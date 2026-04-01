Dictaron prisión preventiva para el acusado por el doble femicidio en Chaco y analizan una nueva hipótesis

La Justicia dictó prisión preventiva para D.O., único acusado del doble crimen (Facebook: DiarioYa)

La Justicia de Chaco dictó prisión preventiva para D. O., el único acusado del macabro doble crimen de una mujer y su hija en la localidad chaqueña de Quitilipi, ocurrido el 10 de marzo pasado.

El fiscal César Collado informó que la medida alcanza al principal sospechoso del hecho en el que perdieron la vida una mujer de 36 años y su hija adolescente de 14. De acuerdo con la acusación, el individuo enfrenta cargos por homicidio agravado por el vínculo, alevosía y mediar violencia de género en el caso de su pareja, identificada como Marcela Frías, según Diario Chaco.

En relación con la hija adolescente de la mujer, la imputación también comprende homicidio agravado por odio de género, además del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado, el cual se habría cometido mientras la víctima aún estaba con vida.

Los primeros informes forenses confirmaron que existió abuso con acceso carnal previo muerte a la muerte. “Los peritajes indicaron que la menor sufrió abusos tanto vaginales como anales, presuntamente realizados con un objeto romo o elemento mecánico cuya naturaleza exacta aún está bajo análisis pericial”, destacaron los especialistas.

Por esto mismo, las autoridades plantearon la hipótesis de que el crimen se desencadenó luego de que la mamá de la joven descubriera que su pareja abusaba de su hija y lo confrontara, incluso, con la intención de denunciarlo.

La zona donde se encontraba la casa de las víctimas (Diario Norte)

Los cuerpos estaban tapados con una frazada

El hecho fue descubierto el martes 10 de marzo, cuando ambas víctimas fueron encontradas sin vida en la vivienda ubicada en la intersección de la avenida 25 de Mayo y la calle Paraguari. Los cuerpos presentaban signos de extrema violencia y estaban cubiertos con una frazada. La escena fue descrita por el fiscal como “macabra”, y se indicó que no había señales de resistencia ni de pelea dentro del lugar. “Ayer (lunes) festejaron el cumpleaños de la señora, hoy las mató”, remarcó el funcionario en la escena del crimen.

Tras el hallazgo se dispuso un operativo especial para localizar al acusado. D. O. quedó detenido cerca de las 20 horas, a unos kilómetros donde se produjo el ataque, mientras caminaba entre las rutas 4 y 16. Lo atraparon mediante un operativo coordinado por el Ministerio de Seguridad de Chaco -a cargo de Hugo Matkovich- y la Jefatura de Policía provincial, bajo la supervisión del subjefe Manuel Victoriano Silva. “Seguimos trabajando con firmeza para que cada delito tenga respuesta y para llevar más seguridad y tranquilidad a los chaqueños”, sostuvo el funcionario de la cartera de Seguridad provincial.

Al momento de su aprehensión, el sospechoso había amenazado con arrojarse a las vías del tren, pero fue contenido por los efectivos policiales. Durante la detención se incautó su teléfono celular. Según los testimonios recogidos, la noche anterior al hecho ambas víctimas participaron de un festejo de cumpleaños en la vivienda. El acusado, identificado por la investigación como ex pareja de la mujer, intentó ingresar al lugar en estado de ebriedad pero no le permitieron el acceso. Sefún reconstruyeron, al finalizar la celebración, el hombre ingresó a la casa de manera violenta y atacó a la mujer con un hacha, provocándole la muerte en el acto. Luego, se dirigió a la adolescente y abusó de ella antes de matarla.

El momento en el que el acusado fue detenido (Facebook: Hugo Matkovich)

“El agresor no tiene lesiones de que las otras personas hayan ofrecido resistencia, tampoco hay señal de pelea dentro de la habitación. Los cuerpos estaban tapados, evidentemente se tomó el trabajo después de cometer semejante tropelía de taparlos. No sabemos si él puso el aire a 17 grados centígrados o si ya estaba encendido”, explicó el fiscal.

El arma homicida fue secuestrada en la vivienda y se incorporó como parte de la investigación.