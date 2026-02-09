Crimen y Justicia

“El pibe se borró”: las llamadas al soldado antes de su muerte en la Quinta de Olivos y las escuchas a la banda

La investigación para detener a los sospechosos detrás del suicidio de Rodrigo Gómez incluyó 55 días de intervenciones a ocho líneas que revelaron un macabro negocio regenteado desde el penal de Magdalena

Guardar
Iara Cosentino, Mauricio Duarte Areco
Iara Cosentino, Mauricio Duarte Areco y Karen Cufré, tres detenidos del caso

El teléfono celular de Rodrigo Andrés Gómez, el soldado voluntario formoseño que se quitó la vida el 16 de diciembre pasado en la Quinta de Olivos, fue la zona cero para descubrir a la banda de estafadores detrás de su muerte.

La investigación, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado y la División Homicidios de la PFA, terminó este lunes con el arresto de siete sospechosos, acusados de estafar a Gómez con un elaborado engaño tras atraerlo con un falso perfil en la app de citas Evermatch.

Según la causa, los estafadores lo convencieron de que intentaba entablar una relación con una menor de edad. Poco después, fue contactado por la falsa madre de la chica, así como por un ficticio policía de la Ciudad. Poco después, comenzaron las extorsiones.

El análisis del celular de Gómez llevó a los sospechosos, encabezados por Tomás Francavilla y Mauricio Duarte Areco, ambos condenados por robo y compañeros de celda en la Unidad N°36 de Magdalena, con una red de cómplices en la zona oeste del conurbano.

La pericia al teléfono también sacó a la luz una serie de llamados y mensajes de WhatsApp entre Gómez y la banda, que comenzaron, al menos, el 15 de diciembre a las 12 y terminaron ese mismo día a las 18:38. Luego, ese análisis derivó en 55 días de escuchas telefónicas, enfocadas en ocho líneas diferentes.

Rodrigo Gómez, la víctima
Rodrigo Gómez, la víctima

Las llamadas y los pagos antes de la muerte

Un llamado realizado el 15 de diciembre a las 17:24 duró poco más de 10 minutos. De inmediato, el soldado pagó $213 mil a una cuenta ligada a la familia de Iara Cosentino, pareja de Francavilla y detenida en las últimas horas, acusada de ser una de las recaudadoras junto con Karen Cufré, novia de Mauricio Areco Duarte.

El soldado realizó otros tres pagos en la hora siguiente. Cada vez que pagaba, enviaba el comprobante. Hubo otro contacto, una comunicación de cuatro minutos, realizada a las 18:25.

El soldado se quitó la vida en su puesto en la Quinta de Olivos a las 5 AM del 16 de diciembre, con un disparo de su propio fusil, según determinó el informe de autopsia. “No veo el comprobante”, le escribió uno de los delincuentes a las 5:25. Lo llamaron otras tres veces a las 9AM.

El soldado Gómez, exprimido hasta la muerte por ladrones presos y sus cómplices, pagó $1,4 millones en poco más de una hora.

Tomás Francavilla, jefe de la
Tomás Francavilla, jefe de la banda

“El pibe se borró”

La banda del penal de Magdalena funcionaba con un doble comando. Francavilla y Duarte Areco, según la investigación, operaban con sus propios brazos, con sus novias como principales operadoras en la zona oeste del conurbano.

La banda, según descubrieron los detectives de la División Homicidios de la PFA, habría engañado a varias víctimas; Gómez fue un blanco operado por el sector de Francavilla.

El delincuente, oriundo de San Justo, le habría enviado el audio al soldado con la amenaza de la falsa madre de la falsa menor, en donde la mujer le aseveraba a Gómez que realizaría una denuncia en su contra. En paralelo, el subteniente de la policía de la Ciudad ficticio le proponía, mediante una coima, la chance de salvarse.

Las escuchas del caso incluyeron a Francavilla mismo. El delincuente, desde su celda, se comunicaba con una mujer que no era su novia. Afirmaba que le había quitado casi un millón y medio a una víctima de Formosa y que, luego, esta víctima “se borró”.

El resto de las escuchas completó el panorama y los roles de cada sospechoso. Cufré, por ejemplo, era una pieza vital en la compra de chips y la contratación de líneas para las comunicaciones de la banda, una suerte de oficial de logística.

Temas Relacionados

Rodrigo Andrés GómezEjército ArgentinoQuinta de OlivosEstafasPolicía Federal ArgentinaSuicidioTomás FrancavillaÚltimas noticias

Últimas Noticias

El caso Romina Gaetani: la fiscal pidió la detención del ex novio de la actriz acusado por violencia de género

Para la funcionaria, hay “un alto peligro para la integridad física y psíquica de la víctima”

El caso Romina Gaetani: la

Quién es el capo de la banda de estafadores detrás del suicidio del soldado de la Quinta de Olivos

La investigación contra el preso Tomás Francavilla y sus seis cómplices fue realizada por la División Homicidios de la PFA. Los delincuentes le quitaron $1,4 millones de pesos a la víctima

Quién es el capo de

Trasladaron a Bastian a una clínica de San Justo para continuar con su recuperación

La derivación se hizo luego de que el niño de 8 años mostrara mejorías en su cuadro clínico. Ahora podrá estar cerca de su familia

Trasladaron a Bastian a una

Crimen en Batán a la salida del boliche: Fernando Burlando comparó el caso Larroque con el de Fernando Báez Sosa

El caso volvió a poner en discusión el rol de la policía, la responsabilidad de los empresarios y la reacción social frente a hechos de extrema violencia. El abogado se refirió al tema en una entrevista con Infobae en Vivo Al Mediodía

Crimen en Batán a la

La abogada argentina retenida en Brasil está reunida junto al cónsul de Río de Janeiro: “Siento que me están usando de ejemplo”

Agostina Páez no puede volver al país desde el pasado 14 de enero, luego de que fuera filmada mientras realizaba gestos racistas a los empleados de un bar de la zona de Ipanema

La abogada argentina retenida en
DEPORTES
Emmanuel Gigliotti sorprendió al anunciar

Emmanuel Gigliotti sorprendió al anunciar su retiro en una entrevista en vivo: “Me voy a poner nervioso, capaz hasta lloro”

Las razones por la que Cristiano Ronaldo levanta su protesta en Arabia Saudita: el gesto desconocido con los empleados de su club

Ralf Schumacher anunció su casamiento con Étienne Bousquet-Cassagne: el mensaje de su ex esposa

Sebastián Báez y la clave para su mejor inicio de temporada: “Estoy sano y es algo que no me venía pasando”

La decisión que tomó Claudio Úbeda tras la segunda derrota de Boca Juniors en el inicio del Torneo Apertura

TELESHOW
Boy Olmi habló del presente

Boy Olmi habló del presente de su vínculo con Carola Reyna: “Discutimos las mismas cosas desde hace treinta años”

Maxi López habló sin filtros sobre la reconciliación con Wanda Nara: “Yo siempre estuve para escucharla”

Juliana ‘Furia’ Scaglione oficializó su romance con el arquero Nicolás Rodríguez

Luis Brandoni dirá presente en la entrega de los premios Estrella de Mar: sorpresa en la temporada teatral

Sofía Pachano, su hijo Vito y el perro Apolo: el video que enterneció a las redes

INFOBAE AMÉRICA

Andrés Malamud: “Si ganaba el

Andrés Malamud: “Si ganaba el candidato de extrema derecha en Portugal, era una pesadilla para Europa”

Cuál es el vínculo entre el sable de San Martín y la familia que fue a la Justicia para frenar el traslado

Nueve de cada diez muestras de agua en ríos de Napo en Ecuador revelaron contaminación crónica asociada a la minería

Colapsó el techo de un hospital público en Guayaquil en medio de la crisis sanitaria de Ecuador

Armenia y Estados Unidos firmaron acuerdo histórico de cooperación nuclear