Video: robaron un camión en Vaca Muerta, quedaron filmados y la empresa ofrece $2 millones de recompensa

Robaeron un camión en un yacimiento de Vaca Muerta y quedaron filmados: ofrecen $2 millones de recompensa (Video/@sitecingenieria)

Tres delincuentes robaron un camión de una empresa contratista en un yacimiento de Vaca Muerta, en Neuquén, quedaron filmados por las cámaras internas del vehículo y ahora son buscados. La firma damnificada ofrece una recompensa de $2 millones para quien aporte información que permita recuperar el rodado o identificar a los autores del hecho.

El robo ocurrió durante la madrugada de este domingo en el yacimiento Lindero Atravesado Occidental, ubicado cerca de Centenario, en una zona próxima a la Ruta 51. Según informaron medios locales, el vehículo pertenece a la empresa Sitec Ingeniería y estaba cargado con materiales, entre ellos cables.

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De acuerdo con lo publicado por el portal Río Negro, el hecho se produjo en el área donde opera Pan American Energy (PAE). Tras subirse al rodado, los ladrones escaparon por una de las picadas a marcha lenta y luego se fugaron a toda velocidad hacia el otro sector de la zona petrolera.

La empresa difundió las caras de los delincuentes y ofrece una recompensa

La secuencia quedó registrada porque el camión tenía cámaras de seguridad instaladas dentro de la cabina. En las imágenes, que fueron difundidas por la empresa, se observa a tres hombres dentro del vehículo. En un momento, uno de ellos advierte la presencia del dispositivo y tapa el lente con la mano.

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Según publicó LM Neuquén, el robo fue descubierto horas después, cuando trabajadores de la firma regresaron al lugar tras realizar tareas de rutina y advirtieron que el camión no estaba. El mismo medio indicó que el vehículo llevaba cables y que los sospechosos no habrían advertido inicialmente que estaban siendo grabados.

Tras el hecho, Sitec Ingeniería difundió capturas de los sospechosos en sus redes sociales y ofreció una recompensa de $2 millones para quienes puedan aportar datos concretos sobre el paradero del camión o de los autores del robo.

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La denuncia fue radicada en la Comisaría N°52 de Centenario, según consignaron los medios locales. Sin embargo, fuentes del Ministerio Público Fiscal de Neuquén indicaron a Infobae que, hasta este domingo por la tarde, la presentación todavía no había sido remitida al organismo.

El camión tenía cámaras de seguridad instaladas dentro de la cabina

El episodio se suma a otros antecedentes de robos e intentos de robo registrados en áreas petroleras de Neuquén, donde el cableado de cobre y los equipos vinculados a la operación de los pozos aparecen como uno de los principales objetivos.

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En junio de 2024, el Ministerio Público Fiscal de Neuquén informó que un hombre fue declarado responsable por haber intentado robar cables y equipamiento de un pozo de YPF en el yacimiento Desfiladero Bayo, cerca de Rincón de los Sauces. El hecho ocurrió el 3 de septiembre de 2021: el acusado ingresó junto a otros tres hombres a la celda de comando de un pozo, sustrajo cables y equipamiento, y escapó después de ser detectado por personal de seguridad.

A fines de ese mismo año, LM Neuquén contó que dos trabajadores petroleros fueron acusados de robar cables de cobre en una planta de YPF ubicada en Challacó, cerca de Plaza Huincul. Según dicho medio, los sospechosos habían cortado cables vinculados a un transformador y se retiraron en un vehículo de la empresa.

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También en 2022, el portal Río Negro informó un robo de cables de cobre en el yacimiento Puesto Hernández, entre Añelo y Rincón de los Sauces. En ese caso, personal de seguridad advirtió la presencia de una camioneta sospechosa y dio aviso a la Policía. El material recuperado superaba los 200 kilos de cobre.