Brutal asesinato en Paraná: un cuidacoches mató a la actual pareja de su ex tras una discusión

El presunto homicida de 32 años queda bajo custodia tras crimen en la vía pública (Fuente: El Once)

Un cuidacoches fue detenido en Paraná tras asesinar de una puñalada a la pareja actual de su exnovia. Las autoridades policiales continúan la investigación para esclarecer las circunstancias exactas y determinar los cargos que enfrentará el detenido.

Tras un enfrentamiento físico, el agresor atacó a la víctima y actual pareja de su ex, acabando con su vida. Según comentaron las fuentes policiales a ElOnce, la víctima fue identificada como Luis Alberto Padilla quien falleció por una puñalada en el corazón el viernes a las 11.30 en Paraná, Entre Ríos.

Por el crimen fue detenido Maximiliano Jorge Alejandro Lederhos, quien trabajaba como cuidacoches y era el ex pareja de la mujer que acompañaba a la víctima, según confirmó la subjefa de la División de Operaciones de la Departamental policial Paraná, Cecilia Galiano.

Cecilia Galiano confirmó: “A las 11.30 de este viernes se recibieron varios llamados al 911 que daban cuenta de una persona lesionada a la altura del pecho, y se encontraba en las inmediaciones a avenida Laurencena y calle Dorrego”.

Lugar donde trascurrieron los hechos

La policía informó que el homicida, de 32 años, fue aprehendido luego de que personal de videovigilancia rastreara su recorrido por cámaras de seguridad, hasta localizarlo en calles Garay y Buenos Aires. Por otro lado, la víctima fue hallada en la vía pública, con una navaja incrustada en el pecho e inmediatamente fue trasladado al hospital San Martín, donde falleció pese a ser operado.

El origen del altercado, de acuerdo con lo relatado por la subjefa, fue una pelea entre la mujer y Lederhos. El comisario explicó el episodio y relató: “En principio, hubo una discusión entre la mujer y su ex pareja (Lederhos) cuando se hizo presente la actual pareja (Padilla), se tomaron a golpes de puño y posterior a eso la víctima sufrió una herida mortal”.

Lederhos quedó alojado en Alcaidía de Tribunales y está a disposición de la fiscalía de Delitos Complejos, con intervención de Valeria Vilchez. Las autoridades confirmaron que el detenido tiene antecedentes penales y reside en el barrio El Morro. “Tiene antecedentes por robo, hurto y riñas callejeras, pero también registra denuncias previas por violencia de género”, explicó Galiano.

Las autoridades explican que la víctima falleció en el hospital después de recibir una lesión letal (Fuente: Uno Entre Ríos)

Caso similar

Cristian Eleazar Gómez Núñez fue asesinado por el ex de su novia en Florencio Varela. El ataque, perpetrado por Néstor Sebastián Cabañas, tuvo lugar cuando el acusado citó a la víctima, supuestamente para aclarar asuntos relacionados con el hijo que este comparte con su ex. El hecho sucedió a fines del año pasado y los familiares siguen buscando visibilización.

Amigos, vecinos y familiares de la víctima afirman que se trató de una emboscada: según detalló la madre de Gómez Núñez a Prensa Obrera, el hijo del agresor presenció días antes a su padre afilar el machete con el que luego cometió el homicidio. Esto para la familia, refuerza el carácter premeditado del crimen.

El asesino, que ejerce como guía de caza (un dato que, según remarcaron allegados, lo convierte en una persona experta en el uso de armas), atacó a Gómez Núñez con un machete y le produjo heridas mortales en el corazón y el rostro, con desprendimiento de tejido, de acuerdo con el relato de los testimonios.

Actualmente, la causa está caratulada como homicidio simple. Sin embargo, la familia reclama que sea encuadrada como homicidio transversal o “femicidio vinculado”. Este pedido se debe a las repetidas denuncias por violencia de género que realizó la expareja de Cabañas. Esta figura considera la motivación de causar daño a una mujer mediante el asesinato de una persona cercana, y su reconocimiento habilitaría una pena mucho mayor.

La persistencia de casos de extrema violencia en contextos de género, aun mediando denuncias previas y pedidos de protección, pone en cuestión la eficacia del sistema estatal argentino para garantizar la seguridad y el acceso efectivo a la justicia para las víctimas y sus entornos.