Condenaron a 9 años de prisión a un exgendarme por organizar el traslado de 161 kilos de cocaína: “Se cruzó de bando”

La detención del sargento Soriani se llevó a cabo el 25 de mayo de 2025 en la vía pública (https://www.fiscales.gob.ar/)

Carlos Alberto Sorani conocía de cerca las investigaciones por narcotráfico. Durante más de dos décadas integró Gendarmería Nacional y llegó a ocupar un puesto clave en el norte argentino: fue jefe del área de Inteligencia del Escuadrón 52 de Tartagal, en Salta. Esta semana, el Tribunal Oral Federal N°1 de Salta lo condenó a 9 años de prisión por haber organizado el traslado de 161 kilos de cocaína. “Juró luchar contra el crimen y se cruzó de bando”, remarcaron en su alegato las representantes del Ministerio Público Fiscal.

La sentencia fue dictada por unanimidad por las juezas Marta Liliana Snopek, Gabriela Elisa Catalano y María Alejandra Cataldi, que lo consideraron coautor del delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes y por su condición de funcionario público. El debate oral había comenzado en abril.

PUBLICIDAD

El caso se inició el 5 de mayo de 2025, cuando una Ford Ranger fue detenida por personal del Escuadrón 54 de Gendarmería sobre la ruta nacional 34, a la altura de Aguaray. Durante el control, un perro antinarcóticos marcó anomalías en el vehículo. La revisión posterior permitió descubrir un doble fondo oculto en la caja, detrás de los asientos traseros y en el piso: allí había 173 paquetes con 161 kilos de cocaína.

La camioneta era conducida por Oscar Navarro, que viajaba junto a su pareja, Gloria Cardozo. Para la fiscalía, ambos cumplieron el rol de transportistas. La investigación posterior —basada en análisis de teléfonos, informes de geolocalización, impactos de antenas, cámaras de seguridad y tareas de inteligencia— permitió reconstruir una estructura más amplia y ubicó a Sorani como organizador logístico de la maniobra.

PUBLICIDAD

Lo secuestrado estaba valuado en más de 2.824 millones de pesos (https://www.fiscales.gob.ar/)

Según la acusación, el exgendarme no actuó solo. En la causa también fue condenado Alexis Aguirre, cabo primero de Gendarmería y chofer del Grupo Motorizado del Escuadrón 52 de Tartagal; Héctor Horacio Acosta, señalado por haber facilitado un galpón en Salvador Mazza para ocultar la camioneta; y los propios Navarro y Cardozo. Gustavo Ariel Barrios fue señalado como proveedor de la droga y presunto jefe de la organización. De momento, permanece prófugo.

La fiscalía reconstruyó que la maniobra comenzó a tomar forma el 30 de septiembre de 2024, cuando Sorani y Aguirre viajaron a la ciudad de Salta para reunirse con Barrios, que ya se encontraba prófugo por haber incumplido un arresto domiciliario. En ese encuentro, de acuerdo con la acusación, Barrios entregó la Ford Ranger que luego sería usada para el transporte de la cocaína.

PUBLICIDAD

El vehículo quedó primero bajo control de Sorani y después de Aguirre. La camioneta incluso fue interceptada en controles previos: en noviembre de 2024, en El Dorado, Misiones, personal de Gendarmería le retuvo la cédula verde a Aguirre porque el rodado no estaba a su nombre; y el 25 de marzo de 2025, en Aguaray, se detectó que ya tenía un doble fondo recientemente acondicionado, aunque en ese momento no llevaba droga.

Después de ese episodio, la Ford Ranger fue escondida en un galpón del barrio Ferroviario de Salvador Mazza. Para la fiscalía, Sorani volvió a intervenir el 25 de abril de 2025, cuando viajó con Barrios hasta Morillo en un Chevrolet Cruze de su propiedad para intentar convencer a Aguirre de hacer el traslado. Ante la negativa del cabo primero, el exjefe de Inteligencia contactó a Navarro para que asumiera esa tarea.

PUBLICIDAD

El cargamento tenía una pureza del 58 (https://www.fiscales.gob.ar/)

El día del operativo, siempre según la acusación, Sorani y Aguirre actuaron como apoyo logístico y “coche puntero”. Las cámaras de seguridad permitieron reconstruir que ambos viajaron desde Tartagal hasta Salvador Mazza, retiraron la camioneta del domicilio de Acosta y luego se la entregaron a Navarro, que la mantuvo en su casa hasta iniciar el traslado esa misma noche.

Las comunicaciones también fueron parte central de la prueba. La fiscalía exhibió mensajes entre Sorani y Navarro que, según la acusación, mostraban el seguimiento del transporte. Algunos textos eran enviados y eliminados de inmediato, lo que provocó reclamos del conductor porque no alcanzaba a leerlos. Cuando Navarro dejó de responder, Sorani insistió con llamados y nuevos mensajes: para ese momento, el transportista ya había sido detenido.

PUBLICIDAD

En su alegato, las representantes del Ministerio Público Fiscal remarcaron el contraste entre la trayectoria de Sorani y el rol que le atribuyeron en la maniobra. Recordaron que había trabajado durante años en áreas especializadas en la lucha contra el narcotráfico y sostuvieron que “se cruzó de bando”. También señalaron que el cargamento tenía una pureza del 58%, podía producir más de 936 mil dosis y estaba valuado en más de 2.824 millones de pesos.

Al fundamentar la condena, la presidenta del tribunal sostuvo que la defensa no logró desarticular la prueba reunida y calificó como no acreditada la versión de una supuesta conspiración contra el acusado. Otra de las juezas remarcó que, por su condición de integrante de Gendarmería, Sorani debió haber detenido a Barrios en lugar de reunirse y viajar con él.

PUBLICIDAD

Por el mismo expediente ya habían recibido condena Navarro, Cardozo, Aguirre y Acosta. Barrios, señalado como proveedor de la droga y presunto jefe de la organización, continúa prófugo.