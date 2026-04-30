Crimen y Justicia

La Corte Suprema rechazó nuevos planteos de los rugbiers condenados por el crimen de Báez Sosa

El máximo tribunal del país desestimó recursos de nulidad y revisión extraordinaria presentados por las defensas. Mientras tanto, la causa sigue pendiente de una resolución de la Suprema Corte bonaerense

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Los detenidos previo a la lectura del fallo condenatorio, en febrero de 2023 (Juan Mabromata/AFP)

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó este jueves los recursos de los acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido en Villa Gesell en enero de 2020. La decisión mantiene así las condenas y deja la causa a la espera de una definición de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

El fallo apunta contra los planteos de nulidad y revisión extraordinaria de los abogados defensores, que representaron a quienes recibieron condenas por el asesinato que sacudió a la sociedad por la violencia y la exposición pública del caso.

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Las presentaciones fueron realizadas por las defensas de Enzo Comelli, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Luciano, Ciro y Lucas Pertossi, todos asistidos por el abogado Hugo Tomei. Plantearon una serie de agravios que ya habían sido rechazados por el Tribunal de Casación provincial.

Lo mismo hizo Lucas Pertossi, quien durante el trámite del incidente cambió de abogado y volvió a presentarse para sostener que había sido mal defendido por Tomei, por lo que pedía la nulidad del juicio. En ese marco, el propio Tomei también hizo llegar un escrito en la causa para contestar ese planteo y defender su actuación.

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Lo concreto es que, finalmente, los jueces de la Corte, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazaron el recurso de queja por falta de sentencia definitiva.

Pero eso no fue todo porque, además, otro recurso presentado por Máximo Thomsen, representado por el abogado Francisco Oneto, también fue desestimado, en su caso por no cumplir con los requisitos de la acordada 4/2007, según informaron fuentes judiciales.

Caso Fernando Báez Sosa
Báez Sosa fue asesinado el 18 de enero de 2020 frente a una discoteca en Villa Gessell (EFE)

Cabe recordar que Benicelli, Thomsen, Comelli y Luciano y Ciro Pertossi fueron condenados a prisión perpetua el 6 de febrero de 2023.

El Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores los consideró responsables de “homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía en concurso ideal de lesiones leves”, ya que los amigos de Báez Sosa también recibieron golpes esa madrugada del 18 de enero de 2020 frente al boliche Le Brique de Villa Gesell.

Por su parte, Viollaz, Cinalli y Lucas Pertossi recibieron penas de 15 años de prisión como partícipes secundarios del mismo delito. El fallo determinó que participaron en el ataque, aunque la responsabilidad principal fue para el resto.

El 22 de marzo de 2024, la Sala II del Tribunal de Casación Penal bonaerense revisó el fallo. Confirmó la prisión perpetua y descartó la existencia de alevosía. Esa resolución fue apelada y la definición final está en manos de la Suprema Corte bonaerense.

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Las condenas a los ocho autores del crimen

En el caso de Lucas Pertossi, recientemente había sufrido otro revés judicial, cuando el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores rechazó un pedido de excarcelación presentado por su defensa, alegando que la prisión preventiva superó el “plazo razonable” previsto en la ley.

Aquel planteo, que se presentó el 6 de febrero y se amplió el 31 de marzo, remarcó que el joven lleva más de seis años bajo arresto sin que la condena esté firme. El pedido de excarcelación fue acompañado por los defensores particulares de los demás imputados en la causa.

El fallo del TOC N°1, firmado por los jueces María Claudia Castro y Christian Ariel Rabaia, rechazó los argumentos de la defensa. Según consta en la resolución judicial a la que accedió Infobae, el tribunal consideró que la prisión preventiva mantiene su razonabilidad y necesidad.

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