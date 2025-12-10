Crimen y Justicia

Brutal crimen en Florencio Varela: citó en su casa al novio de su ex y lo mató con un machete casero

N.S.C. (31), el presunto asesino de Cristian Eleazar Gómez Núñez (32), fue aprehendido e imputado por homicidio simple. En diálogo con Infobae, la madre de la víctima contó detalles de la pesadilla que vivió su hijo antes de su trágica muerte

N.S.C. y Cristian Eleazar Gómez
N.S.C. y Cristian Eleazar Gómez Núñez.

Los celos que sentía N.S.C., de 31 años, por el presente sentimental que atravesaba su ex pareja derivaron en un trágico desenlace: citó al actual novio de la mujer, madre de su hijo, a su casa y, tras una intensa discusión lo asesinó con un machete que él mismo había elaborado. Una supuesta agresión al menor fue el presunto móvil que encendió la pelea.

La hermana de Cristian Eleazar Gómez Núñez (32), la víctima, alertó a la Policía y personal de Comisaría 4a de Bosques, en Florencio Varela, detuvo al sospechoso.

N.S.C. no intentó fugarse de la escena, donde también estaba su hijo. Por el contrario, justificó el crimen: “Nadie le pega a mi hijo”, gritaba al momento de su aprehensión, según confiaron fuentes del caso a Infobae.

Pero el encuentro entre N.S.C. y Gómez Núñez acarrea un calvario que incluyó peleas, insultos, reclamos y amenazas.

En diálogo con este medio, Georgina, madre de Cristian, contó que su hijo estaba en una relación con una chica que tiene dos niños, estaban felices y a punto de mudarse juntos. Ante ese escenario, N.S.C. supo que la pareja había conseguido “una casita” en un barrio privado de la zona, lo cual lo enfureció.

La última despedida a Cristian
La última despedida a Cristian será este miércoles 10 de diciembre en una sala velatoria de Florencio Varela

“Entonces inventó que mi hijo le había pegado al nene, que tienen ellos y le decía a ella ‘¿cómo permitís que tu macho le pegue?’, ‘que esto no se va a quedar asi’. La hostigaba por teléfono y después quiso hablar con mi hijo para que vaya a dar la cara. Pero la novia le dijo que no tenía que ir y que debía devolver al nene, que decía no lo llevaba porque no tenía cómo", detalló la mamá de Cristian.

Con evidente angustia, Georgina aseguró que el crimen de su hijo fue “premeditado”, y que N.S.C. le insistía a través de mensajes de WhatsApp para que vaya a su casa, con el supuesto objetivo de hablar sobre la presunta agresión a su hijo. “A., el nene de 5 años, estaba con él y, mientras afilaba cuchillos, le decía ‘esto es un juego. Acá le voy a cortar la panza’ (en referencia a Cristian)”, subrayó.

“Al final, mi hijo le dice a su hermana que lo acompañe a lo de N.S.C. y fueron en un DiDi. Discutieron, él se enfureció y lo mató frente a mi hija con un machete cortado a la mitad y afilado”, lamentó Georgina.

Cristian murió en el acto como consecuencia de las dos puñaladas letales que sufrió en la zona del tórax y a la altura del corazón.

En el lugar, los investigadores secuestraron los teléfonos celulares del presunto homicida y de la víctima, que se espera sean peritados el próximo 19 de diciembre.

En cuanto al menor, el examen médico solicitado por el fiscal Federico Pagliuca, titular de la UFI N° 5 Descentralizada de Florencio Varela, Departamento Judicial Quilmes, arrojó que no tiene lesiones.

Ahora, mientras aguarda el resultado del análisis de cámaras de seguridad y el hallazgo del arma del crimen, el fiscal Pagliuca solicitó al juez Adrián Marcelo Villagra, titular del Juzgado de Garantías N° 8 departamental el cambio de aprehensión a detención del imputado por homicidio simple.

