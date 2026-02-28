Protestaba en el Congreso y lo detuvieron por el ataque con bombas molotov del 11 de febrero

Se trata del cuarto aprehendido por lanzar bombas molotov el pasado 11 de febrero

En una jornada marcada por fuertes tensiones en las inmediaciones del Congreso de la Nación, la Policía de la Ciudad detuvo a un hombre de 39 años domiciliado en Vicente López, identificado como uno de los participantes en el grupo que arrojó bombas molotov durante las protestas del miércoles 11 de febrero.

El arresto se concretó durante el transcurso de una nueva manifestación frente al Congreso por el debate del nuevo Régimen Penal Juvenil y la reforma laboral, tras cotejar imágenes de las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano con registros actuales de la zona. La aprehensión tuvo lugar en la intersección de Lavalle y Callao, luego de que los operadores confirmaran su identidad.

El seguimiento a través de cámaras permitió a los agentes de seguridad establecer la presencia y la participación activa del sospechoso en los incidentes. El hombre se encontraba formando parte de las protestas de este viernes en pleno centro porteño cuando fue interceptado.

Se trata de la cuarta persona que fue aprehendida por arrojar bombas molotov durante la manifestación del pasado 11 de febrero.

Días atrás, la Policía Federal Argentina (PFA) llevó adelante un operativo clave en la localidad bonaerense de Avellaneda, donde detuvo al principal señalado por el lanzamiento de artefactos incendiarios contra las fuerzas de seguridad en las afueras del Congreso.

El procedimiento, coordinado por la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA, se realizó al término de un torneo amateur de boxeo, lo que sorprendió a los presentes y derivó en la detención del sujeto, presentado como Milton I. Tolomeo, de 39 años. Voceros del Ministerio de Seguridad Nacional lo identificaron como “el anarquista de la molotov”, en referencia a su presunta vinculación directa con los disturbios.

El material audiovisual permitió a los investigadores reconstruir la secuencia de los hechos y vincular al detenido con la agresión contra personal de las fuerzas federales. La detención, ejecutada por la división Delitos contra la Salud Pública de la PFA, se realizó en la vía pública en territorio bonaerense. Fue el tercer atrapado vinculado al hecho, otros dos habían sido arrestados previamente.

Por orden del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº6 de la Ciudad, a cargo de Gonzalo Rua, se procedió a allanar el domicilio de Tolomeo ubicado en el barrio porteño de Caballito, sobre la avenida Directorio al 600. En el marco de ese procedimiento, el propio detenido entregó la llave de su vivienda.

Los efectivos policiales secuestraron en la residencia ropa similar a la utilizada en el ataque, un bidón de cinco litros con combustible, otro recipiente con alcohol, guantes térmicos, dispositivos electrónicos y diverso material relacionado con agrupaciones de ideología anarquista. La Unidad Fiscal de Flagrancia Este porteña interviene en la investigación.

El Ministerio de Seguridad Nacional había identificado inicialmente a 17 sospechosos por los disturbios y ataques con artefactos incendiarios. Dos de ellos ya habían sido arrestados por la Policía de la Ciudad en operativos realizados en diferentes barrios de CABA.

El primer arresto se efectuó en la calle Luis María Campos al 1300, en el barrio de Palermo, cuando personal de la Comisaría Vecinal 14B halló a un hombre dormido dentro de un cajero automático. Al intentar identificarlo, el sospechoso reaccionó de forma agresiva, lo que motivó su detención.

La ausencia de documentación llevó a la fiscalía a solicitar la intervención del Departamento de Reconocimiento Antroposcométrico de la Superintendencia de Policía Científica, que confirmó la identidad como Néstor Gabriel Barrera, argentino de 31 años con antecedentes por robo.

El segundo detenido corresponde a Matías Enzo Roldán, apodado “Tucumano”, quien cuenta con varios antecedentes por delitos contra la propiedad. La Policía de la Ciudad lo localizó en Montevideo al 300, en el área de influencia de la Comisaría Vecinal 1B. El reconocimiento fue posible por la presencia de un tatuaje distintivo.