El Gobierno de Guatemala reporta avances en la respuesta al brote de sarampión y expansión sanitaria

El Gobierno de Guatemala detalla la reducción de contagios de sarampión tras 740 mil vacunas aplicadas y presenta una expansión sanitaria con obras, equipos y farmacias sociales en todo el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El presidente de Guatemala Bernardo Arévalo y el ministro de Salud Joaquín Barnoya informaron sobre la respuesta al brote de sarampión y una serie de medidas para ampliar la red pública, con más vacunación, obras y compras de equipo, además de un plan oncológico que prevé un hospital de radioterapia.

La actualización oficial incluyó un pico de contagios en la semana epidemiológica 27 y una baja posterior, atribuida por el ministerio a la campaña de inmunización. También se detalló la expansión de farmacias sociales y la inversión en infraestructura sanitaria en varias regiones del país.

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Entre enero y la fecha de la presentación, el Ministerio de Salud contabilizó más de 740 mil vacunas aplicadas contra el sarampión, entre la respuesta de emergencia y el esquema regular, según Barnoya. El Gobierno también informó la ampliación de la red PROAM y un paquete de obras y compras para atención oncológica, con apoyo de Taiwán y la Agencia Internacional de Energía Atómica.

Uno de los anuncios fue el crecimiento del programa PROAM: Barnoya reportó 241 establecimientos en 13 departamentos y una proyección de 80 nuevas farmacias antes de fin de año. Indicó que la red incluye 121 farmacias municipales, 13 estatales, 90 ventas sociales y 17 grandes farmacias, con más de 150 medicamentos y productos afines de bajo costo.

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El Ministerio de Salud de Guatemala suma más de 740 mil vacunas aplicadas contra el sarampión entre enero y la fecha actual. (Diario de Centroamérica)

El ministro también señaló que el Ministerio de Salud realizó más de 100 intervenciones de infraestructura, con 63 construcciones y 48 remozamientos. Según el funcionario, esas obras benefician a más de dos millones de personas y suponen una inversión superior a 200 millones de quetzales en infraestructura y 16 millones de quetzales en equipamiento.

El brote de sarampión y la campaña de vacunación

Barnoya explicó que la curva de contagios publicada por el Ministerio de Salud muestra un aumento hasta un pico en la semana epidemiológica 27 y una tendencia descendente en las semanas siguientes. Atribuyó esa baja a la vacunación y a la respuesta de la población al llamado oficial a inmunizarse.

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Recordó que el primer caso en Guatemala se detectó en enero en Sololá tras la visita de un ciudadano salvadoreño, según Barnoya. A partir de esa detección, el ministerio activó búsqueda de casos y rastreo comunitario, además de jornadas de vacunación.

El ministro vinculó el brote con un escenario regional y dijo que los primeros casos se registraron en Estados Unidos. También afirmó que el sarampión había sido eliminado, pero que la caída de las coberturas de vacunación tras la pandemia favoreció su reaparición.

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Barnoya sostuvo que la vacunación es la herramienta principal para frenar una enfermedad “muy contagiosa” como el sarampión. Señaló que el ministerio ya contaba con las vacunas SPR y SR y que reforzó existencias con nuevas compras para contener el brote.

De acuerdo con los datos presentados por el ministro, la cartera aplicó algo más de 500 mil dosis en la respuesta de emergencia y 218 mil dentro del esquema regular. También indicó que se usa la “dosis cero” para bebés de seis a 11 meses, que deben recibir una vacuna contra el sarampión aunque tengan el calendario regular al día.

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Obras, personal y equipo para atención del cáncer en la red pública

Barnoya relacionó estos anuncios con la red integral e incluyente basada en redes de atención en salud formalizada en agosto de 2024 mediante un acuerdo gubernativo. Según explicó, el modelo busca definir dónde reforzar servicios, estimar población por territorio y ordenar la referencia y contrarreferencia de pacientes entre niveles de atención.

En cáncer, recordó que en marzo de 2024 se aprobó la Ley Integral de Atención al Cáncer. Añadió que el ministerio emitió el acuerdo para crear la Dirección Nacional del Cáncer y que aún falta el nombramiento de su director.

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El ministro informó que más de 900 trabajadores de salud recibieron capacitación para detección temprana de cáncer pediátrico. También dijo que la red incorporó 206 profesionales, entre cirujanos, cirujanos oncólogos, oncólogos, químicos biólogos, patólogos y enfermeras para atender a pacientes oncológicos.

Según Barnoya, el sistema reforzó la provisión de fármacos con compras por más de 132 millones de quetzales. Además, indicó que cuatro hospitales fueron equipados con tomógrafos: el Hospital Roosevelt, el Hospital de Escuintla, el Hospital de Amistad Japón y el Hospital de Cuilapa, con una inversión superior a ocho millones de quetzales.

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Barnoya detalló que se abrieron cinco clínicas de la mujer enfocadas en cáncer de cérvix y de mama, en el Hospital San Juan de Dios, el Roosevelt, Villa Nueva, el Hospital de Occidente y el Hospital de Mazatenango. También señaló que se fortalecieron laboratorios en el Hospital de Cobán, el Roosevelt y el Hospital de Antigua Guatemala para mejorar la capacidad de identificar tipos de cáncer.