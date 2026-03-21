Dictaron prisión preventiva para el quinto acusado de los ataques con bombas molotov frente al Congreso

El quinto sospechoso detenido por agentes de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires

El Juzgado Penal Contravencional y de Falta N°6 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del juez Gonzalo Rúa, dictó la prisión preventiva contra el quinto acusado de los ataques con bombas molotov frente al Congreso Nacional durante las protestas del 11 de febrero pasado cuando se debatía la reforma laboral. Se trata de un hombre que fue detenido en las últimas horas en el partido de General Rodríguez tras una investigación llevada adelante por la Unidad Fiscal de Flagrancia Este de la Capital Federal.

Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, la medida fue solicitada por la Fiscalía tras considerar que existía peligro de fuga y entorpecimiento del proceso, debido a que el imputado cuenta con una condena previa por robo y adoptó medidas para obstaculizar su identificación, como el uso de un casco y una máscara en el momento de los hechos.

Además, permaneció en la clandestinidad tras el ataque, lo que reforzó los fundamentos de la solicitud, de acuerdo al requerimiento presentado por la Fiscalía. Los delitos atribuidos están previstos en el artículo 189 bis del Código Penal (fabricación y tenencia de explosivos, con penas de hasta 15 años), artículo 211 (intimidación pública, hasta seis años) y artículos 237 y 238 (atentado contra la autoridad agravado, hasta dos años de prisión).

Según las fuentes judiciales consultadas por este medio, el hombre fue detenido en la localidad bonaerense de General Rodríguez. Al momento del arresto, llevaba una mochila que contenía un bidón de líquido combustible, prendas de ropa que habría utilizado durante los ataques, dos teléfonos celulares y numerosos panfletos políticos.

Posteriormente, se procedió al allanamiento de su domicilio, donde se secuestraron varios bidones con líquido inflamable, dispositivos electrónicos de almacenamiento, parte de la vestimenta empleada en los hechos, un casco, carteles usados en las marchas y computadoras.

La detención fue el resultado de una investigación encabezada por los auxiliares fiscales Malena Mercuriali y Mariano Camblong de la Unidad Fiscal de Flagrancia Este, bajo la coordinación del fiscal Federico Tropea.

El arresto se concretó tras identificar al sospechoso mediante la comparación de imágenes de fuentes abiertas, cámaras del Centro de Monitoreo Urbano de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y grabaciones de medios televisivos.

El análisis, realizado por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ)y la División Individualización Criminal de la Policía Federal Argentina (PFA), determinó una coincidencia de identidad superior al 96 por ciento.

Objetos incautados al detenido por arrojar bombas molotov frente al Congreso, que incluyen una computadora, memorias USB, un celular y botellas de alcohol y aguarrás.

Con este arresto suman cinco detenidos imputados por la fabricación, tenencia y uso de material explosivo e inflamable, intimidación pública y atentado agravado contra la autoridad.

El sospechoso, según las fuentes, habría actuado junto a un grupo organizado, en el que cada miembro cumplía un rol específico en la logística, ejecución y encubrimiento de los ataques. El resto de los integrantes está siendo buscado activamente por las investigadores.

Las detenciones se enmarcan en la investigación por los ataques con bombas molotov contra Gendarmería Nacional y Policía Federal Argentina, ocurridos frente al Congreso, en una jornada de protestas y disturbios.

El Ministerio de Seguridad Nacional había identificado inicialmente a 17 sospechosos por los disturbios y ataques con artefactos incendiarios. Dos de ellos ya habían sido arrestados por la Policía de la Ciudad en operativos realizados en diferentes barrios de CABA.