Crimen y Justicia

El negocio de la banda de la Triple Frontera que traficó $650 millones en éxtasis y usó a un gendarme de chofer

La Justicia federal de San Martín investiga un caso que revela la nueva ruta argentina de esa droga sintética. Hay dos procesados y dos prófugos con recompensas millonarias

Guardar
Primer plano de dos hombres; a la izquierda, Da Silva con barba oscura y cabello gris; a la derecha, Godoy con barba rubia clara y cabello rapado
Godoy y Da Silva, los prófugos buscados por la Justicia federal de San Martín

Hay dos prófugos en la larga lista de recompensas del Ministerio de Seguridad Nacional. La cartera con base en Recoleta ofrece $5 millones por cabeza para quien delate a Dyonathan Leonardo da Silva y Ernesto Lioenl Godoy, con capturas internacionales pedidas desde el 19 de noviembre del año pasado. El delito: narcotráfico, un movimiento masivo de pastillas de éxtasis, con una causa en su contra a cargo del Juzgado Federal N°2 de San Martín.

Ambos son jugadores curiosos para el negocio:

  • Da Silva tiene 31 años, es oriundo de Oberá, provincia de Misiones. Hijo de un pastor evangélico, según medios de su ciudad, cobró un plan social para acceder a una garrafa de gas en el pasado. Nunca tuvo un empleo en blanco en su vida, siquiera una inscripción en la vieja AFIP.
  • Godoy, de 39 años, es porteño, con un último domicilio registrado en la zona de Congreso. Tuvo más de una decena de empleos en blanco en su vida; hay conocidos supermercados, empresas lácteas, bingos y firmas de logística en la lista.

Los más de mil kilómetros de distancia entre ambos son un punto aquí. Para la jueza Alicia Vence y el secretario Juan Ignacio Furia, los prófugos y su banda representan una nueva ruta para las pastillas de éxtasis en Argentina, que hoy atraviesan un nuevo boom en ventas de la mano del nuevo auge de las fiestas electrónicas en todo el país.

Una mesa con múltiples paquetes rectangulares de color rosa, envueltos en plástico. Debajo, se aprecian los pies de una persona con zapatos negros
Parte de las pastillas incautadas

En la década pasada, las drogas de diseño llegaban por avión, ocultas en encomiendas desde Asia y Europa. El Aeropuerto de Córdoba se convirtió en un punto caliente años atrás. En 2016, un misterioso ciudadano belga cayó en un micro en La Quiaca con 40 mil pastillas de éxtasis.

La banda que investigan Vence y Furia cayó con 18 kilos y medio de comprimidos de alto poder, como las pastillas Royal Salute, altamente buscadas en el mercado dealer. La fuente parece ser otra. El origen de estas pastillas, sospechan los investigadores, es Paraguay y Brasil, la Triple Frontera.

Y en el medio de toda esta historia, que va desde Misiones a San Martín, investigada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, hay un gendarme, usado por los narcos como remisero.

Primero hay que entender al resto del elenco. Hay dos procesados en la causa, que comenzó el 29 de mayo pasado. Se trata de Ruth Engel, de 26 años, y su novio Juan Sandobal, ambos oriundos de Puerto Esperanza, Misiones.

Un gran paquete rectangular de pastillas verdes, envuelto en plástico transparente y una capa oscura, con una rotura que expone el contenido
El lote fue valuado en $400 millones

Precisamente, Puerto Esperanza es la zona cero del caso. Desde allí, se despachó en un conocido expreso de micros una encomienda vinculada a Engel y Sandobal. La remitente, en los papeles, era una mujer formoseña. La destinataria tiene 25 años.

El DNI provisto en el expreso coincide con el nombre. La destinataria, que cobra planes sociales, tiene un domicilio en Corrientes y más de un millón de pesos en deudas con billeteras virtuales. La dirección final para ese paquete, sin embargo, era una casa en la calle Moreno, zona de San Martín. Así, el camión salió a Buenos Aires, vía Entre Ríos.

“El 29 de mayo de 2025, se procedió al hallazgo de dichos estupefacientes, por parte del personal del Escuadrón IV Concordia de la GNA, en el puesto de control ubicado a la altura del kilómetro 240 de la Ruta Nacional N°14, que procedió a inspeccionar el vehículo de transporte de cargas", asegura un documento de la causa.

Un perro de Gendarmería olfateó la carga. Allí se encontraron las pastillas. El lote fue valuado por los investigadores en $650 millones de pesos, o 450 mil dólares, a precio minorista de dealer de Telegram.

Un perro de Gendarmería olfatea la carga de la banda de Da Silva y Godoy en Concordia, Entre Ríos

Los datos que se usaron para registrar la encomienda, a simple vista, eran sospechosos. El nombre de la remitente no coincidía con el número de DNI aportado. Los testimonios en la oficina del expreso hicieron el resto: los empleados señalaron a Engel y a su novio.

Engel se regaló desde el comienzo: su firma era casi idéntica a la empleada en el despacho del envío, aunque las pericias caligráficas fueron inconcluyentes. Ruth y su novio terminaron bajo prisión preventiva, con un embargo de $15 millones cada uno.

El gendarme, por su parte, esperaba en la otra punta.

Servicio de paquetería

El gendarme, un hombre de 37 años, vecino de San Miguel y nacido en Misiones, trabaja en la fuerza hasta hoy. Como muchos otros agentes federales, había decidido conducir como chofer de aplicación para suplementar sus ingresos. Su misión, básicamente, era retirar el paquete de 18 kilos de droga.

“Sandobal fue quien coordinó con el gendarme la entrega final de la encomienda a un tercero”, asegura un documento de la causa. El propio efectivo lo blanqueó en su declaración indagatoria. “Mencionó que conocía a Sandobal desde el año 2010, que tenían una relación de amistad y que solían comunicarse por teléfono, a través de WhatsApp”, continúa el documento.

“Relató que, al saber que en el mes corriente no iba a cobrar un suplemento salarial de aproximadamente $700.000, y en virtud de ser el único sostén económico de su familia, decidió descargar la aplicación Uber para generar ingresos adicionales durante sus vacaciones de invierno”, sigue el fallo.

A pesar del valor de la droga, Sandobal le ofreció $50 mil pesos por el trámite. Le dijo que se trataba de una caja de perfumes. Así, el gendarme se presentó en la sucursal del expreso en San Martín. Allí, lo esperaba la PSA para detenerlo. Lejos de correr, colaboró con el procedimiento.

Terminó procesado con prisión preventiva, al ser considerado -en principio- “autor mediato del delito de transporte de estupefacientes agravado por haber sido cometido por un funcionario público”. Sin embargo, la jueza Vence le dictó la falta de mérito en diciembre del año pasado. Su colaboración fue la clave. No solo entregó su teléfono desbloqueado: también dio los datos de Sandoval.

Dyonathan y la fábrica de pastillas

Después, están los prófugos, conectados al circuito de fiestas electrónicas en Misiones. Da Silva, por ejemplo, es vinculado al envío de los 18 kilos a través del IMEI de su teléfono, que corresponde al número registrado para la recepción de la encomienda.

Ese mismo IMEI, por ejemplo, se vinculó a otra línea, que fue empleada para la importación de una máquina para fabricar pastillas desde Hong Kong, una posible marca de la ambición de la banda.

La PSA lo filmó junto a Godoy en CABA a fines de agosto, mientras subía a una camioneta: la jueza Vence y el secretario Furia detectaron múltiples movimientos migratorios hacia Brasil. Sin embargo, elude a la Justicia hasta hoy.

La pista de la Triple Frontera se fortalece aquí. Ambos se movían en una camioneta con patente paraguaya, la misma que se usó para retirar la máquina en un courier privado. De Brasil o de Paraguay, precisamente, vendría la droga de la banda.

Temas Relacionados

ExtasisSan MartínJueza Alicia VenceNarcotráficoúltimas noticias

Últimas Noticias

Dos personas dejaron dos mochilas con más de 25 kilos de cocaína y escaparon en Tucumán: la droga fue incautada por la policía

El procedimiento se realizó en el marco del Operativo Lapacho y contó con la intervención del Juzgado Federal, que ordenó el secuestro de los estupefacientes para su análisis

Dos personas dejaron dos mochilas con más de 25 kilos de cocaína y escaparon en Tucumán: la droga fue incautada por la policía

Asaltaron al cantante Ponte Perro en Ituzaingó, tomaron de rehén a una mujer y hubo un tiroteo: un delincuente muerto

La feroz secuencia se produjo este viernes. Las víctimas resultaron ilesas y hay dos detenidos

Asaltaron al cantante Ponte Perro en Ituzaingó, tomaron de rehén a una mujer y hubo un tiroteo: un delincuente muerto

Brutal robo en Ramos Mejía: la golpearon, la tiraron al piso y la arrastraron de los pelos para sacarle el auto

Ocurrió durante el mediodía del jueves, cuando la víctima llegaba a la casa de una amiga. Horas más tarde, a cinco cuadras de allí, otro grupo de delincuentes asaltó a una mujer en la vía pública

Brutal robo en Ramos Mejía: la golpearon, la tiraron al piso y la arrastraron de los pelos para sacarle el auto

Un bebé de un año murió tras atragantarse con una uña postiza en Los Polvorines

La Justicia investiga el hecho. La madre del menor denunció que la familia paterna intentó impedirle participar del velatorio y que el entierro se realizó sin su presencia

Un bebé de un año murió tras atragantarse con una uña postiza en Los Polvorines

Maltrato infantil: el insólito relato del padre del chico atado en una villa de La Matanza

El sospechoso, que estuvo prófugo una semana, fue capturado por la Policía Bonaerense luego de que el video del tormento de su hijo de tres años se volviera viral. El caso está en manos de la fiscal Lorena Pecorelli

Maltrato infantil: el insólito relato del padre del chico atado en una villa de La Matanza
DEPORTES
Antes de la clasificación, Franco Colapinto no encontró el ritmo y quedó 17° en la última práctica del Gran Premio de Japón

Antes de la clasificación, Franco Colapinto no encontró el ritmo y quedó 17° en la última práctica del Gran Premio de Japón

Racing debutará en la Copa Argentina ante San Martín de Formosa: hora, TV y formaciones

La contundente sentencia de Lionel Scaloni tras el amistoso de Argentina ante Mauritania: “El equipo no estuvo en ningún momento bien”

El gol de Mauritania en la última jugada que perjudicó al Dibu Martínez en su carrera por alcanzar el récord que lo obsesiona

El mensaje de Enzo Fernández a Joaquín Panichelli tras la lesión que lo dejó afuera del Mundial: “Estamos golpeados”

TELESHOW
El enigmático comunicado de Santiago del Moro que promete revolucionar la casa de Gran Hermano: “La puerta se abre”

El enigmático comunicado de Santiago del Moro que promete revolucionar la casa de Gran Hermano: “La puerta se abre”

La tajante postura de Sofía La Reini Gonet sobre los mandatos de belleza: “Yo no me depilo”

La reacción de Eugenia Ruiz, exparticipante de Gran Hermano, tras la detención de su hermano por violencia de género

Sofía Aldrey, la ex de Fede Bal, confirmó su embarazo y contó cómo atraviesa esta nueva etapa: “Paris con mami y bebito”

Emiliano Brancciari, de No Te Va Gustar, reveló cuál es su sueño más grande: “Queremos tocar en Japón”

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump aseguró que “Cuba será la siguiente” una vez que finalice el conflicto en Medio Oriente

Donald Trump aseguró que “Cuba será la siguiente” una vez que finalice el conflicto en Medio Oriente

Cómo influyó Borges en ‘El Eternauta’ y viceversa: una sorprendente conexión literaria

Kim Gordon ataca el capitalismo tecnológico con un sonido que la desmarca del rock alternativo

Un Russell Crowe escalofriante descuella en “Nuremberg”, una película imperfecta pero esencial

Panamá eliminará 26 mil sociedades este 31 de marzo