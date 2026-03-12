Revelaron detalles macabros del doble femicidio en Chaco: abuso sexual y un hacha, como arma homicida

El acusado fue detenido cerca de las 20:00 horas a unos kilómetros de la escena del crimen (Facebook: DiarioYa)

Los cuerpos sin vida de Juliana Frías, de 37 años, y de su hija de 17 fueron encontrados en el interior de la casa donde vivían en Quitilipi. Estaban tapadas con una frazada y por el hecho detuvieron horas después a la ex pareja de la mujer. Luego del hallazgo, ocurrido el martes, el fiscal brindó más detalles del brutal crimen. "Nos encontramos realmente con un escenario macabro", describió.

Aunque los motivos del doble femicidio aún no fueron determinadas, las autoridades establecieron que, en las horas previas al crimen, ambas mujeres participaron de un festejo de cumpleaños en la vivienda. Durante la reunión, el sospechoso, identificado como D. O., se presentó en el lugar en estado de ebriedad e intentó ingresar, pero no le permitieron.

Tras haber finalizado la celebración, “el sujeto ingresó de forma subrepticia al domicilio y atacó a la mujer de 37 años con el canto de un hacha, provocándole la muerte de manera inmediata”, añadió el Procurador General, Jorge Canteros. El arma homicida fue secuestrado en el lugar y analizado por los forenses.

“Posteriormente, el agresor se dirigió hacia la hija de la víctima” y ejerció violencia sexual contra la adolescente. “Los peritajes indicaron que la menor sufrió abusos tanto vaginales como anales, presuntamente realizados con un objeto romo o elemento mecánico cuya naturaleza exacta aún está bajo análisis pericial”, confirmó Canteros a Diario Norte.

La zona donde se encuentra la casa de las víctimas (Gentileza: Diario Norte)

Por su parte, el titular de la Fiscalía 1 de Sáenz Peña al frente de la causa, César Collado, relató al mismo medio local: “Nos encontramos realmente con un escenario macabro”, afirmó al referirse al ataque ocurrido en la propiedad ubicada en la avenida 25 de Mayo y calle Paraguarí. El fiscal dispuso el traslado del cuerpo de la menor para realizar la autopsia correspondiente y determinar las causas del fallecimiento. “Ayer festejaron el cumpleaños de la señora, hoy las mató”, remarcó el funcionario en la escena del crimen.

Según describió Collado, “el agresor no tiene lesiones de que las otras personas hayan ofrecido resistencia, tampoco hay señal de pelea dentro de la habitación. Los cuerpos estaban tapados, evidentemente se tomó el trabajo después de cometer semejante tropelía de taparlos. No sabemos si él puso el aire a 17 grados centígrados o si ya estaba encendido”, explicó el fiscal.

A su vez, anticipó que este jueves podría contar con mayores precisiones que le permitan avanzar con las actuaciones judiciales y que está previsto tomar declaración de imputado, quien se encuentra detenido por el doble femicidio.

El momento en el que el acusado fue detenido antes de arrojarse a las vías del tren (Facebook: Hugo Matkovich)

El sospechoso fue localizado mientras caminaba entre las rutas 4 y 16, a pocos kilómetros de la escena del crimen. Durante su detención, el hombre habría intentado arrojarse a las vías del tren, pero fue contenido por los efectivos y trasladado para cumplir con los procedimientos de rigor, incluidos la identificación y la revisión médica.

El operativo fue coordinado por el Ministerio de Seguridad de Chaco - a cargo de Hugo Matkovich- y la Jefatura de Policía provincial, bajo la supervisión del subjefe Manuel Victoriano Silva. En el procedimiento, la policía secuestró el teléfono celular del acusado, que fue incorporado a la investigación y será analizado en busca de pruebas.

“Gracias al rápido y eficaz accionar de la Policía del Chaco, fue capturado D. O., señalado como presunto autor del doble femicidio ocurrido en la localidad de Quitilipi”, destacó el titular de Seguridad en redes sociales. Tras indicar que todo fue posible por el operativo de localización, indicó: “Seguimos trabajando con firmeza para que cada delito tenga respuesta y para llevar más seguridad y tranquilidad a los chaqueños”.