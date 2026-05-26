Honduras

Aseguran bienes vinculados a red acusada de trata de personas y explotación sexual en Honduras

Las autoridades identificaron vehículos e inmuebles de una estructura criminal señalada por delitos de trata y explotación sexual comercial.

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La Dirección Policial de Investigaciones investiga la adquisición de vehículos e inmuebles presuntamente con fondos ilícitos para facilitar la explotación sexual comercial.
La Dirección Policial de Investigaciones investiga la adquisición de vehículos e inmuebles presuntamente con fondos ilícitos para facilitar la explotación sexual comercial.

Las autoridades de Honduras avanzan con una causa por trata de personas tras el aseguramiento de bienes vinculados a tres hombres capturados en abril de 2024 por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI). La investigación apunta a una presunta red dedicada a la explotación sexual comercial y a la asociación para delinquir, según informaron fuentes policiales.

La DPI identificó como titulares de los bienes investigados a Harold Joseph Green Jr., William James Murdock y Ramón Gustavo Trejo Nájera. Los tres fueron detenidos por su supuesta participación en delitos relacionados con trata de personas, de acuerdo con la línea de investigación oficial.

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Los investigadores sostienen que la estructura habría usado vehículos e inmuebles como parte de su operación: los bienes, presuntamente adquiridos con recursos ilícitos, habrían servido tanto para sostener el patrimonio del grupo como para facilitar y encubrir actividades investigadas, según reportes preliminares de las autoridades.

Bienes asegurados

La pesquisa se originó en trabajos de inteligencia de la unidad contra la trata de personas adscrita a la Dirección Policial de Investigaciones, que recopiló información sobre el funcionamiento de la organización y sus posibles fuentes de financiamiento, según comunicaron autoridades involucradas en el caso.

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De acuerdo con esa investigación, la red habría implementado mecanismos para simular actividades legales y ocultar el origen y el control real de bienes utilizados, presuntamente, para facilitar actividades ilícitas. La hipótesis policial incluye el uso de instrumentos para dificultar la identificación de los beneficiarios finales.

En ese marco, las diligencias permitieron ubicar una serie de bienes vinculados a los procesados, entre ellos vehículos e inmuebles, que habrían sido comprados con recursos de procedencia ilícita, según la DPI.

Infografía muestra un mapa de Honduras y un niño en una ciudad en ruinas, junto a texto que explica las desapariciones de menores ligadas a trata, explotación y reclutamiento por vulnerabilidad.
Infografía detalla las graves causas detrás de las desapariciones de menores en Honduras, incluyendo trata de personas, explotación sexual y reclutamiento forzado, impulsadas por vulnerabilidad social y fallas de protección. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Presunta red de trata

Según los reportes preliminares citados por investigadores del caso, la organización habría utilizado esquemas societarios y mecanismos financieros con apariencia de legalidad para complicar el rastreo del dinero y el movimiento de recursos obtenidos presuntamente mediante actividades criminales.

Fuentes de investigación sostienen que estas prácticas le habrían permitido a la estructura operar con discreción y dar apariencia legal a operaciones vinculadas con la explotación sexual comercial. La investigación busca establecer el rol de cada imputado y la forma en que se administraban los activos.

Las autoridades también sospechan que parte de esos bienes funcionaba como soporte logístico: una forma de sostener la operación y, al mismo tiempo, ocultar su actividad, de acuerdo con la línea de investigación en curso.

Trata de personas en Honduras

La trata de personas se mantiene entre los delitos que más preocupan a organismos de seguridad y a defensores de derechos humanos en Honduras, en especial por el impacto sobre mujeres y niñas y otras personas en condición de vulnerabilidad, según han advertido autoridades y organizaciones que monitorean el fenómeno.

La Dirección Policial de Investigaciones investiga la adquisición de vehículos e inmuebles presuntamente con fondos ilícitos para facilitar la explotación sexual comercial.
La Dirección Policial de Investigaciones investiga la adquisición de vehículos e inmuebles presuntamente con fondos ilícitos para facilitar la explotación sexual comercial.

Instituciones de seguridad hondureñas han reforzado en los últimos años operativos y procesos investigativos orientados a desarticular redes vinculadas a explotación sexual, tráfico de personas y delitos asociados al crimen organizado, según información oficial.

En ese contexto, el aseguramiento de bienes forma parte de una estrategia para reducir la capacidad económica de estas estructuras y evitar que continúen operando con recursos ilícitos, indicaron fuentes policiales.

La investigación sigue abierta. La DPI informó que mantiene distintas líneas para determinar el alcance de las operaciones de la red e identificar posibles vínculos con otras personas u organizaciones, y no descarta nuevas acciones legales ni el aseguramiento de otros bienes relacionados con el caso.

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