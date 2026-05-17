Crimen y Justicia

Condenaron a 9 años de prisión a un exgendarme por organizar el traslado de 161 kilos de cocaína: “Se cruzó de bando”

Carlos Alberto Sorani fue jefe de Inteligencia del Escuadrón 52 de Tartagal y tenía más de 26 años de trayectoria en la fuerza. La Justicia lo consideró coautor de una maniobra para transportar droga en una camioneta con doble fondo. El cargamento estaba valuado en más de $2.800 millones

Guardar
Google icon
Tratagal Condena a Gendarme
La detención del sargento Soriani se llevó a cabo el 25 de mayo de 2025 en la vía pública (https://www.fiscales.gob.ar/)

Carlos Alberto Sorani conocía de cerca las investigaciones por narcotráfico. Durante más de dos décadas integró Gendarmería Nacional y llegó a ocupar un puesto clave en el norte argentino: fue jefe del área de Inteligencia del Escuadrón 52 de Tartagal, en Salta. Esta semana, el Tribunal Oral Federal N°1 de Salta lo condenó a 9 años de prisión por haber organizado el traslado de 161 kilos de cocaína. “Juró luchar contra el crimen y se cruzó de bando”, remarcaron en su alegato las representantes del Ministerio Público Fiscal.

La sentencia fue dictada por unanimidad por las juezas Marta Liliana Snopek, Gabriela Elisa Catalano y María Alejandra Cataldi, que lo consideraron coautor del delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes y por su condición de funcionario público. El debate oral había comenzado en abril.

PUBLICIDAD

El caso se inició el 5 de mayo de 2025, cuando una Ford Ranger fue detenida por personal del Escuadrón 54 de Gendarmería sobre la ruta nacional 34, a la altura de Aguaray. Durante el control, un perro antinarcóticos marcó anomalías en el vehículo. La revisión posterior permitió descubrir un doble fondo oculto en la caja, detrás de los asientos traseros y en el piso: allí había 173 paquetes con 161 kilos de cocaína.

La camioneta era conducida por Oscar Navarro, que viajaba junto a su pareja, Gloria Cardozo. Para la fiscalía, ambos cumplieron el rol de transportistas. La investigación posterior —basada en análisis de teléfonos, informes de geolocalización, impactos de antenas, cámaras de seguridad y tareas de inteligencia— permitió reconstruir una estructura más amplia y ubicó a Sorani como organizador logístico de la maniobra.

PUBLICIDAD

Tratagal Condena a Gendarme
Lo secuestrado estaba valuado en más de 2.824 millones de pesos (https://www.fiscales.gob.ar/)

Según la acusación, el exgendarme no actuó solo. En la causa también fue condenado Alexis Aguirre, cabo primero de Gendarmería y chofer del Grupo Motorizado del Escuadrón 52 de Tartagal; Héctor Horacio Acosta, señalado por haber facilitado un galpón en Salvador Mazza para ocultar la camioneta; y los propios Navarro y Cardozo. Gustavo Ariel Barrios fue señalado como proveedor de la droga y presunto jefe de la organización. De momento, permanece prófugo.

La fiscalía reconstruyó que la maniobra comenzó a tomar forma el 30 de septiembre de 2024, cuando Sorani y Aguirre viajaron a la ciudad de Salta para reunirse con Barrios, que ya se encontraba prófugo por haber incumplido un arresto domiciliario. En ese encuentro, de acuerdo con la acusación, Barrios entregó la Ford Ranger que luego sería usada para el transporte de la cocaína.

El vehículo quedó primero bajo control de Sorani y después de Aguirre. La camioneta incluso fue interceptada en controles previos: en noviembre de 2024, en El Dorado, Misiones, personal de Gendarmería le retuvo la cédula verde a Aguirre porque el rodado no estaba a su nombre; y el 25 de marzo de 2025, en Aguaray, se detectó que ya tenía un doble fondo recientemente acondicionado, aunque en ese momento no llevaba droga.

Después de ese episodio, la Ford Ranger fue escondida en un galpón del barrio Ferroviario de Salvador Mazza. Para la fiscalía, Sorani volvió a intervenir el 25 de abril de 2025, cuando viajó con Barrios hasta Morillo en un Chevrolet Cruze de su propiedad para intentar convencer a Aguirre de hacer el traslado. Ante la negativa del cabo primero, el exjefe de Inteligencia contactó a Navarro para que asumiera esa tarea.

Tratagal Condena a Gendarme
El cargamento tenía una pureza del 58 (https://www.fiscales.gob.ar/)

El día del operativo, siempre según la acusación, Sorani y Aguirre actuaron como apoyo logístico y “coche puntero”. Las cámaras de seguridad permitieron reconstruir que ambos viajaron desde Tartagal hasta Salvador Mazza, retiraron la camioneta del domicilio de Acosta y luego se la entregaron a Navarro, que la mantuvo en su casa hasta iniciar el traslado esa misma noche.

Las comunicaciones también fueron parte central de la prueba. La fiscalía exhibió mensajes entre Sorani y Navarro que, según la acusación, mostraban el seguimiento del transporte. Algunos textos eran enviados y eliminados de inmediato, lo que provocó reclamos del conductor porque no alcanzaba a leerlos. Cuando Navarro dejó de responder, Sorani insistió con llamados y nuevos mensajes: para ese momento, el transportista ya había sido detenido.

En su alegato, las representantes del Ministerio Público Fiscal remarcaron el contraste entre la trayectoria de Sorani y el rol que le atribuyeron en la maniobra. Recordaron que había trabajado durante años en áreas especializadas en la lucha contra el narcotráfico y sostuvieron que “se cruzó de bando”. También señalaron que el cargamento tenía una pureza del 58%, podía producir más de 936 mil dosis y estaba valuado en más de 2.824 millones de pesos.

Al fundamentar la condena, la presidenta del tribunal sostuvo que la defensa no logró desarticular la prueba reunida y calificó como no acreditada la versión de una supuesta conspiración contra el acusado. Otra de las juezas remarcó que, por su condición de integrante de Gendarmería, Sorani debió haber detenido a Barrios en lugar de reunirse y viajar con él.

Por el mismo expediente ya habían recibido condena Navarro, Cardozo, Aguirre y Acosta. Barrios, señalado como proveedor de la droga y presunto jefe de la organización, continúa prófugo.

Temas Relacionados

TartagalGendarmeCocaínaNarcotráficoÚltimas Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estafas: cómo operaba la banda de falsos mecánicos que dejó cinco ciudadanos peruanos detenidos

Los cinco fueron imputados por el delito de “tentativa de estafa en flagrancia”. Uno de ellos ya contaba con una condena a prisión en suspenso por una maniobra similar

Estafas: cómo operaba la banda de falsos mecánicos que dejó cinco ciudadanos peruanos detenidos

Video: robaron una camioneta usando un inhibidor de señal pero fueron perseguidos y terminaron en una zanja

Ocurrió en La Plata. Agentes encubiertos vigilaban la zona en busca de los delincuentes señalados por hechos similares

Video: robaron una camioneta usando un inhibidor de señal pero fueron perseguidos y terminaron en una zanja

Cómo fue la estafa que habría sufrido el diputado libertario cuando compró su primer Tesla en 2025

Manuel Quintar denunció a una concesionaria del partido de Pilar por una operación fallida. El caso ya es investigado por la Justicia. Según el legislador jujeño, pagó 285 mil dólares, pero nunca le entregaron el vehículo. Los detalles

Cómo fue la estafa que habría sufrido el diputado libertario cuando compró su primer Tesla en 2025

Así fue el ataque con una bomba molotov a una sinagoga de La Plata: hay un detenido

El sospechoso tiene 57 años y es vendedor ambulante. Le incautaron armas y otro explosivo. Está acusado de haber arrojado un artefacto tipo molotov contra la sinagoga Beit Jabad. Una cámara de seguridad captó el momento exacto de la ofensiva

Así fue el ataque con una bomba molotov a una sinagoga de La Plata: hay un detenido

“Lo que pasa en Las Vegas...”: el antecedente de la banda de apostadores que captó a futbolistas y a periodistas

La detención de Quique Felman en Estados Unidos reveló la existencia de una organización criminal con base en Argentina dedicada a reclutar jugadores de azar para lavar dinero

“Lo que pasa en Las Vegas...”: el antecedente de la banda de apostadores que captó a futbolistas y a periodistas

DEPORTES

Argentinos Juniors y Belgrano definen el rival de River Plate en la final del Torneo Apertura: formaciones confirmadas

Argentinos Juniors y Belgrano definen el rival de River Plate en la final del Torneo Apertura: formaciones confirmadas

La falla técnica detrás del terrible accidente de Álex Márquez en el MotoGP

Nuevos detalles del robo que sufrió Del Potro en su casa de Tandil: los tesoros de su carrera que se salvaron

El insólito blooper que sufrió Neymar en la caída del Santos: fue sustituido por error y explotó contra los árbitros

La Premier League alcanza el mínimo histórico de entrenadores ingleses en su historia

TELESHOW

Babuchas y tonos ámbar: el guiño de Juana Viale a la moda de otoño en su programa

Babuchas y tonos ámbar: el guiño de Juana Viale a la moda de otoño en su programa

Tini Stoessel se emocionó en su show en Salta al reflexionar sobre el acoso a las mujeres: “Anímense a hablar”

El blooper de Cami Mayan en el gimnasio: la fuerte caída que se volvió viral

Chechu Bonelli celebró el cambio radical que dio en su vida a partir de este fin de semana: “¡Otro triunfo en casa!"

Jimena Barón con Matías Palleiro y su bebé en Suiza: puentes ecológicos, destrezas al aire libre y momentos de risas

INFOBAE AMÉRICA

Alterar la radiación solar para combatir el cambio climático: cómo funciona y qué impacto tendría en la salud

Alterar la radiación solar para combatir el cambio climático: cómo funciona y qué impacto tendría en la salud

La argentina Leila Guerriero ganó el Premio Strega Europeo por una obra sobre la dictadura argentina

Emiratos Árabes Unidos condenó el ataque con drones contra su central nuclear y advirtió sobre una “peligrosa escalada”

Así es el insólito documental donde Eric Cantona se enfrenta a su pasado y sorprende en Cannes

Lo que la IA no puede hacer