Crimen y Justicia

Robó 3 millones de pesos de la Catedral de Venado Tuerto y lo atraparon mientras apostaba en un casino de Rosario

El ladrón se tomó un remise desde esa ciudad santafesina y fue directo a gastar el dinero que tomó de la habitación de un sacerdote. Lo detuvieron cuando quiso contactar nuevamente al chofer que lo trasladó

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Catedral de Venado Tuerto + casino
El Casino City Center de Rosario también cuenta con un hotel en el que se casó Lionel Messi en 2017

Un hombre de 43 años era buscado por la Justicia de Venado Tuerto por el robo de $3.000.000 del cuarto de un sacerdote en la Catedral Inmaculada Concepción. Horas más tarde, lo encontraron en el casino City Center de Rosario, adonde se habría trasladado en un remise. Quedó detenido.

Todo comenzó este miércoles 29 de abril en la parroquia venadense ubicada en la calle Belgrano al 700 donde, además de funcionar la iglesia, reside el sacerdote, que fue víctima del hurto.

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Según fuentes policiales, el sospechoso aprovechó un acceso sin medidas de seguridad para ingresar al sector privado del inmueble y se apoderó del dinero que se encontraba en el interior de la habitación del religioso, luego identificado como Javier Menna Buzatto.

Tras efectuar la denuncia, el jefe de la Región 3 de Venado Tuerto, el comisario supervisor González Luero, alertó a sus pares rosarinos sobre la posible presencia del sospechoso en la ciudad. El dato activó un operativo cerrojo que fue canalizado por el jefe de la Región 2 en Rosario, el comisario supervisor Cristian Rodríguez, quien puso en alerta a la brigada de turno.

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La Catedral Inmaculada Concepción donde ocurrió el robo del dinero

Para dar con el paradero del imputado en Rosario, las autoridades de la Región 3 facilitaron a la brigada capturas de pantalla extraídas de registros fílmicos. Esas imágenes permitieron identificarlo dentro del casino, lo que orientó el operativo policial.

Al ser abordado, el hombre se identificó por sus propios medios: dijo llamarse Carlos Germán González, ser argentino, estar casado y tener domicilio en la provincia de La Rioja.

Según informaron algunos medios rosarinos, tras cometer el robo, el acusado contrató un remise para viajar directamente hacia el casino de Rosario, ubicado a más de dos horas de distancia desde Venado Tuerto. Lo ubicaron cuando intentaba volver a contactar al chofer para solicitarle una operación financiera.

El detenido tiene 43 años y es oriundo de La Rioja
El detenido tiene 43 años y es oriundo de La Rioja

El operativo fue el resultado de una colaboración entre la Brigada Operativa N°1 de la Policía de Investigaciones (PDI), perteneciente a la Región 2 de Rosario, y la Región 3 de Venado Tuerto, en la provincia de Santa Fe.

Tras recibir la orden de detención correspondiente, el personal de la PDI trasladó al sospechoso a la base operativa de la institución. Al momento del procedimiento, le secuestraron el teléfono celular y documentación personal, que quedaron a disposición de la causa.

Ya en la sede policial, el personal realizó consultas con la mesa de enlace de la PDI, desde donde la causa fue derivada a la operadora del Ministerio Público de la Acusación. La investigación tramita ante la Fiscalía Regional de Venado Tuerto, a cargo de la fiscal Luciana Del Grecco, bajo la carátula de hurto simple.

En paralelo, se busca determinar si el dinero sustraído fue parcialmente apostado en el casino, mientras continúan las tareas investigativas.

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