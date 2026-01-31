Sociedad

Córdoba: hallaron a un nene de 8 años solo y encerrado por un candado en un departamento

Ocurrió en una vivienda de la ciudad de San Francisco donde la puerta estaba trabada con una cadena. El menor explicó qué fue lo que ocurrió


El niño estaba solo y encerrado en una vivienda de la calle Suipacha, en San Francisco

Un nene de 8 años fue encontrado solo y encerrado con un candado en un departamento de la ciudad de San Francisco, en la provincia de Córdoba, durante la noche del viernes.

El episodio ocurrió en un inmueble ubicado sobre la calle Suipacha al 440, donde el personal policial llegó después de haber recibido una alerta por un menor que estaba sin la compañía de un adulto responsable.

Al llegar a la vivienda, los efectivos constataron que el chico se encontraba solo en el interior y que la puerta de entrada estaba cerrada con una cadena y un candado, lo que impedía que pudiera salir.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, los policías dialogaron con el menor para tratar de entender lo que sucedía. De acuerdo a lo que el propio nene les contó a los uniformados, vive con su abuela, quien en ese momento se encontraba trabajando fuera del domicilio.

Ante la situación, la Fiscalía de turno tomó intervención y ordenó el traslado del menor a sede judicial para los trámites de rigor.

Este hecho se conoció pocas horas después de otro caso que también generó alarma en la provincia. El jueves a la tarde, en la ciudad de Río Cuarto, una bebé de dos meses fue encontrada sola en la vía pública.

La chiquita estaba en un cochecito sobre la calle Constitución al 700, en la zona de la costanera, sin que hubiera ningún adulto a su alrededor.

Un grupo de transeúntes vio la situación y dio aviso inmediato a la Policía, que acudió al lugar y resguardó a la menor.

Siguiendo el protocolo correspondiente, los agentes notificaron al sistema de salud. La bebé luego fue trasladada al Nuevo Hospital San Antonio de Padua, donde quedó internada para una evaluación médica, mientras se aguardaba la resolución de las medidas de protección legales pertinentes.

En el caso intervino la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), que coordina el seguimiento y resguardo de la menor. Hasta ayer no se había registrado la presencia de familiares que hayan reclamado su custodia.

Rescate en Córdoba

El hombre, de 55 años, sufrió lesiones en una de sus piernas y debió ser trasladado a un centro de salud

Alrededor de las 11 de la mañana de este viernes, un incidente doméstico alteró la rutina del barrio Alto Alberdi, en la ciudad de Córdoba. En una vivienda situada sobre la calle Dr. Félix Garzón Maceda al 400, un hombre de 55 años cayó a un pozo negro de aproximadamente tres metros y medio de profundidad, generando una rápida movilización por parte de los servicios de emergencia.

La situación requirió la presencia de efectivos de la Dirección Bomberos de la Policía de Córdoba, quienes, junto al equipo DUAR Capital, desplegaron maniobras de rescate en condiciones de riesgo.

Con la utilización de un sistema de escalera y cuerdas, el personal especializado descendió hasta el fondo del pozo y consiguió sacar al hombre de manera segura, tras una labor coordinada y precisa. Las causas que originaron la caída aún permanecen bajo investigación.

En las imágenes se puede ver cómo el hombre salió sin remera y tuvo que abrazar al rescatista durante el operativo para poder ser rescatado sin mayores complicaciones.

El subcomisario Federico Becerra, de la Dirección Bomberos, describió el procedimiento señalando: “Mediante sistema de escalera y cuerdas, se logra extraerlo del interior del pozo y a posterior es asistido por personal médico”.

El hombre rescatado presentaba un traumatismo cerrado y una herida cortante en ambas piernas, así como diversas escoriaciones. Fue trasladado al Hospital Clínicas.

