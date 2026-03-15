“Le mandás esta denuncia y lo asustás”: el negocio de extorsiones del policía condenado por proteger a narcos

Bigeon en los chats del narco "Andresito" Gómez

Hugo Antonio Bigeon, oficial inspector de la Policía Bonaerense, fue condenado a tres años y medio de prisión tras pactar un juicio abreviado el 27 de febrero pasado en el Tribunal Federal N°4 de San Martín. La acusación en su contra: proteger a “Andresito” Gómez y Jacqueline “La Colo” Ferreyra, dos narcos de la villa La Cárcova de José León Suárez, jurisdicción de San Martín.

El teléfono de Gómez, que terminó condenado a seis años de cárcel junto a Ferreyra en octubre de 2023, reveló la pista de Bigeon, apodado “El Pelado” o “Plata o Plomo”, según su perfil de Facebook.

Así, comenzó una investigación en su contra a cargo del Juzgado Federal N°2 de Alicia Vence y el secretario Juan Ignacio Furia, los mismos que encarcelaron a Gómez y su cómplice. La causa cobró ribetes insólitos, un vórtice de dealers y policías quebrados.

Al ser indagado, Bigeon aseguró ser inocente, a pesar de que pactó un juicio abreviado, lo que implica aceptar su culpa. También, admitió un encuentro con Gómez, porque, supuestamente, el narco lo acusaba de robarle droga y pretendía zanjar el tema.

"Yo mando a los narcos pesados a robar": chat de julio de 2023

Gómez también lo señaló en otra de las conversaciones en su teléfono por supuestamente trabajar para “El Gordo Pey”, otro transa de la zona. La imputación del Juzgado Federal N°2 de San Martín incluyó a otro policía de la Bonaerense, Marcelo Alberto Dománico, con rango de capitán, que estaba complicado por una serie de chats. Dománico murió de un infarto en enero último, antes de que el caso llegara a condena.

Fuentes del expediente afirman que Bigeon intentó descartar su teléfono celular cuando la PFA llegó a su casa para arrestarlo. Ensayó una excusa rápida: creyó que el allanamiento era un intento de robo.

Ese teléfono fue incautado y luego peritado. El análisis reveló un presunto negocio casi tan obsceno como el de la droga, una trama de extorsiones idéntica a la que sufrió Andrés Gómez, el soldado que se quitó la vida de un tiro de su fusil en la Quinta de Olivos

Ese teléfono parecía ser una vida paralela para el entonces policía. Se hacía llamar “Ferreira” en aquella cadena de extorsiones. El peritaje reveló mensajes desde el 4 hasta el 7 de julio de 2023. “Yo mando a los narcos pesados a robar. Y de lo que queda le voy a cobrar la mitad de valor para nosotros”, le dijo a un interlocutor, su supuesto socio en los aprietes.

Al día siguiente, su interlocutor le habló de un “camión de manzanas”, a un precio de 3500 dólares por unidad, sin duda la fruta más cara del mundo. “Vos ofrecé 3000 y arreglá por 3500″, le ordenó.

Bigeon, en foto de sus redes sociales

Al día siguiente, el tal “Ferreira” le envió al hombre del otro lado de la línea un texto. Parecía un informe policial. Era el aviso de una supuesta causa penal radicada en la provincia de Buenos Aires. El presunto imputado era un policía de la provincia de Santa Fe. El oficial existe: Infobae pudo constatar que es un efectivo de 43 años con domicilio en la capital provincial.

El mensaje alertaba de un falso allanamiento de PFA, la misma fuerza que luego arrestaría a Bigeon.

“Ferreira” luego advirtió a su compañero: “Cuando caiga, reenviale esto. SE VA A DESCOMPONER DE LOS NERVIOS Y TE VA A ENTREGAR EL CULO. Decile que tu jefe es Ferreira. Después lo llamo yo”.

"Se va a descomponer de los nervios": el speech hallado en el teléfono de Bigeon

La conversación continuó al día siguiente. El hombre del otro lado le pidió que le prepare “el PDF”. “Ferreira”, al contestar, solicitó “capturas de pantalla del Facebook del chabón”.

“Le mandás esta denuncia y lo asustás, si no pone la moneda, vas a informar a la Fiscalía... La denuncia es con fecha de mañana a la mañana, así que mañana hacelo”, siguió. Un segundo PDF ya había sido preparado, para presionar aún más a la supuesta víctima.

Luego, pasaron a un segundo blanco, un veterinario de Esperanza, Santa Fe. “A este, si te atiende, pedile tres millones”, dijo el interlocutor. También solicitó el mismo precio para el policía de Santa Fe capital. “Arreglá por dos y medio”, se conformó segundos después.

La charla regresó del apriete a las “manzanas” poco después. Allí, se mencionó a un hombre de la Villa Hidalgo, una posible entrega.