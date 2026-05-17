Crimen y Justicia

Hallaron muerta a una nena de 10 años en Santiago del Estero: la autopsia reveló un golpe en la cabeza y detuvieron a su padre

La menor fue encontrada sin vida en una vivienda de Chañar Pozo de Abajo. El hombre fue imputado por homicidio agravado por el vínculo

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patrullero de la policia de santiago del estero
El padre de la menor quedó imputado por el delito de “homicidio agravado por el vínculo”

Una nena de diez años fue hallada muerta en su casa de Chañar Pozo de Abajo, Santiago del Estero. El caso, que en un principio se investigó como una posible muerte por abandono de persona, dio un giro tras los resultados preliminares de la autopsia. El padre de la menor, René Orlando Bulacio (47), fue detenido e imputado por “homicidio calificado por el vínculo”.

El hecho ocurrió el sábado poco después de las 21. Los adultos que estaban en la vivienda llamaron al 911 para alertar que la niña no respondía. Al llegar al lugar, personal sanitario constató la muerte de la menor y efectivos de la División Criminalística realizaron los peritajes y trasladaron el cuerpo a la morgue judicial para la autopsia.

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En paralelo, los investigadores tomaron declaración a los padres para reconstruir el estado de salud previo de la niña y las circunstancias en las que se produjo la muerte. En ese contexto, Bulacio relató que su hija presentaba desde hacía días dolores de garganta y tos persistente, y que, por motivos económicos, no pudieron llevarla a un centro de salud.

El hombre indicó que únicamente le suministraron alimentos líquidos, ya que su hija presentaba dificultades para ingerir alimentos sólidos. Por otro lado, señaló que cuando la nena tenía dos años había padecido un cuadro de neumonía.

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A pesar de que en un primer momento se creyó que podía tratarse de una muerte natural o vinculada a la falta de asistencia médica, la Justicia ordenó una serie de medidas. Según pudo saber Infobae, la niña estaba “muy flaquita” y que presentaba “varios hematomas”, lo que reforzó la sospecha de maltrato.

Ante ese escenario, el fiscal a cargo del caso, Rafael Zanni, ordenó la detención de Bulacio. El hombre había asegurado que los golpes en el cuerpo de su hija se debieron a accidentes domésticos. Según indicó, la menor se había lastimado mientras jugaba con su hermana y que días antes había sufrido una caída con una bicicleta.

Sin embargo, los resultados preliminares de la autopsia, a los cuales accedió Infobae, determinaron que la causa de muerte fue un “traumatismo en la cabeza, producido por un golpe compatible con la mano”. Con esta información, el fiscal imputó a Bulacio por el delito de “homicidio agravado por el vínculo”.

Una de las hipótesis que investigan es que el ataque se habría producido debido a que el hombre no reconocía a la nena como su hija. Uno de los datos que refuerza esta hipótesis es que la víctima llevaba el apellido materno y no el paterno.

Por otro lado, las autoridades decidieron no aprehender a la madre de la niña, ya que permanece a cargo de otros hijos menores en la vivienda familiar ubicada a varios kilómetros de la ruta.

Las fuentes consultadas por Infobae confirmaron que Bulacio permanecerá detenido mientras se profundizan los peritajes y se analizan los antecedentes familiares para esclarecer el contexto en el que ocurrió la muerte de la menor.

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