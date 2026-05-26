Sur Finanzas: el financista vinculado a Claudio Tapia se declaró inocente y dijo que es “una causa mediática”

Ariel Vallejo junto al Chiqui Tapia

Maximiliano Ariel Vallejo, el financista ligado a la AFA y amigo de Claudio “Chiqui” Tapia, se presentó a su declaración indagatoria ante el juez federal Luis Armella, a cargo del Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, y la fiscal Cecilia Incardona. Lo acusan de los presuntos delitos de asociación ilícita, lavado de activos y defraudación por administración fraudulenta en calidad de partícipe necesario en perjuicio del Club Atlético Banfield.

Vallejo, por consejo de su abogado Mauricio D’Alessandro, presentó un escrito y respondió las preguntas que solo le formuló su defensa para desmentir la formulación de cargos y pruebas que se le leyeron.

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También requirió medidas de prueba; objetó algunos trámites judiciales; insistió en que hay recursos pendientes en las instancias superiores; refirió que, de manera inédita, es investigado por los mismos hechos —o varios de ellos— en otras jurisdicciones y, en el escrito que le entregó al magistrado, escribió: “Me declaro inocente de la totalidad de los hechos que se me atribuyen en la presente causa, rechazando enfática y categóricamente cada una de las imputaciones formuladas en mi contra”.

Qué declaró Vallejo ante la justicia

Según pudo reconstruir Infobae a través de funcionarios judiciales y abogados vinculados a la investigación, Maximiliano Ariel Vallejo declaró: “Voy a hacer una manifestación, claramente que amerita una respuesta más razonable para este juzgado, ya que la lectura (de cargos en su contra) fue amplia”, ya que consideró que “todos los puntos que me están imputando tienen respuesta y, como considero que cada uno de los puntos tienen respuestas, porque soy inocente”.

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En este tramo de la indagatoria, Vallejo aseguró que la sociedad tiene una percepción de culpabilidad en su contra “por dichos populares de los medios, ya que la causa es mediática”. “Yo estoy a derecho y a disposición del juzgado desde el 1 de diciembre de 2025. Hago esta aclaración ya que al ser mediática la causa, los medios masivos televisivos, audiovisuales y de radio distorsionan la realidad, de tal manera, que por ende lo que voy a hacer es una manifestación ahora, eventualmente el abogado presentara un escrito o pediremos otra indagatoria”, remarcó.

Un miembro de la Policía Federal Argentina camina con una impresora incautada en el estadio Claudio Chiqui Tapia, que pertenece al equipo de fútbol Barracas Central, durante un allanamiento (REUTERS)

El allegado al presidente de la AFA también declaró: “Mantener mi patrimonio en las declaraciones de ARCA teniendo en cuenta que presto servicios por recibo en varias empresas ya mencionadas por un valor equivalente a la suma de setenta millones de pesos argentinos, mensuales multiplicada por tres años da la suma declarada en el Fisco Nacional”.

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Vallejo hizo esa aclaración porque, según su interpretación: “De lo que se dio lectura anteriormente, parecen sumas exageradamente millonarias. Cabe recalcar que quien les habla al primero de diciembre de 2025 tenía un patrimonio declarado de mil ochocientos millones de pesos proveniente de mi trabajo de mi sudor y de mi empresa, y también tenía una tenencia de moneda extranjera adquirida a partir del 14 de abril de 2025 gracias a este gobierno que levantó cepo cambiario, y pude adquirir moneda extranjera a través de banco hipotecario y esa divisa esta bancarizada, la cual resulta ser de ciento diez mil dólares estadounidenses”.

Sobre la grave imputación de asociación ilícita, Vallejo dijo ser “inocente” y prometió “presentar un escrito a través de mi abogado Marcelo D’Alessandro”.

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Sobre el presunto delito de lavado de activos dijo: “Ya manifesté de donde fue provisto mi patrimonio, y me declaro inocente sobre ello en virtud de lo manifestado. Creo y pretendo que debe haber un delito previo para que haya una maniobra de lavado y no lo hay, ya que reitero que mi origen de fondos es lícito, debido a mi esfuerzo, trabajo y el holding de empresas”.

Las obras en el estadio de Banfield (Prensa de Banfield)

En relación a la retención indebida de impuestos denunciada por ARCA, el acusado expresó: “No soy responsable, debido a que mi cargo en la empresa era de presidente y accionista, desconozco la parte administrativa, contable y tributaria de lo cual teníamos asesoría interna y externa. Puedo decir lo que recuerdo vagamente, los meses mencionados del año 2024 y 2025 de lo cual, quien le habla y María Fernanda Sena Argis eran presidentes de la entidad mencionada, creo que se presentó un plan de pago, y gracias a este Juzgado a partir del 1 de diciembre de 2025 que tomo los recaudos, precauciones y los allanamientos pertinentes para destruir la empresa que no tiene actividad hasta el día de la fecha y más de cien personas, familiares están sin cobrar sus haberes, desde ahí las cuentas bancarias, bloqueadas, inhibidas y embargadas, dejó de tener actividad comercial, entonces presumo o creo que el Fisco Nacional cuando uno presenta un plan de pago por cargas sociales o retenciones de obra social u otro impuesto que correspondiera, al no tener actividad comercial la empresa tres meses seguidos, el plan de pago al no pagarse caduca, y que ustedes en febrero de 2026 nos informan de este hecho. Así que saco mis conclusiones respecto a lo mencionado en esta imputación o como se llame, me declaro inocente también ya que la empresa no pudo pagar por no tener actividad comercial y si lo tuviera lo hubiera pagado”.

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También se desligó de las acusaciones por préstamos usurarios a la Asociación Civil Club Atlético Banfield. “Desconozco los manejos internos ya que simplemente era un simple sponsor, al presidente de una entidad le hice un préstamo, y al día de hoy soy el damnificado que no ha cobrado lo que me deben más intereses. Que claramente también manifiesto, que aparte de ser sponsor, ser socio e hincha de la institución por haber nacido en Banfield, voy a presentar un escrito si lo considero necesario, luego de que se presenten a indagatoria los (otros) supuestos imputados porque creo que ellos van a saber aclarar lo que me quieren endilgar. Repito lo mismo, me declaro inocente y estoy a derecho desde el 1 de diciembre de 2025, no tengo más nada para decir y no voy a contestar preguntas”.

Qué maniobras se investigan

El juzgado de Luis Armella investiga la existencia de una organización criminal enquistada en la cúpula directiva del Club Atlético Banfield, que habría operado de manera conectada con el holding Sur Finanzas.

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El expediente identifica tres ejes delictivos principales:

Hecho I – Asociación ilícita (art. 210 del Código Penal)

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Los directivos del club habrían conformado una banda estable y permanente para cometer una pluralidad indeterminada de delitos contra la propiedad del club y contra el orden económico. Se valieron de los cargos orgánicos que detentaban —presidente, vicepresidente, secretario, tesorero— y de un andamiaje societario paralelo: el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña y la empresa Banfileños S.A., diseñados para eludir los controles institucionales.

Hecho II – Defraudación por administración fraudulenta (art. 173 inc. 7° del Código Penal)

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La maniobra defraudatoria se sostiene sobre dos ejes:

Mutuos usurarios en efectivo. El club suscribió dos contratos de mutuo con Sur Finanzas Group S.A.:

17 de julio de 2023: préstamo de USD 500.000 a una tasa del 3% mensual, a devolver USD 590.000 en enero de 2024.

9 de octubre de 2023: nuevo préstamo de USD 500.000, con tasa del 4% mensual, a devolver en dos cuotas de USD 280.000 (diciembre 2023 y enero 2024).

En total, el club quedó obligado a devolver USD 1.150.000 en menos de seis meses, de los cuales USD 150.000 eran intereses. Lo determinante para la calificación de fraude fue que ambos contratos, certificados notarialmente, declararon que el millón de dólares fue entregado “en dinero efectivo”, lo que impidió toda trazabilidad bancaria.

El Juzgado de Luis Armella investiga una presunta organización criminal en la cúpula del Club Atlético Banfield por delitos de asociación ilícita, fraude y lavado de activos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Triangulación de ingresos de sponsoreo. El club firmó contratos de sponsorización con Sur Finanzas Group S.A. y Roma Inversiones S.A. El presidente de Banfield, Eduardo Spinosa, instrumentó que los pagos fueran cedidos al Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, que él mismo controlaba. Lo mismo ocurrió con las cuotas sociales de los socios, recaudadas vía la empresa PagoTic desde febrero de 2019 y acreditadas en cuentas del fideicomiso hasta agosto de 2023.

Hecho III – Lavado de activos agravado (art. 303 inc. 2°, apart. “a” del Código Penal)

Las ganancias ilícitas generadas por las maniobras anteriores se canalizaron hacia vehículos de opacidad societaria. La fiscal Incardona identificó tres indicadores de lavado:

Entramado societario complejo para mezclar fondos de origen espurio con ingresos genuinos del club.

Inyección masiva de efectivo para cortar el rastro del beneficiario final.

Adquisición de bienes suntuarios: Eduardo Spinosa compró una Toyota SW4 (junio 2024, $53.745.000) y un Peugeot 208 (febrero 2026, $14.947.000); Federico Spinosa adquirió el 50% de un inmueble en Ugarteche 3354, CABA (mayo 2023, USD 170.000); Oscar Tucker compró vehículos Fiat 500L y Volkswagen Amarok.

Como fase final de integración, la fiscal señaló la concesión del Estadio José María Minella a través de Minella Stadium S.A., firma vinculada al entorno de Spinosa.

Los imputados, sus cargos y fechas de indagatoria

Eduardo Juan Spinosa, presidente del club y de Banfileños S.A. Se lo acusa de asociación ilícita en calidad de jefe u organizador, defraudación por administración fraudulenta (coautor) y lavado de activos agravado por habitualidad y por ser miembro de una asociación (coautor). Su indagatoria es el 18 de junio.

Federico José Spinosa, vicepresidente de Banfileños S.A. Los cargos que pesan sobre él son asociación ilícita en calidad de miembro, defraudación por administración fraudulenta (coautor) y lavado de activos agravado (coautor). Deberá presentarse a declarar el 18 de junio.

Ignacio Javier Uzquiza, tesorero del club Banfield y en la actualidad desempeña el mismo cargo en la Asociación Argentina de Tenis. La AAT no está involucrada en las maniobras que investiga la Justicia. Se lo acusa de los delitos de asociación ilícita en calidad de miembro y defraudación por administración fraudulenta (coautor). Deberá presentarse a declarar el 24 de junio.

Oscar Fabián Tucker, vicepresidente del club. Lo acusan de asociación ilícita en calidad de miembro y lavado de activos agravado (coautor). Debe presentarse a declarar el 24 de junio.

Un día después, el 25 de junio, deberán declarar los representantes legales de Banfileños S.A. y del Fideicomiso para la Reconstrucción Banfileña.