°), campeón defensor, o medirse con el francés Clément Tabur (171°).

Mientras que Francisco Comesaña (102°) en Roland Garros se volvió a reencontrar con el triunfo al vencer al estadounidense Ethan Quinn (50°) por 6-4, 7-6(8) y 7-6(4). El marplatense jugará ahora ante el italoargentino Luciano Darderi (17°), quien fue más que el austríaco Sebastian Ofner (112°) por 7-6(5), 6-2 y 6-3.

Cabe destacar que Francisco Cerúndolo, Mariano Navone, Camilo Ugo Carabelli, Thiago Tirante, Marco Trungelliti y Solana Sierra también debutaron con un triunfo, mientras que Tomás Etcheverry se despidió en la primera fase.

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