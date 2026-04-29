Sociedad

Día del Animal en Argentina: ¿por qué se celebra el 29 de abril?

Mientras que en muchos países del mundo se celebra el 4 de octubre, Argentina resalta su propio origen al honrar a Ignacio Lucas Albarracín, impulsor de las primeras leyes de defensa animal

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Ilustración de caricatura de un gato atigrado con cinco perros de diversas razas y colores durmiendo juntos apilados en una cama.
Refugios y organizaciones suelen realizar campañas de concientización durante la jornada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada Día del Animal en Argentina es motivo de homenaje y reflexión. El país lo conmemora el 29 de abril en recuerdo de Ignacio Lucas Albarracín, impulsor de las primeras leyes de defensa animal y figura clave en la historia nacional. Aunque gran parte del mundo celebra la efeméride el 4 de octubre, la tradición argentina se distingue por su origen y significado particulares.

El Día del Animal se celebra cada 29 de abril en memoria de Albarracín, abogado y presidente de la Sociedad Protectora de Animales, quien fue parte fundamental en la creación de la primera ley para la protección animal del país.

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A nivel internacional, la conmemoración habitual es el 4 de octubre, en coincidencia con San Francisco de Asís, patrono de los animales. Esta diferencia de fechas destaca el reconocimiento específico de la historia y el activismo local.

Un golden retriever dorado duerme sobre las piernas de una persona que lee un libro en la cama, con almohadas blancas y una ventana de fondo.
La ley pionera de protección animal en Argentina fue promulgada en 1891. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué se celebra el Día del Animal el 29 de abril en Argentina

La fecha tiene como propósito generar conciencia sobre la protección animal y es una jornada en la que refugios y escuelas suelen realizar campañas y proyectos temáticos.

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Medios explican que el objetivo de la efeméride es promover el respeto hacia los animales y fomentar la tenencia responsable. La elección del día representa una oportunidad para reflexionar, apoyar refugios y rechazar el maltrato en todos los ámbitos.

Gato atigrado de pelo largo con ojos cerrados, frotándose contra la pierna de una persona con jeans azules. La escena está en un salón con luz solar directa.
El activismo local inspiró movimientos internacionales de defensa animal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El origen de la fecha

El 29 de abril fue elegido en relación con la muerte de Albarracín, informa el medio. La iniciativa buscó honrar su trabajo pionero en defensa de los animales y su dedicación como presidente de la Sociedad Protectora de Animales.

Hay versiones que sostienen que Albarracín habría propuesto él mismo la fecha para celebrar el vínculo entre las personas y los animales. La promulgación de la Ley Nacional de Protección de Animales N.º 2.786, el 25 de julio de 1891, fue considerada un hito legal para Argentina.

Vista de un perro bóxer atigrado con orejas caídas, apoyando su pata en el muslo de su dueña, ambos en un sofá. El perro mira fijamente.
El homenaje nacional destaca la importancia de prevenir el maltrato en todos los ámbitos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quién fue Ignacio Lucas Albarracín

Ignacio Lucas Albarracín nació en 1850 y fue un abogado cordobés que dedicó su carrera a la protección animal. Fundó la Sociedad Argentina Protectora de Animales en 1879 y más tarde asumió la presidencia.

Desde ese rol, lideró campañas contra las riñas de gallos, corridas de toros y el tiro a la paloma. Su principal aporte fue la promoción de la Ley Nacional de Protección de Animales, que otorgó protección jurídica inédita en el país.

El ejemplo de Albarracín trascendió fronteras e inspiró la formación de movimientos internacionales y la toma de la ley argentina como antecedente para la defensa animal en otros países.

Un perro Weimaraner gris sentado entre las piernas de una persona con correa. El perro lleva collar y placa. Fondo de pared de ladrillos y suelo adoquinado.
La fecha argentina se diferencia de la celebración global del 4 de octubre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo se celebra el Día del Animal en el resto del mundo

En el ámbito internacional, la mayoría de los países celebra el Día del Animal el 4 de octubre. Esta fecha fue oficializada en 1929 por la Organización Mundial de Protección Animal, durante un congreso en Viena.

La elección se asocia a San Francisco de Asís, considerado símbolo de amor hacia los animales. En 1980, el papa Juan Pablo II lo declaró patrono de los animales y de los ecologistas, lo que amplió el alcance mundial de la conmemoración.

Las celebraciones internacionales incluyen bendiciones de mascotas y actividades institucionales, reflejando la diversidad de la tradición y la relevancia creciente del movimiento global por los derechos animales.

Un gatito atigrado naranja y blanco está acostado de lado sobre una manta gris esponjosa dentro de un transportador, mirando hacia arriba con las patitas delanteras extendidas.
La conciencia pública sobre los derechos de los animales crece cada año en Argentina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La conciencia sobre el bienestar animal ha ganado relevancia en la agenda pública mundial, destacan medios como The Guardian.

En los últimos años, numerosas organizaciones internacionales han impulsado campañas educativas, legislaciones más estrictas y acciones coordinadas para erradicar el abandono y el maltrato, mostrando la preocupación creciente por el trato ético hacia los animales en diferentes regiones.

El legado argentino, impulsado por Albarracín y plasmado en normativas pioneras, contribuyó a la inspiración de organismos internacionales y al desarrollo de políticas de protección animal en todo el mundo.

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