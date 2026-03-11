Crimen y Justicia

Doble femicidio en Chaco: detuvieron a un hombre acusado de matar a su ex pareja y a su hija adolescente

Los investigadores creen que irrumpió en la casa mientras ambas dormían. Horas más tarde, lo encontraron mientras caminaba por las rutas 4 y 16. Creen que utilizó un hacha para cometer el crimen. “Nunca vi algo así”, dijo el fiscal

El acusado fue detenido cerca de las 20:00 horas a unos kilómetros de la escena del crimen (Facebook: DiarioYa)

Luego de que una madre y su hija adolescente fueran encontradas brutalmente asesinadas en su casa de la localidad de Quitilipi, la Policía del Chaco inició un operativo de urgencia para dar con el paradero de la ex pareja de la mujer. Así, el principal acusado del doble femicidio, identificado como D. O., logró ser detenido antes de que se diera a la fuga.

El caso salió a la luz el martes por la tarde, alrededor de las 17:00 horas, cuando la mujer de 37 años y la joven de 17 fueron encontradas sin vida y con signos de extrema violencia, en la vivienda que ambas compartían en la intersección de la avenida 25 de Mayo y la calle Paraguari.

De inmediato, el fiscal a cargo del caso, César Luis Collado, de la Fiscalía de Investigación Penal N°1, ordenó poner en marcha un operativo especial para dar con la ex pareja de la mujer, quien fue el principal sospechoso desde el minuto cero. Así, se convocó a un equipo especializado, con la intención de localizar a D. O. lo antes posible.

De acuerdo con la información publicada por Diario Norte, el hombre fue hallado por los agentes mientras caminaba entre las rutas 4 y 16, una zona que también pertenecería a Quitilipi y que se encontraría a escasos kilómetros de la escena del crimen.

El momento en el que el acusado fue detenido (Facebook: Hugo Matkovich)

Tras ser detenido por las autoridades, el sospechoso habría amenazado con arrojarse a las vías del tren, pero esto fue evitado por los oficiales, quienes lo trasladaron para que cumpliera con los procedimientos de identificación, revisión médica y verificación de antecedentes.

A raíz de la gravedad de los hechos, el procedimiento fue dispuesto por el ministro de Seguridad de Chaco, Hugo Matkovich, en conjunto con el jefe de la Policía del Chaco, el comisario general Fernando Romero. Así, las tareas estuvieron bajo la supervisión del subjefe de Policía, el comisario general Manuel Victoriano Silva.

“Gracias al rápido y eficaz accionar de la Policía del Chaco, fue capturado D. O., señalado como presunto autor del doble femicidio ocurrido en la localidad de Quitilipi”, destacó el titular de Seguridad en redes sociales. Tras indicar que todo fue posible por el operativo de localización, indicó: “Seguimos trabajando con firmeza para que cada delito tenga respuesta y para llevar más seguridad y tranquilidad a los chaqueños”.

De la misma manera, las autoridades confirmaron por medio de un comunicado que se logró el secuestro del teléfono celular del principal acusado durante la detención. Ahora, el dispositivo fue incorporado como uno de los elementos claves de la investigación y se ordenó que fuera analizado en busca de elementos y/o pruebas que contribuyeran a esclarecer los crímenes.

La zona donde se encontraba la casa de las víctimas (Gentileza: Diario Norte)

Hasta el momento, se desconocen muchos detalles del doble femicidio. No obstante, el fiscal Collado tendría la sospecha de que los asesinatos habrían sido cometidos en la noche, cuando ambas se encontraban dormidas.

Según las declaraciones recopiladas por el sitio Más Contenidos, el funcionario remarcó: “Ayer festejaron el cumpleaños de la señora, hoy las mató”. Además, indicó que la escena del crimen era “de terror”, y aseguró: “Nunca vi algo así”.

Aunque todavía están pendientes las primeras pericias ordenadas en la investigación, el fiscal Collado señaló la posibilidad de que el asesino hubiera utilizado un hacha para matarlas. De ser así, afirmó que el elemento ya fue secuestrado y está pendiente de ser analizado por los forenses.

Sin embargo, la principal incógnita que gira en torno a la investigación es por qué el hombre decidió matar a sus víctimas. Por el momento, no trascendieron detalles sobre la relación de pareja que el acusado habría mantenido con una de ellas y tampoco si existía un historial de violencia previo.

